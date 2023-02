Matthew McConaughey interpretará a Elvis en la nueva serie de Netflix

La serie muestra a Elvis Presley como una estrella de rock de día y un superespía de noche. (Netflix)

Netflix ha presentado el primer tráiler de Agent Elvis, una próxima serie animada que buscará mostrar al ídolo de la música como un superespía. El avance dado a conocer este lunes da el primer vistazo de Matthew McConaughey como la voz del animada de Presley. John Eddie y Priscilla Presley, ex esposa del desaparecido artista son los productores y creadores de este show.

4 ficciones basadas en escalofriantes hechos reales como “Todos los días la misma noche” El estreno de la serie brasileña que recrea la tragedia en la discoteca Kiss se encuentra entre los títulos más vistos en netflix. Un recorrido sobre otros casos que conmovieron a los ciudadanos y tuvieron su versión en diversas plataformas VER NOTA

Anteriormente titulada Agent King, el programa para adultos toma un concepto un tanto disparatado. El proyecto explorará la doble vida de Elvis Presley después de ser reclutado por una agencia de espionaje para defender al mundo contra locos y terroristas.

La serie es producida por Priscilla Presley. (Netflix)

Aunque aún no se sabe por qué Elvis se convierte en un espía, el adelanto hace énfasis en que sin duda Presley es el hombre adecuado para el trabajo y combatir el crimen. El video también muestra al cantante tratando de demostrar que un bolígrafo es un artefacto inofensivo, hasta que mata a un enemigo con dicho objeto.

Un perro heredó una inmensa fortuna y te lo cuenta este documental que puedes ver en Netflix “Gunther, el perro millonario” es la particular serie documental que recién estrenó este 1 de febrero y que tiene varios secretos VER NOTA

Según la sinopsis dada a conocer por Netflix, “Elvis Presley cambia su mono por un jet pack cuando es incluido encubiertamente en un programa de espionaje secreto del gobierno para luchar contra las fuerzas oscuras que amenazan al país que ama, todo mientras mantiene su trabajo diario como el Rey del Rock and Roll”.

Matthew McConaughey prestará su voz a Elvis. (Netflix)

El tráiler también reveló que el programa se ambientará entre las décadas de 1960 y 1970. A lo largo de los episodios, la historia jugará de múltiples eventos históricos. En el clip se ve a Elvis como el primer hombre en llegar a la luna, en 1969. También se observa al artista estrechando la mano del presidente Richard Nixon, antes de que el escándalo de Watergate llevara a su renuncia en 1974.

5 series que debes ver en streaming si te gustó “Fauda” La ficción protagonizada por Lior Raz se ubica actualmente en el Top 10 de las producciones más vistas en Netflix VER NOTA

El programa marca el primer proyecto animado para adultos de Sony Pictures Animation, el estudio detrás de Spider-Man: Into the Spider-Verse y se produce en colaboración con Authentic Brands Group y Titmouse. También detrás de la serie está el animador nominado al Premio de la Academia Robert Valley (Love, Death & Robots) y el diseñador John Varvatos, que traerá los looks icónicos de Presley a la pantalla.

La serie será estrenada en marzo de este año. (Netflix)

Los productores ejecutivos incluyen a McConaughey, Kevin Noel, Chris Prynoski, Shannon Prynoski, Antonio Canobbio, Ben Kalina, Jamie Salter, Corey Salter y Marc Rosen, con la coproductor ejecutivo de Fletcher Moules.

Hasta ahora, la serie no tiene fecha de lanzamiento, y Netflix solo promete que saldrá el mes que viene. Actualmente, McConaughey es el único miembro confirmado del elenco de voz del agente Elvis. McConaughey es un actor ganador de un Oscar, más conocido por sus papeles en Interstellar, Dallas Buyers Club, Cómo perder a un hombre en 10 días y Magic Mike. Ha sido nominado dos veces al Emmy por True Detective y sus trabajos recientes incluyen The Gentlemen y Sing 2.

La serie es exclusivamente hecha para el público adulto. (Netflix)

Puedes ver Interstellar, protagonizada por Matthew McConaughey y que está en Prime Video.

Seguir leyendo: