“You” lanzará su quinta y última temporada en 2024

Joe Goldberg se va a Europa para escapar de su pasado y adoptar una nueva identidad y, por supuesto, buscar el amor verdadero. (Netflix)

Netflix renovó la exitosa serie You por una quinta temporada y esta pondrá fin a la historia del asesino serial Joe Goldberg, el personaje de Penn Badgley. Para estos nuevos episodios, la producción tendrá un cambio importante en su dirección: la guionista Sera Gamble, quien estuvo detrás de las primeras cuatro entregas, será reemplazada en el cargo de showrunner por los productores ejecutivos Michael Foley y Justin W.

“A medida que me alejo del showrunning diario para concentrarme en nuevos proyectos, estoy inmensamente agradecida con el co-creador y genio integral Greg Berlanti, Caroline Kepnes, mis amigos en Berlanti Productions y Alloy Entertainment, y nuestro firme socios de Warner Bros y Netflix”, dijo Gamble a través de un comunicado.

Penn Badgley es el protagonista de este thriller psicológico que comenzó a emitirse en 2018. (Netflix)

“Hacer el programa junto a nuestros escritores, productores, directores, elenco y equipo ha sido un honor y ridículamente divertido. Y me siento afortunada de haber trabajado con un artista tan talentoso y reflexivo como Penn Badgley. Estoy orgullosa de lo que todos hemos logrado y me siento privilegiada de pasar la antorcha. Estoy emocionada de ver y apoyar al equipo de You mientras llevan el viaje de Joe Goldberg a su conclusión deliciosamente retorcida”, añadió.

Basada en la saga literaria homónima de Caroline Kepnes, la ficción televisiva debutó originalmente por la señal de Lifetime en 2018 y fue adquirida a finales de ese año por Netflix. Su lanzamiento global en streaming la inmortalizó como uno de los más grandes fenómenos de la plataforma, llevándola a ser renovada en cuatro ocasiones hasta la fecha.

La cuarta temporada se ambientó en Europa y es posible que la quinta vuelva a sus orígenes en Nueva York. (Netflix)

El anuncio también fue hecho oficialmente por Netflix en un corto video en el que se escucha a Penn Badgley decir: “Bueno, hola otra vez. Hola, tú. Hola. Adiós”. ¿Qué le espera a Joe Goldberg en esta conclusión? ¿Al fin pagará por sus crímenes y morirá? ¿Desarrollará una nueva obsesión después de todo? Lo último que vimos de él es que regresa con la frente en alto a Nueva York junto a su nueva pareja, Kate (Charlotte Ritchie), quien heredó una acaudalada herencia de su padre.

“Tenemos la intención de llevarle todas las ideas que podamos de nuestra empresa en los años venideros. Desde que nuestros amigos de Alloy compartieron el fantástico libro de Caroline Kepnes, siempre lo hemos concebido como un viaje de cinco estaciones”, aseguraron Greg Berlanti y la productora ejecutiva Sarah Schechter en un pronunciamiento en conjunto.

La más reciente entrega se dividió en dos partes que se lanzaron en febrero y marzo de este año. (Netflix)

Por ahora, no está claro cuándo comenzará a filmarse la quinta temporada de You, pero Netflix aseguró que su estreno será en 2024. Mientras tanto, puedes volver a disfrutar las primeras cuatro entregas en el catálogo del servicio streaming.

