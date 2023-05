“La buena mala madre”, así es el drama coreano que ya puedes ver en Netflix

Un drama sobre una madre, Young Soon, que ha vivido para su hijo toda su vida, y su hijo, el fiscal Kang Ho, que sufre amnesia en un accidente inesperado y vuelve a ser un niño. (Netflix)

Después del éxito de La gloria, el actor Lee Do-hyun regresa como protagonista con la nueva serie de La buena mala madre (The Good Bad Mother). La producción coreana se suma al catálogo de Netflix para contar una tierna historia sobre las relaciones parentales. Originalmente, el programa de televisión empezó a emitirse en Corea del Sur en abril y debutó en el streaming el pasado 20 de mayo.

Te puede interesar: “La reina Charlotte” en camino a convertirse una de las series más vistas en Netflix

Tendrá un total de 14 episodios, el servicio de entretenimiento estrenó los dos primeros episodios e irá publicando dos nuevos capítulos semanalmente hasta completar la primera temporada. Además de Do-hyun, en el reparto también hay figuras como Ra Mi-ram, quien es reconocida por su trabajo en proyectos como The Last Princess o The Host.

"La buena mala madre" estará dividida en 14 episodios. (Netflix)

La buena mala madre se centra en Jin Young-soon, una mujer que se vio obligada a criar a su hijo, Choi Kang-ho, completamente sola, pero que se esforzó al máximo para darle una vida digna . Sin embargo, en su afán por impulsarlo a tener una buena carrera profesional, se vuelve muy estricta con él, lo que ocasiona que la relación entre ambos de rompa. Por ello, cuando es mayor, Kang-ho no quiere saber nada de ella. No obstante, el destino se encargará de juntarlos, aunque sea a la mala.

Te puede interesar: “El silencio”: así es la nueva serie con una estrella de “Élite” que llegó a Netflix

En la sinopsis oficial de la serie, dirigida por Shim Na Yeon (Beyond Evil) y escrita por el guionista Bae So Young (Extreme Job), dice: “Un trágico accidente deja a un ambicioso fiscal con la mente de un niño, obligándolo a él y a su madre a embarcarse en un viaje para sanar su relación”.

Dos nuevos episodios se estrenarán semanalmente. (Netflix)

El primer episodio de La buena mala madre muestra, básicamente, el pasado de Jin Young-soon: cómo conoció a su esposo, su embarazo, su personalidad amigable, pero también cómo vio obligada a criar a su hijo sola después de que el director de una constructora matara al padre de Kang-ho e hiciera creer a todos que el hombre se había suicidado.

Te puede interesar: “Manifiesto”: mira el tráiler de los últimos episodios de la serie de Netflix

Esto sirve para comprender las acciones de Young-soon en el segundo episodio. Después de haber sido víctima de personas poderosas, capaces de matar y sobornar sin consecuencias, ella decidió que la solución era que su hijo se convierta en fiscal para que no vuelvan a sentirse indefensos. Para hacerlo, debía estudiar mucho, pero la mujer lo llevó al extremo, pues no dejó que Kang-ho tuviera una infancia normal con tal de estudiar, lo que generó mucho resentimiento en él.

La serie estrenó el pasado 20 de mayo. (Netflix)

Quiénes integran el elenco de “La buena mala madre”

Ra Mi Ran. La actriz interpreta a Young Soon. La estrella coreana llega por primera vez a Netflix, desde que debutó en la pantalla en 2005 en con el largometraje Señora venganza (Sympathy for Lady Vengeance), Ra Mi Ran ha pasado a protagonizar docenas de películas y dramas, incluyendo Come Back Home, Avengers Social Club y Black Dog.

Ra Mi Ran se dio a conocer en "Señora venganza". (Netflix)

Lee Do Hyun. El actor de 28 años da vida a Kang Ho. Los fanáticos de los k-dramas estarán familiarizados con su trabajo en Dulce hogar como Lee Eun Hyuk, y más recientemente como Joo Yeo Jung en La gloria. Además, el joven se ha vuelto popular por su trabajo en producciones como Youth of May, 18 Again y Hotel del Luna.

Lee Do Hyun se dio a conocer con "La gloria". (Netflix)

Ahn Eun Jin. La surcoreana de 32 años interpreta el papel de Mi Joo. La actriz es recordada por su participación en proyectos como su tiempo en Pasillos de hospital y Only One Person. Asimismo, este año también llegará de nueva cuenta al catálogo de Netflix con el lanzamiento de Goodbye Earth.

Los papeles secundarios para el k-drama son: Yoo In Soo (Alquimia de las almas), Seo Yi Sook (El mundo de los casados) y Kim Won Hae (A través de la oscuridad). Cho Jin Woong (Signal) ha sido confirmado para un papel de invitado.

La actriz ha participado en producciones como "Pasillos de hospital". (Netflix)

Además de esta serie, también puedes disfrutar de La gloria que se encuentra disponible en Netflix.

Seguir leyendo: