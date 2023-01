“The Mandalorian” y más de Pedro Pascal: nuevo póster de la tercera temporada

La nueva temporada continuará con los viajes del Mandaloriano a través de la galaxia de Star Wars. Una vez que fue un cazarrecompensas solitario, Din Djarin se ha reunido con Grogu. (Disney Plus)

Previo al estreno de su próximo tráiler se ha lanzado un nuevo póster de la tercera temporada de The Mandalorian. Fue a través de las redes sociales de Disney+ que la compañía compartió la imagen, antes del estreno del show de televisión programado para el próximo 1 de marzo. Esta serie es sólo una de las diversas producciones que los fanáticos de Star Wars podrán ver este año sobre este universo y entre las que se incluyen Star Wars Jedi: Survivor, Star Wars: Ahsoka, así como nuevos episodios de Star Wars: The Bad Batch.

La fotografía muestra a Grogu y Mando juntos nuevamente en medio de lo que parece ser una batalla. El protagonista está usando su inseparable mochila propulsora para escapar de una explosión o incendio de algún tipo. Si bien su capa parece haber sufrido algunos daños, tiene un firme control sobre su compañero y, afortunadamente, lo mantiene a salvo. El primer avance de la próxima temporada fue estrenado durante la D23 Expo 2022 en septiembre del año pasado, mientras que uno nuevo está programado para lanzarse durante el partido Monday Night Football Wild Card de este lunes.

La serie es producida por Jon Favreau y Dave Filoni. (Disney+)

La última vez que se vio a los dos protagonistas fue durante su participación sorpresa en El libro de Boba Fett el año pasado. Ahora juntos nuevamente, el Clan de los Dos aparece en el camino a Mandalore, donde se reúnen con el viejo aliado Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff), quien tenía los ojos y deseos puestos en reclamar el legendario Darksaber ahora en posesión de Din, que según la tradición da derecho al portador a gobernar todo. En la tercera temporada, la pareja volverá a estar junta, aunque los deberes de Djarin como el aparente nuevo gobernante del pueblo mandaloriano interferirá con sus planes de una vida tranquila y despreocupada.

Din también estará en una misión personal en esta entrega, ya que su último encuentro con The Armorer (Emily Swallow) terminó cuando lo llamaron apóstata y le dijeron que ya no es un mandaloriano, todo por el pecado de quitarse el casco. Le dijeron que la única forma de expiación es en las aguas vivas debajo de las minas de Mandalore. Aunque Din señala que estos fueron destruidos, su viaje de regreso al planeta devastado significa que probablemente aún no ha perdido la esperanza.

La producción de la tercera temporada duró casi tres años. (Disney+)

Además de Pascal, Katee Sackhoff regresa como Bo-Katan Kryze junto a Carl Weathers como Greef Karga. Por su parte Christopher Lloyd (Volver al futuro) ha sido elegido para un personaje del que hasta ahora no se han revelado más detalles. La tercera parte de esta producción lleva casi tres años en desarrollo, ya que la preproducción comenzó en abril de 2020 . A la par de esta nueva entrega, se está desarrollando un nuevo spin-off de la serie, dirigido por Jon Favreau y Dave Filoni. Marcaría el segundo, después de El libro de Boba Fett.

El elenco principal y el equipo de las dos temporadas anteriores están de regreso, incluidos Giancarlo Esposito (Moff Gideon), Amy Sedaris (Peli Motto) y Emily Swallow (el Armero). Jon Favreau regresa como escritor principal y productor ejecutivo; Dave Filoni también es productor ejecutivo, coescribió dos episodios y probablemente también dirija uno de los dos capítulos. Rick Famuyiwa y Carl Weathers están confirmados para dirigir, y según algunos informes, también lo hará Bryce Dallas Howard.

Ahsoka Tano y Din Djarin en "The Mandalorian". (Disney+)

Según la sinopsis oficial de la próxima temporada: “Seguirá los viajes del Mandaloriano a través de la galaxia de Star Wars continúan. Una vez que fue un cazarrecompensas solitario, Din Djarin se ha reunido con Grogu. Mientras tanto, la Nueva República lucha por alejar a la galaxia de su oscura historia. El Mandaloriano se cruzará con viejos aliados y creará nuevos enemigos mientras él y Grogu continúan su viaje juntos”.

Antes de que estrene la tercera entrega, puedes ver las dos primeras temporadas de The Mandalorian que están disponibles en Disney+.

