Martin Scorsese revela la duración de “Killers of the Flower Moon”

Martin Scorsese dirige a Leonardo DiCaprio y Robert De Niro en la película

El proceso de edición de una película es para muchos directores el momento más difícil, tienes que decidir que tomas quedan y que tomas no entran en el producto final, el trabajo de cientos de personas se decide en una sala de edición donde muchas veces no más de cinco personas tienen la decisión final, en algunos casos como en La Liga de la Justicia estas ediciones pueden significar la debacle o el éxito de la película.

Te puede interesar: “Ciudad en llamas”: así es el thriller de misterio de los creadores de “Gossip Girl”

Después de este complicado proceso el legendario director Martin Scorsese decidió que la duración final de la película sea de 3 horas y 26 minutos, el metraje se revelará al público en el Festival de Cine de Cannes, luego llegará a las salas de cine vía Paramount y finalmente terminará en la plataforma de streaming Apple TV+.

Ha habido mucha especulación sobre la duración de la película, en una tendencia mundial de acortar las películas siguiendo la poca capacidad de atención a largo plazo de las audiencias. Martin Scorsese se rehúsa a que el nuevo modelo del mercado lo doblegue y similar a lo que hizo en 2019 con El Irlandés decidió que la película dure lo que tiene que durar para ofrecer la calidad necesaria. Esta película es una adaptación del libro de David Grann y cuenta con dos de los actores favoritos de Scorsese como lo son Robert De Niro y Leonardo DiCaprio.

La película cuenta la historia del crimen que dio paso al nacimiento del FBI

La adaptación a la pantalla grande está a cargo de Eric Roth y Scorsese, este libro está basado en una historia real así que hay que tener mucho cuidado con cómo se lleva la historia a la gran pantalla. Killers of the Flower Moon está ambientada en la década de 1920 en Oklahoma y muestra el asesinato en serie de miembros de la rica comunidad Osage, una comunidad autóctona de los Estados Unidos que tenían sus tierras encima de un yacimiento de petróleo, esta serie de crímenes brutales llegaron a ser conocidos como el Reinado del Terror, fruto de estos atroces crímenes se formó el FBI.

Te puede interesar: Todo lo que debes saber de “1976″, la película chilena que llegó a Netflix

En una entrevista con Vanity Fair David Grann comentó que se mostró muy impresionado por el trabajo de Leonardo DiCaprio y Lily Gladstone. “Simplemente quedé impresionado con su capacidad de traer a la pantalla estos hechos históricos y cómo capturaron las verdades ocultas dentro de la histori” comentó Sobre la interpretación de su obra literaria, sin lugar a dudas darle el poder a alguien más de intervenir algo que creaste es un momento de mucha confianza, ya que pueden transformar tus intenciones completamente y que tus intenciones no se muestren en la pantalla, tal parece que Martin Scorsese estuvo a la altura del reto.

El libro del que se adapta el guion fue uno de los más vendidos en Estados Unidos

Killers of the Flower Moon fue producida por Imperative Entertainment, Sikelia Productions y Appian Way. Los productores son Scorsese, Dan Friedkin, Bradley Thomas y Daniel Lupi, con DiCaprio, Rick Yorn, Adam Sommer, Marianne Bower, Lisa Frechette, John Atwood, Shea Kammer y Niels Juul como productores ejecutivos.

Te puede interesar: “Evil Dead Rise”: esto son los detalles sobresalientes de la película

Seguir leyendo: