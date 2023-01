Las estrellas de los “Power Rangers” se reúnen para el especial de Netflix del 30 aniversario: mira el primer adelanto

Echa un vistazo detrás de las cámaras de "Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always" 30th aniversario.

Tres décadas después de transformarse en un fenómeno televisivo, los miembros del elenco original de Mighty Morphin: Power Rangers se juntan para un especial de Netflix que conmemora el legado permanente de la creación de Haim Saban y producción de Saban Entertainment. “Nuestra familia Ranger es profunda”, dice Walter Emanuel Jones a EW sobre cómo interpretar a Zack, el Black Ranger, 30 años después.

“Los Power Rangers no son los superhéroes habituales de los cómics. No sólo son poderosos defensores de la Tierra, sino también grandes amigos que valoran el trabajo en equipo, la diversidad y, por supuesto, la diversión”, así se lee la descripción en la cuenta oficial de youtube sobre los famosos personajes.

Elenco de "Mighty Morphin: Power Rangers 30 aniversario" .(Netflix)

El elenco principal de Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always está integrado por Jones (Ranger negro original), David Yost (Ranger azul), Catherine Sutherland (rosa) Steve Cardenas (rojo), Karan Ashley (amarilla) y Johnny Yong Bosch, entre otros. No se sabe si más miembros originales del elenco se encuentren comprometidos con el proyecto.

“Han pasado 28 años desde que volví al plató de Powers Rangers”, dice Jones en el primer adelanto lanzado este 17 de enero sobre el programa. Asimismo, Yost, actualmente de 54 años, dice: “Es un poco loco pensar en eso. Han pasado tantos años”. Y otro que dio a conocer lo que piensa y siente al respecto es Cardenas, quien dijo: “Es surrealista. Ha sido una gran experiencia”.

Steve Cardenas, David Yost y Catherine Sutherland en "Power Rangers: Once & Always'". (EW)

Las nueva experiencia que atravesarán los superhéroes muestra a los Rangers enfrentarse con una amenaza familiar del pasado, quienes en medio de un peligro que azota a la humanidad, están siendo aclamados una vez más a ser los salvadores que el mundo necesita. “Once & Always recuerda a todos que cuando te conviertes en un Ranger, siempre eres parte de dicha familia y siempre eres bienvenido”, describe Netflix.

En general, los Power Rangers han tenido una trayectoria en extremo exitosa: durante más de un cuarto de siglo se han conservado activos como héroes. Aunque pareciera que todas las historias son similares y van de manera continua, han pasado varias generaciones de Rangers a lo largo del tiempo.

"Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always" estrena el 19 de abril de 2023. (Netflix)

Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always estrena el 19 de abril, solo en Netflix.

