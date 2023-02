“Creed III”: pósters, nuevo adelanto e imágenes de lo que se viene con Michael B. Jordan y Jonathan Majors

No hay enemigo como el pasado. Del director Michael B. Jordan, Creed III llega a los cines el 3 de marzo.

La tercera película sobre la vida de Adonis Creed está cerca de aterrizar en la gran pantalla y tendrá a casi todo el elenco de regreso. Como antagonista se suma Jonathan Majors, quien está a punto de convertirse en una estrella gracias a Creed III, como también con Ant-Man And The Wasp: Quantumania. El esperado drama de boxeo tiene fecha de estreno para el 3 de marzo y recientemente lanzó otro avance y más imágenes.

En el nuevo largometraje Majors se mete en el papel de Damian Anderson, amigo de la infancia del campeón mundial de boxeo, interpretado por el gran Michael B. Jordan (quien para esta ocasión ejerce también como director). El film está bajo el guion de Zach Baylin (el mismo detrás de Rey Richard: Una familia ganadora) y Keenan Coogler.

"Creed III" es protagonizada y dirigida por Michael B. Jordan. Estrena el 3 de marzo de 2023. (Metro-Goldwyn-Mayer)

La nueva trama relata que, encarcelado durante años y acabando de ser liberado, de una forma temible Anderson se apresura a recordar e ir tras su viejo amigo, quién era considerado el mejor luchador en su juventud. Como resultado Adonis se encuentra atrapado en uno de sus mayores combates de boxeo, siendo un asunto que va más allá de lo profesional.

Al respecto, Jordan dijo que los creadores de Creed III querían “aprovechar el viaje emocional de los personajes y poner eso en el ring, contando con un gran impacto físico”.

Nueva imagen de Michael B. Jordan y Jonathan Majors en "Creed III". (Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) /Warner Bros.)

La tercera entrega de Creed evidencia cambios importantes, el más significativo de ellos es la partida de Sylvester Stallone, quien ya no estará más como Rocky Balboa (protagonista de las primeras dos películas y en ambas se desempeñó como mentor y entrenador de Adonis). El actor de 76 años no entró en el proyecto y, pese a esa baja, Michael decidió que era su oportunidad: “Estaba hablando con Ryan Coogler cuando estábamos haciendo Creed I, y él me decía ‘nunca están dadas las condiciones ideales así que hazlo. Solo tienes que saltar e ir por eso, ¿sabes?’ Y me dio muchos ánimos. Así que sentí que era el momento adecuado”, manifestó.

Metro Goldwyn Mayer Pictures es quien presenta esta producción de Chartoff-Winkler, que será distribuida en Norteamérica por MGM e internacionalmente por Warner Bros.

Nuevo póster de "Creed III". (Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) /Warner Bros.)

“No hay enemigo como el pasado” es uno de los lemas de Creed III, del director Michael B. Jordan. Disponible solo en cines a partir del 3 de marzo.

