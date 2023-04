Una comedia policial ambientada en Florida está entre lo más visto de Netflix

Descubre el misterio detrás del popular meme en "Un hombre de Florida", una nueva miniserie de Netflix de Donald Todd que cuenta la historia de un expolicía (Edgar Ramírez) que se ve obligado a volver a Florida para encontrar a la prófuga novia de un jefe de la mafia (Netflix)

Un hombre de Florida (Florida Man) es una miniserie de siete episodios protagonizada por Edgar Ramírez y estrenada hace poco en Netflix. Su trama tiene un origen insólito y a la vez irrelevante a la hora construir la totalidad de la historia. La miniserie se inspiró en una serie de memes que se volvieron virales en internet. En ellos se tomaban titulares de noticias policiales donde aparecía un hombre de Florida vinculado con alguna noticia absurda e increíble, pero real. Pero de ahí a decir que el vínculo relevante entre la serie y los memes es por lo menos temerario. Es que la serie tiene su genuina inspiración en otras cosas.

Mike Valentine (Ramirez) es un ex policía que lidia con sus problemas del pasado y debe enfrentar a un conflicto aún mayor: se ve obligado a regresar a su estado natal, Florida, para encontrar a la novia fugitiva de un mafioso de Filadelfia. No es necesario tener un doctorado en historia del cine y la televisión para ver qué se trata de una historia derivada del más genuino film noir. En esos relatos donde un pequeño problema que debe ser resuelto por alguien fuera de las fuerzas policiales se transforma en algo mucho más complicado y donde una mujer no muy confiable termina cautivando al protagonista, que suele traicionar o cambiar su misión inicial. Pero claro, pasaron muchas décadas desde el origen del género y directores como Quentin Tarantino y los hermanos Coen han aprendido a subvertirlo y renovarlo. Un hombre de Florida toma un poco de todos ellos.

El primer episodio es tal vez el que requiere mayor complicidad del espectador, la miniserie prueba un tono raro que se mueve entre lo más moderno y lo más clásico, y busca tener un humor cínico a la vez que necesita ser tomada en serio. Es una comedia, es un policial y es también un drama. Le lleva un capítulo mostrar su juego y rematar bien arriba, luego todo será mucho más divertido y el tono estará mucho más expuesto. Quien se quede en el primer episodio se perderá lo mejor.

Edgar Ramírez, el actor venezolano que inició su carrera en telenovelas, confirma aquí que es una de las estrellas latinas más importantes de los últimos años. Sus trabajos en Puntos de vista (2008) y La noche más oscura (2012) lo fueron convirtiendo en un rostro importante, pero posiblemente el interpretar a Gianni Versace en la temporada dos de American Crime Story (2018) fue lo que le permitió ser tomado verdaderamente en serio. Aquí juega en varios tonos, como la propia miniserie. Y tiene un aliado importante en el actor que interpreta a su padre, Anthony LaPaglia. Este veterano intérprete tiene una extensa trayectoria en cine y en televisión protagonizó las siete temporadas de Sin rastro, donde interpretaba al agente del FBI Jack Malone. Si Ramírez lleva adelante la trama, es LaPaglia quien le agrega más encanto y otros temas atractivos.

En cuanto a la puesta escena y el guion, la serie juega con saltos temporales, pero sin volverse confusa jamás. Lo hace como un gancho nada pretencioso, simplemente para divertir y sorprender un poco en cada capítulo. La excentricidad de los personajes y la trama le da su identidad. Un puñado de personajes que deberán confiar los unos y los otros en un mundo de traiciones que irá en aumento cuando descubran que hay un tesoro que podría hacerlos millonarios. Por eso el capítulo inicial es sólo la punta del ovillo, todo lo mejor viene después. Y quien quiera ver los memes de Florida Man solo deberán buscarlos en internet y entender algunas pequeñas referencias extra.

