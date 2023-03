Los asesinatos en la familia Murdaugh en un escalofriante documental que está en lo más alto de Netflix

(Netflix)

Los Murdaugh: muerte y escándalo en Carolina del Sur es una serie documental de corta extensión que explora uno de los casos más inquietantes de la historia de Estados Unidos. La nueva producción de Netflix ahonda en las tragedias ocurridas al interior de este clan familiar con gran poder que perteneció a una pequeña comunidad. Actualmente, el título se posiciona en el Top 10 de la plataforma a nivel global.

“El pasado de los Murdaugh, una de las familias más prominentes de Carolina del Sur, se revela tras la muerte de la adolescente Mallory Beach en un accidente de lancha provocado por el alcohol. Cuando Paul Murdaugh —el supuesto piloto de la embarcación— y su madre Maggie son encontrados brutalmente asesinados, un siglo de corrupción, poder y encubrimientos salen a la luz”, apunta la sinopsis oficial.

Dividida en tres episodios, la docuserie recoge los testimonios de las personas que estuvieron en la lancha esa noche y que nunca antes habían hablado públicamente sobre estos crímenes. Se incluyen comentarios de Morgan Doughty, la novia de Paul; Miley Altman y Connor Cook, los amigos de infancia de Mallory; Anthony Cook, el novio de Mallory; y más.

Una de las series documentales en tendencia

Todos los capítulos de Los Murdaugh: muerte y escándalo en Carolina del Sur fueron dirigidos por Julia Willoughby Nason, Jenner Furst (LuLaRicos y El farmacéutico). Michael Gasparro figura como showrunner, y también es productor junto a Julia Willoughby Nason y Jenner Furst.

A la fecha, la serie documental está en el segundo lugar en el Top 10 de TV de habla inglesa en Netflix con 40 millones de horas vistas. Se ubica por encima de La pareja perfecta, Outer Banks (temporada uno), You (temporada cuatro), Formula 1: Drive to Survive (temporada cinco), Outer Banks (temporada dos), Red Rose (temporada uno), Merlina (temporada uno) y The Walking Dead (temporada 11).

Los Murdaugh: muerte y escándalo en Carolina del Sur está disponible para ver en el servicio streaming desde el pasado 22 de febrero.

