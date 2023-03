“Succession” presenta nuevos pósters de sus protagonistas antes del regreso de la serie

La venta del conglomerado de medios Waystar Royco al visionario tecnológico Lukas Matsson provoca una división familiar entre los Roy. Se produce una lucha de poder cuando la familia sopesa un futuro en el que su peso cultural y político se ve severamente reducido”. (HBO)

A pocos días de que se estrena la cuarta y última temporada de la exitosa serie Succession, HBO alista los motores del gran desenlace. Para despertar aún más la emoción de los fans de este show, la compañía ha lanzado nuevas imágenes con el elenco que conforma a la familia Roy en esta ficción que estrenará sus nuevos capítulos a partir del próximo 26 de marzo.

Te puede interesar: “Succession”, “Yellowjackets”, “El reino” y “Ringo. gloria y muerte”, entre los estrenos del 20 al 26 de marzo

La nueva temporada mostrará la batalla final a la que se deberán enfrentar los hijos Roy contra Logan (Brian Cox), el patriarca de la familia, quien estafó a sus descendientes para que no detuvieran la venta de Waystar Royco por parte de GoJo, situación que se suscitó al final de la temporada anterior.

Brian Cox como el patriarca de la familia Roy. (HBO)

En el adelanto revelado hace unas semanas se ven más disputas de los rebeldes hermanos Roman (Kieran Culkin), Kendall (Jeremy Strong) y Shiv (Sarah Snook), mientras planean sabotear a su padre y arrebatarle las riendas de la empresa. Además fue a través de este avance que la compañía de streaming anunció de manera oficial lo que hace unos días el creador de la serie, Jesse Armstrong había anunciado: la cuarta entrega será la última. En una parte del clip HBO se puede leerque “La temporada final inicia”.

Te puede interesar: “The Last Of Us”: los productores confirman que la serie tendrá más de dos temporadas

En los nuevos póster se ve a cada miembro de la familia por separado, pero sus miradas y poses advierten mucho de lo que vendrá en los nuevos capítulos. Ejemplo de ello es el personaje de Kendall Roy, interpretado por Jeremy Strong, quien en la imagen se muestra mirando en una dirección, pero en su reflejo aparece cara a cara con su padre Logan. Esto es una muestra del gran enfrentamiento que tendrán esta ocasión padre e hijo.

Jeremy Strong como Kendall Roy se enfrentará a su padre en esta temporada. (HBO)

La noticia de que Succession terminaría después de la cuarta temporada tomó a todos los fanáticos por sorpresa. Es raro ver un espectáculo de tal popularidad terminar su historia en su apogeo en lugar de arrastrarla durante muchas más temporadas de las necesarias. Con todos los tráilers, teasers y carteles, se espera que la próxima entrega sea la mejor de todas y le dé un gran desenlace a esta historia de intriga corporativa y familiar.

Te puede interesar: “Perry Mason”: la nueva versión del clásico de la televisión tiene una nueva gran temporada

En una reciente entrevista con Los Angeles Times, Sarah Snook, que interpretó a Shiv en la serie, compartió que no fue informada del final del programa hasta que se leyó la mesa final en enero. “Sentí una gran sensación de pérdida, decepción y tristeza. Hubiera sido bueno saberlo al comienzo de la temporada, pero también entiendo que no me lo digan hasta el final porque todavía había un potencial de que tal vez este no iba a ser el final”, dijo la actriz.

Sarah Snook como Siobhan Roy. (HBO)

Succession cuenta la historia de la familia Roy, propietaria del conglomerado de medios Waystar RoyCo. Son sus hijos quienes trabajan para superar el deterioro de la salud del patriarca Logan Roy, interpretado por Brian Cox. Cada uno de los cuatro hijos tiene su propia conexión única con la empresa y a lo largo de las tres anteriores temporadas han mantenido relaciones conflictivas y de amor/odio entre ellos. Esto mientras cada uno se alista para llevar a Waystar RoyCo a una nueva era que no incluye a su padre.

La última vez que se vio a la familia Roy al final de la tercera entrega, Kendall, Roman y Shiv acababan de enterarse de que su padre y su segunda esposa, Caroline, habían renegociado los términos de su divorcio, cuyo resultado dejó a los hermanos y al público atónito: los jóvenes han sido despojados oficialmente de cualquier control de la empresa. Asimismo se reveló que Tom Wambsgans, el prometido de Shiv, avisó a Logan sobre la revuelta orquestada por sus tres hijos.

La temporada final llegará el 26 de marzo. (HBO)

Antes de que estrene la nueva entrega puedes disfrutar de las tres primeras temporadas de Succession que se encuentran disponibles en HBO Max.

Seguir leyendo: