A solas con Rob Savage, el director de “The Boogeyman”

"The Boogeyman" es la adaptación del famoso cuento de Stephen King. Su director, Rob Savage, habla sobre la historia de la película, el elenco y la importancia que tuvo la opinión del escritor.

“Necesitaba que Stephen King la amara y sabía que, si no amaba la película, iba a ser mi culpa”, admite Rob Savage (Host) sobre la responsabilidad que cargó en sus hombros a la hora de dirigir The Boogeyman. La película basada en la novela del escritor estadounidense llegó a los cines el pasado 1 de junio y, previo a ello, conversamos con el joven cineasta que se embarcó en la aventura de esta adaptación cinematográfica.

Boogeyman es una especie de personaje mítico de las historias de terror que se le cuenta a los niños para que hagan caso a sus padres. “Come las verduras, lávate las manos, ve a dormir... o vendrá el coco a llevarte”, esa es es la versión latinoamericana del uso de este monstruo ficticio para asustar a los más pequeños. En 1973, King publicó un relato corto inspirado en esta figura de terror en la revista Cavalier y, cinco años más tarde, lo incluyó en la colección El umbral de la noche.

"The Boogeyman" se basó en el relato corto del mismo nombre publicado por King en la década del 70. (20th Century Studios)

“Pienso que Boogeyman representa el duelo en la película. Pero, para mí, era realmente sobre no comunicarse el uno con el otro. Sobre una familia que está atravesando un duelo, pero no hablan entre ellos”, profundiza Savage sobre la historia que se presenta en el largometraje. “Están todos en islas separadas y es un lugar algo solitario. La razón por la que es capaz de establecer una residencia en esta casa tan fácilmente es porque si tienes estos pensamientos oscuros sobre los que no hablas y no comunicas a otras personas, estos crecen en esa oscuridad. Algo monstruoso puede crecer”.

Sophie Thatcher (Yellowjackets), Chris Messina (Sharp Objects) y Vivien Lyra Blair (Obi-Wan Kenobi) encarnan a los integrantes de esta familia fracturada por la pérdida de la madre en The Boogeyman. La pena los invade y los aleja uno de otros, un escenario perfecto para que aparezca una presencia maligna. Sadie y Sawyer Harper (Thatcher y Blair) son dos hermanas que comienzan a ser atormentadas por Boogeyman y, pese a los pedidos de auxilio, su padre, Will (Messina) se niega a prestarles atención.

Sophie Thatcher y Vivien Lyra Blair dan vida a dos hermanas que son atormentadas por esta presencia maligna. (20th Century Studios)

Rob Savage confiesa que inicialmente en el rodaje trataba a Vivien Lyra Blair como una actriz infantil, es decir, le hablaba y la dirigía como a una niña. “Y ella como que rodaba los ojos hacia mí”, cuenta y añade que esta relación en el set fue cambiando. “Fue muy claro desde el principio que estaba en completo control de su trabajo. Pude hablarle como a cualquier de los otros actores. Sólo empujándola cada vez más lejos para obtener esta increíble actuación que ella da”.

Por ejemplo, una de las técnicas que él suele utilizar para establecer una atmósfera de terror es hacer ruidos fuertes para sobresaltar a los actores o poner una música aterradora. Ella nunca lo necesitó: “Sólo se tomaba 20 segundos en soltar las lágrimas y meterse a sí misma en ese estado. Y tan pronto como gritaba corte, ella saltaba y se ponía a jugar otra vez. Así que, es psicológicamente más saludable que yo”.

Savage destacó el excelente trabajo de la actriz infantil que protagoniza el largometraje de terror. (20th Century Studios)

La importancia de la opinión de Stephen King

Hacer un film en base a un material existente, y que además tuvo mucho éxito, es todo un desafío para cualquier realizador. Desde Infobae se le consultó a Savage si mantuvo comunicación con Stephen King durante el proceso la película. “Él nos daba un feedback en cada fase de la película. Pero mantuvo sus manos fuera. Leyó el borrador del guion de Mark [Heyman] antes de filmar. Lo amó, le dio comentarios constructivos”, detalla.

Según el cineasta, el autor de literatura de terror “realmente estaba esperando esto como una buena adaptación de su propia historia”. Por ende, la responsabilidad de hacer una versión que le gustara era muy grande, es decir, tenía que trabajar lo mejor posible en “una adaptación de su trabajo y una buena forma de construir eso a través del relato corto”.

A partir del 1 de junio, "The Boogeyman" se proyecta en salas de cines de todo el mundo. (20th Century Studios)

“Él vio un corte previo de la película y la amó. Nos dio un gran feedback y un par de notas que tomamos en cuenta. Y sí, él era la persona que tuvimos al frente de nuestras mentes todo el tiempo. Él era el único miembro de la audiencia que realmente queríamos que amara esta película”, sostiene Rob Savage, quien al fin puede respirar tranquilo tras saber que King le dio el visto bueno a esta versión y ahora todo el mundo puede verla.

The Boogeyman se lanzó en cines de América Latina el pasado 1 de junio.

