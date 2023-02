“Boksoon debe morir”, el nuevo drama de asesinos seriales de Netflix, presenta segundo tráiler oficial

En algún lado, entre ser una asesina profesional de primera clase y una madre soltera, se encuentra "Boksoon debe morir". Acción intensa y un reparto lleno de estrellas. (Netflix)

Netflix ha revelado un nuevo tráiler de un thriller de acción coreano titulado Boksoon debe morir que se lanzará el 31 de marzo en la plataforma de streaming. Este largometraje primero se estrenará en el Festival de Cine de Berlín de 2023 este fin de semana, razón por la que se ha lanzado un nuevo avance.

La película de acción sigue a Boksoon, una mujer que lleva una doble vida como madre soltera común y corriente y en su otra faceta es una asesina legendaria que trabaja para una agencia de asesinos de alto nivel llamada MK Ent. Las nuevas imágenes y el adelanto muestran más acerca de esta historia cargada de muchas persecuciones, asesinatos y sangre.

Jeon Do-yeon es la protagonista de la historia. (Netflix)

En el tráiler se puede apreciar explícitamente la doble vida de Boksoon como madre y como asesina de primera categoría, mostrando escenas contrastantes de ella yendo a ser la despensa al supermercado y su brusca transición a su vida como asesina, en un clima lleno de intensidad y suspenso. La parte difícil es la crianza de los hijos, mientras lidia con su particular trabajo.

En el clip recien mostrado, Jeon Do-yeon muestra sus habilidades de combate, que es a la vez vanguardista y para no despegarse del asiento. Hay una sensación de vulnerabilidad en los primeros segundos, que luego se reemplaza por acción y misterio de gran intensidad. La película trata sobre la asesina más mortífera que tiene una tasa de éxito del 100 %, pero sus lealtades se ponen a prueba debido a circunstancias imprevistas.

"Boksoon debe morir" estrenará en el Festival de Cine de Berlín de 2023. ( Netflix)

Boksoon debe morir está escrito y dirigido por el cineasta coreano Sung-hyun Byun, quien ha realizado largometrajes como The Beat Goes On, Whatcha Wearin’?, The Merciless y Kingmaker. Producido por Yi Jin-hee. Este es el primer estreno en el Festival de Cine de Berlín 2023 de este mes. Netflix estrenará este film a partir del 31 de marzo de este año.

En esta historia también están: Cha Min-Hee (Esom), que es la hermana menor de Cha Min-Kyu, y también trabaja para M.K. Ent. No es una persona que se sienta cómoda en contacto con la gente; y luego está Han Hee-Sung (Koo Gyo-Hwan), un asesino de M.K Ent que hace bien su trabajo, pero no es reconocido. Así será como Boksoon se encontrará junto con estos personajes involucrados en una última confrontación de vida o muerte.

La película se estrenará en la plataforma de streaming el 31 de marzo. (Netflix)

Boksoon debe morir está dirigido por Byun Sung Hyun, y también está protagonizado por Sol Kyung-gu, que también fue visto en Yaksha: Ruthless Operations. La sinopsis de Kill Boksoon dice: “En el trabajo, es una reconocida asesina. En casa, es madre soltera de una adolescente. Matar es fácil. La parte difícil es la crianza de los hijos”.

Aparte de esto, Jeon Do-yeon ha sido parte de una serie de películas y dramas K en su carrera. Desde Emergency Declaration hasta You are my Sunshine, la actriz ha mostrado una variedad en su elección de género en las películas. Aparte de eso, actualmente forma parte de Crash Course in Romance. Sus dramas incluyen The Good Wife y Lost. Ha estado trabajando activamente en la industria del entretenimiento coreano desde 1990.

"Boksoon debe morir" está dirigido por Byun Sung Hyun

Antes de que estrene Boksoon debe morir, Puedes ver Parásitos a través de la plataforma de Netflix.

