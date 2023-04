“Proyecto Renner”, “Jane” y “La maravillosa Sra. Maisel” y mucho más entre los estrenos del 10 al 16 de abril

Nueva serie documental a cargo del actor Jeremy Renner (Disney Plus)

Las celebraciones de Semana Santa han pasado y con ello ha llegado un ramillete de nuevos títulos para disfrutar desde la comodidad de casa. Dos de las producciones más esperadas en el mes llegan esta semana. Se trata de La maravillosa Sra. Maisel que estrena su quinta y última entrega y la primera temporada de un reality Show, Proyecto Renner, el cual es protagonizado por el actor Jeremy Renner.

Ya sea en forma de serie, película, reality show o documental, esta semana se estrenarán desde producciones infantiles como Rugrats y para los amantes del anime también se lanzarán estos días producciones como X&Y y Dead Mount Death Play. Los proyectos hechos en Latinoamérica llegarán de la mano de las películas Fuga de reinas y Valentino. A continuación, repasa el contenido que se lanzará esta semana en Netflix, Prime Video, Star+, Paramount+, Disney+ y HBO Max.

Dead Mount Death Play (10 de abril)

¡La batalla entre un héroe y un nigromante continúa en una lucha a través del tiempo y el espacio! Estudio: Geek Toys. Se estrena en Crunchyroll.

Why Raeliana Ended Up at the Duke’s Mansion (10 de abril)

Al despertar en el mundo de una novela, una joven tiene como objetivo cambiar su mortal destino escrito. Estudio: Typhoon Graphics. Se estrena en Crunchyroll.

Todo está bien (12 de abril)

Es una comedia romántica escrita por Raphael Montes, Rubel y Felipe Simas que cuenta la historia de Pedro, un pasante en una discográfica multinacional que sueña con vivir de la música. Cuando Pedro conoce a Ana, una artista con una carrera musical en ascenso con la cual está triunfando en las redes y que sabe disfrutar del momento, el camino al éxito parece posible pero enseguida Pedro recibirá una difícil misión de parte de Toni, su jefe, que pondrá en riesgo importantes decisiones de su vida. En ese proceso, él repensará sus prioridades y el significado del éxito. Se estrena en Disney Plus.

X&Y (12 de abril)

Entra en el escape room XY, donde aparecen más misterios luego de salir que cuando entraste. Estudio: Pencil Lead Animate. Se estrena en Crunchyroll.

Proyecto Renner (12 de abril)

Jeremy Renner detrás de la pantalla es un dedicado constructor que tiene una gran pasión por la restauración de vehículos. En la serie el actor viaje alrededor del mundo mientras restaura y le da nueva vida a diferentes vehículos a motor como por ejemplo convertir un autobús turístico en un estudio de música, un camión de reparto en una instalación de tratamiento de agua, un autobús de enlace en un centro recreativo y un autobús urbano en un estudio de danza. Se estrena en Disney Plus.

Cacería implacable: el atentado del maratón de Boston (12 de abril)

Imágenes de archivo, intensas dramatizaciones y entrevistas exclusivas arrojan luz sobre la tragedia —y los hermanos— que aterrorizaron a una ciudad. Se estrena en Netflix.

Valentino (12 de abril)

Gonzalo, una antigua superestrella, enfrenta varios problemas cuando su demonio aparece como ego llamado Valentino. Gonzalo intenta conseguir un papel en una serie de televisión de un famoso productor que está a punto de celebrar su boda con Carmen, una cardióloga que le roba el corazón. Lo que nadie espera es que Valentino hará acto de presencia para arruinarlo todo. Se estrena en Prime Video.

Un jefe en pañales: de vuelta a la cuna T2 (13 de abril)

Después de abandonar Bebé‑Corp, el jefe Bebé y Tina abren un nuevo negocio para un mercado sin explotar: bebés «difíciles», a los que más cuesta amar. Se estrena en Netflix.

La maravillosa Sra. Maisel, T5 (14 de abril)

Es hora de despedirse de la adorada Mrs. Maisel. Midge se encuentra cada vez más cerca del éxito que siempre soñó, solo para descubrir que, aunque tiene esa cercanía, las cosas todavía se sienten muy distantes. La épica, divertida y emocional temporada final de esta amada serie, nos llevará a través del tiempo, para una despedida espectacular, con el regreso de caras conocidas—incluyendo a Milo Ventimiglia y Kelly Bishop. Se estrena en Prime Video.

Fuga de reinas (14 de abril)

Cuatro amigas —y su pollo mascota— emprenden el viaje que planearon desde la escuela. ¿Lograrán esquivar los problemas y encontrar su camino? Se estrena en Netflix.

Fuerte: el ojo del francotirador (14 de abril)

Este ciber-thriller de acción continúa la aventura iniciada en Fortress. Semanas después del asalto mortal a Fortress Camp, Robert (Bruce Willis) realiza un audaz rescate para salvar a Sasha, la viuda de su antiguo némesis Balzary, pero parece que Sasha puede tener sus propios planes tortuosos. Cuando estalla un nuevo ataque, Robert se enfrenta a un rostro familiar que pensó que nunca volvería a ver. Se estrena en Prime Video.

Jane (14 de abril)

Ava Louise Murchison (Reacher) interpreta a Jane García en esta serie biográfica inspirada en la trayectoria de la Dra. Jane Goodall. En esta serie de diez episodios, se cuenta el viaje de una ambientalista en ciernes de nueve años en una búsqueda para salvar animales en peligro de extinción. Se estrena en Apple TV+.

Rugrats T2. (14 de abril)

Tommy, Chuckie y el equipo de Rugrats regresan para nuevas aventuras. Esta serie es una reinvención de la querida caricatura de los 90, Rugrats sigue a un grupo de bebés aventureros mientras descubren el gran mundo que los rodea. Se estrena en Paramount+

Queenmaker (14 de abril)

Tras una crisis de consciencia, una asesora decide impulsar la campaña política de una abogada de derechos civiles y derribar a su antigua empresa. Se estrena en Netflix.

Siete reyes deben morir (14 de abril)

Tras la muerte del rey Eduardo, Uhtred de Bebbanburg se aventura por un reino fracturado con la esperanza de unir finalmente a Inglaterra. Se estrena en Netflix.

Supergatitos (19 de abril)

El mundo cree que Bitsy, Ginny, Sparks y Buddy son gatitos adorables que se acurrucan en el área de juegos de Purr ‘N’ Play. Pero cuando surgen los problemas, se transforman en... ¡Supergatitos! Este cuarteto felino remedia injusticias a dondequiera que vaya y tiene una misión: proteger a las mascotas y a la gente de Kittydale Se estrena en Disney Plus.

