“La gloria: parte 2”: mira el tráiler de los nuevos episodios que se lanzarán en marzo

El infierno perfecto que Dong-eun diseñó para su venganza ya está listo. (Netflix)

La gloria (The Glory) es una serie surcoreana que se ubicó entre lo más visto de Netflix, específicamente de los títulos de habla no inglesa, a finales del año pasado y comienzos de este. De origen surcoreano, esta producción dramática ha acumulado más de 40 millones de horas visualizadas en el mundo y aún no ha llegado a su fin. Apenas el próximo 10 de marzo, se lanzará la esperada segunda parte.

Moon Dong-eun (Song Hye Kyo), una mujer que fue víctima de bullying en su adolescencia, ejerce ahora la docencia. Ella regresa a su ciudad natal tras mantenerse alejada durante años y toma un puesto como maestra en una escuela secundaria. A esta misma asiste el hijo de la mujer que fue su abusadora en el pasado, por lo que, aquí comenzará su plan de venganza en silencio y sin levantar una sospecha sobre sus verdaderas intenciones.

Song Hye Kyo es la protagonista de esta historia centrada en la venganza y el rencor. (Netflix)

“Cuando tenía 18 años, sus compañeros de clase le causaron heridas que nunca sanarán... y se salieron con la suya. Ahora, 19 años después, se acerca la venganza definitiva”, así se describe en su sinopsis oficial. La primera parte de la temporada se compone de ocho episodios, pero serán 16 en total cuando se estrene la segunda.

Una historia marcada por la venganza y el dolor

Ambientada en Corea del Sur, la trama inicia con Moon Dong-eun mudándose de vuelta a Seúl después de haberse mantenido lejos por muchos años. En su nuevo apartamento, la vemos grapar fotografías de Park Yeon-jin, una famosa meteoróloga que fue una de sus bullies cuando iba al secundario. Ella lleva cicatrices de quemaduras grandes en sus brazos y hombros, pero la memoria de cómo se hizo estas lesiones irá desvelándose poco a poco para el público.

La segunda parte de "La gloria" se podrá ver a partir del 10 de marzo. (Netflix)

En 2004, Dong-eun compartía clases con Yeon-jin, una joven que lideraba al grupo de chicas populares del colegio. Otros estudiantes que la siguen por su popularidad son Jeon Jae-joon, Choi Hye-jeong, Lee Sa-ra y Son Myeong-o. Todos ellos emiten burlas contra su compañera, aunque no solo eso... también ejercen actos de crueldad y violencia contra ella.

Dieciocho años más tarde, la protagonista –que ahora es una profesora– conoce al hijo de Yeon-jin y da inicio a un plan elaborado a detalle para vengarse de todos los que le hicieron daño en el pasado. Sus torturadores lo pagarán caro en este relato cargado de oscuridad que toca temáticas como el acoso escolar y el dolor provocado por un trauma.

La serie surcoreana se posicionó entre lo más visto a finales de 2022 y comienzos de 2023. (Netflix)

La gloria: parte 2 llegará el próximo 10 de marzo al catálogo de Netflix. La primera parte ya se encuentra disponible para ver.

