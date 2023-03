Los directores ganadores del Oscar, The Daniels, ya estarían trabajando en el universo de “Star Wars”

Los directores Daniel Kwan y Daniel Scheinert, conocidos como Los Daniels, detrás de una serie de Star Wars

Ellos son los nuevos mimados de la industria. Se trata de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, conocidos como The Daniels (directores también de Swiss Army Man) por la coinicidencia en sus nombres y en la última entrega de los premios Oscar fueron las grandes estrellas de la noche. Ganaron los premios de Mejor Película, Director y Guion de más de los premios para los actores Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis y Ke Huy Quan.

Así es cómo todos pusieron sus ojos en la labor de estos dos directores y llegó una atractiva propuesta. Dirigir uno de los capítulos de una nueva serie del universo de Star Wars llamada Skeleton Crew. Según información publicada en The Hollywood Reporter, Los Daniels habrían dirigido uno o tal vez dos episodios de esta serie que se mantiene en total hermetismo y ya estaría realizada. Según publican en ese medio, la ficción habría comenzado su rodaje septiembre y finalizando los últimos días de enero, por lo tanto, los directores habrían mantenido en secreto este proyecto del que participaron.

Jude Law es hasta ahroa el único confirmado del elenco de Skeleton Crew (Disney Plus)

La serie fue creada por Jon Watts, el hombre detrás de la trilogía de Spider-Man protagonizada por Tom Holland. Skeleton Crew tiene confirmada la presencia de Jude Law hasta el momento y no trascendieron oficialmente el resto de los nombres del elenco. Su estreno sería en este año y contará con la producción de los ya conocidos Jon Favreau y Dave Filoni. Esta no fue la primera propuesta que le habría hecho la compañía a Los Daniels ya que antes les habían propuesto dirigir un episodios de Loki, pero no llegaron a un acuerdo.

Esta nueva producción contará las aventuras de un grupo de niños que se pierde en la galaxia. Temporalmente estaría ubicada luego de los sucesos contados en el film El retorno del Jedi. Lo que se aseguró es que habrían tomado la historia de la película Los Goonies como inspiración pero claramente ambientada en el mundo galáctico. Por lo tanto más allá de explorar a seres que no pertenecen al planeta tierra, también se mostrará a los jóvenes transitando por planetas clásicos donde la brujería estará presente.

Daniel Scheinert (izquierda) y Daniel Kwan aceptan el Oscar por mejor dirección por "Everything Everywhere All at Once" (“Todo en todas partes al mismo tiempo”), el domingo 12 de marzo de 2023, en el Dolby Theatre de Los Ángeles. (AP Foto/Chris Pizzello)

Daniel Kwan utilizó su propia cuenta de Instagram para referirse a esta producción y posteó lo siguiente: “Nos encanta Jon [Watts], Star Wars, aprender a manejar nueva tecnología, conocer nuevos equipos técnicos y artísticos, y necesitábamos los días de trabajo para mantener el seguro de salud (!!!) así que fue fácil decir que sí”.

Esta no será la única serie del universo de Star Wars que tendrán accesos los fans de estas historias, luego del esteno de la tercera temporada The Mandalorian. También se aguardan los estrenos de Ahsoka protagonizada por Rosario Dawson o The Acolyte que contará con Amandla Stenberg (Dear Evan Hansen) y Lee Jung-jae (El juego del calamar).

