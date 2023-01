“Gambito de dama” temporada 2: Anya Taylor-Joy dio pistas sobre la continuidad en Netflix

La serie sigue la vida de una prodigio del ajedrez huérfana, Elizabeth Harmon, durante su búsqueda para convertirse en una jugadora de ajedrez de élite mientras lucha con problemas emocionales, drogas y dependencia del alcohol. (Netflix)

Luego del éxito que significó en 2020 la serie Gambito de dama, los fans de esta producción basada en la novela del mismo nombre escrita en 1983 por Walter Tevis, se preguntaban si habría una segunda entrega. tres años despúes las noticias sobre una nueva parte han sido escasas, hasta ahora que la protagonista Anya Taylor-Joy dio una posible pequeña pista a través de sus redes sociales.

En 2021, luego de ganar el Emmy a la mejor serie limitada se habló de la segunda entrega de este show. Hasta la propia Taylor-Joy detalló cuál le gustaría que fuese el eje de la nueva historia, sin embargo ese mismo año Scott Frank, cocreador del programa fue claro al anunciar que no habrían próximas temporadas. “Lo siento muchísimo. Odio decepcionar a alguien, pero no habrá más. Creo que contamos la historia que queríamos contar y me preocupa, bueno, déjame decirlo de otra forma, me aterroriza que si contásemos más, arruinaríamos lo que ya contamos”.

La miniserie se divide en siete episodios. (Netflix)

Ahora tras dos años sin utilizar su cuenta de twitter Anya Taylor-Joy ha ocupado su red social para publicar un breve mensaje sobre la serie. En el tweet la actriz posteó simplemente la leyenda “The Queen’s Gambit”. Esto despertó la emoción de los fans, sin embargo cinco minutos más tarde la publicación fue eliminada. Esto ha despertado las sospechas de los espectadores acerca de una nueva entrega de este drama ubicado en década de los 60.

Lanzado en 2020 durante la pandemia, Gambito de dama se convirtió en un gran éxito para Netflix a pesar de las dudas de los altos ejecutivos que estaban en la compañía en ese momento. Según las métricas que el servicio de streaming compartió en su momento, el programa fue visto por más de 62 millones de cuentas. El drama vio a Taylor Joy interpretar el papel de Beth Harmon, una chica prodigio del ajedrez que se convirtió en campeona mundial de este deporte. Algunos especialistas afirman que este es uno de los mejores programas de la plataforma de entretenimiento desde que se creó.

La serie es creada por Scott Frank y Allan Scott. (Netflix)

Aunque aún no hay una postura oficial de Netflix respecto a una posible segunda temporada, en junio del año pasado la compañía anunció que lanzaría un videojuego basado en la exitosa serie. Gambito de Dama el juego le va a permitir a los usuarios aprender a jugar ajedrez en las locaciones más reconocibles de la serie. “Toma algunas lecciones del Sr. Shaibel, juega partidos contra Borgov o compite contra amigos en esta carta de amor al programa”, adelantó el servicio de streaming en redes sociales.

Gambito de Dama se basa en una novela de 1983 de Walter Tevis y sigue a un personaje ficticio estadounidense, Beth Harmon, que se convierte en campeona internacional de ajedrez en la década de 1960. En el episodio final, ambientado en Moscú, Harmon derrota a un competidor masculino. La serie de siete episodios, plasma todas las complejas situaciones a las que Harmon, interpretada por la actriz de nacionalidad británica-argentina, Anya Taylor-Joy vive en el transcurso de su vida.

Tweet con el que la actriz despertó la emoción de los fans de "Gambito de dama". (Netflix)

Desde que Gambito de dama se convirtió en un éxito en 2020, la carrera de Taylor-Joy también ha seguido en ascenso. La actriz ha protagonizado largometrajes como El Misterio De Soho, El hombre del norte, El menú y Amsterdam. También podrá ser vista en las proximas producciones de Super Mario Bros. La película y Furiosa. Los fanáticos tendrán que esperar y ver si su tweet significa que la segunda temporada está en camino.

Puedes ver la primera temporada de Gambito de dama que está disponible a través de la plataforma de Netflix.

