Kate del Castillo a solas con Infobae: entre la infidelidad y la depresión, regresa a la tv con “Volver a caer”

La reconocida actriz vuelve a la actuación, pero también produce la nueva serie para Vix

Volver a Caer es el título de la serie producida y protagonizada por Kate del Castillo (La Reina del Sur, Muchachitas, Ingobernable). “Es nuestra primera gran producción. Así que estamos muy ilusionados. Es el tipo de series que quiero hacer con mi productora, con esa calidad y con ese nivel y con esas historias”, dice Kate, que comparte protagonismo con el español Maxi Iglesias (Velvet) y Rubén Zamora (Bardo) y conversó a solas con Infobae.

Harrison Ford y Jason Segel en nuevo avance de la comedia “Shrinking” La producción será estrenada en Apple TV+ el próximo 27 de enero y estas son las nuevas imágenes de la ficción VER NOTA

“El amor nace, crece, madura, cambia y a veces duele”. Es lo que dice Ana Montes de Oca (Kate Del Castillo) en el primer episodio de la adaptación contemporánea de Anna Karenina. El clásico de León Tolstoi se centra en una relación extramatrimonial entre Ana, una mujer de la alta sociedad, que escandaliza a los círculos sociales.

Los dos primeros episodios de la serie ya se pueden ver en la plataforma Vix+. En esta adaptación, la protagonista es Ana Montes de Oca (Kate del Castillo), ganadora de una medalla de oro olímpica y heroína nacional, que está casada con un deportista metido a político, Rubén Zamora, más interesado en alcanzar la presidencia del Comité Olímpico que en su matrimonio. Ana conoce a Vico (Maxi Iglesias), un músico con el que inicia un tórrido romance que convertirá su vida en una tragedia.

“Las combatientes”, el nuevo drama francés que llegó para cautivar a los usuarios de Netflix El servicio de entretenimiento lanzó esta producción sobre cuatro mujeres cuyas vidas se cruzan mientras la Primera Guerra Mundial inicia VER NOTA

Con cuarenta años de carrera y múltiples papeles protagonistas, Kate tiene claro que no quiere contar historias en las que “el nombre de México y de nuestros latinos sea mal usado en Estados Unidos, y eso pasa muchas veces, no porque veamos cosas malas, sino porque no son de buena calidad. Entonces pasan de nosotros para fregarnos a todos los demás”.

A pesar de estar basada en una historia de 1878, los temas que se tocan son de cualquier época, y mucha gente podrá identificarse con ella. Kate describe a su personaje como alguien que pasa por una situación por la que pasamos muchos de nosotros. “Creo que en este mundo machista no se dan cuenta de las necesidades de una mujer que está viviendo una especie de aburrimiento en su matrimonio de tantos años, y de repente llega alguien y acaba destruyendo eso”.

Apple TV+ anuncia las producciones que lanzará durante este 2023 La plataforma de streaming ofreció el primer vistazo a la nueva serie de Jennifer Garner, la segunda temporada de “Schmigadoon!” y mucho más VER NOTA

Lo que desencadena la tragedia en la historia es la infidelidad, algo que no mucha gente está dispuesta a admitir que ha sufrido. Cuando le preguntamos por ello, respondió sin pensárselo. “Sí, sí, lo he sido. Y luego me arrepiento de no haber sido más infiel con quien tenía que haber sido y no haberme dado dos o tres lujos”, relató la actriz. Y aunque reconoce que sólo fue una vez y que no llegaron a descubrirla como a su personaje Ana.

Otro de los temas que se tocan en la serie es la depresión postparto, algo que se empezó a diagnosticar no hace mucho y que sigue siendo tabú en muchas culturas. Para Kate, este es un tema que toca de cerca a su familia. “Mi hermana, Verónica, tuvo una depresión posparto que yo no entendía. Y gracias a este trabajo pude ver un poco todo lo que es la depresión posparto y todo lo que pasan las mamás; admiro a tantas mujeres que tienen hijos, a las madres y otras cosas que me alegro de no haber tenido hijos. Tenemos que prestar más atención a esto porque hay gente que todavía no cree en la depresión posparto”.

Aunque dice que se le ha dado mal el amor, sigue creyendo en él: “Creo que siempre es bueno estar con alguien que te apoye, alguien que te ayude cuando te estás cayendo, alguien que te levante, alguien que te empuje, cuando el amor está en el momento adecuado y en el lugar adecuado creo que es genial. No he estado en una relación tanto tiempo como Ana. No he estado casado tanto tiempo. No he estado casado tanto tiempo. No soy un experto. He sido bastante malo en el amor. Sé que la vida, en general, es divertida y espontánea. Y que hay cosas entre las parejas que pueden seguir atrayéndote, es estar con alguien a quien admiras en todos los sentidos”.

En sus 40 años de carrera, ha rodado muchas escenas de sexo; se dice que esto es muy difícil: “Creo que esas escenas son complejas para todos. Desde el camarógrafo, el operador, el director, el actor y la actriz, porque es incómodo. Quiero decir, el sexo es para tenerlo en la intimidad. En tu habitación, con tu pareja, y punto. Y los actores vivimos en este mundo loco en el que tenemos que hacer cosas que normalmente se hacen en privado, pero no, nunca, nunca, nunca resulta fácil.”

Seguir leyendo: