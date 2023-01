“The Whale” y el gran regreso de Brendan Fraser se podrán ver pronto en los cines

Un hombre de 600 libras ha decidido no querer vivir luego de perder a su pareja y estar distanciado de su hija. (A24)

Desde que la película The Whale comenzó su camino en diversos festivales de cine, se ha hablado del “gran regreso” de Brendan Fraser a Hollywood, aunque en realidad el actor jamás se ha retirado. Si bien su trabajo se enfocó en los últimos años en la televisión, ahora protagoniza el reciente film de Darren Aronofsky. Los comentarios positivos hacia su actuación no se han hecho esperar en cada sitio en el que se ha proyectado. Incluso se le han otorgado diversos premios por su actuación, uno de ellos el de mejor actor en los Critics Choice Awards, ceremonia que solía ser considerada como la antesala del Oscar.

A lo largo de su carrera, Brendan de 54 años ha tenido un regreso que diversos especialistas definen como “épico y bien merecido”. Para algunos el talento de Fraser ha sido subestimado en las últimas décadas. Al subir por su reconocimiento, el actor emitió un emotivo discurso en el que agradecidó ser parte de esta historia, a la vez que habló sobre las personas que viven en depresión: “Si tú, como Charlie, a quien interpreté en esta película, de alguna manera, luchas contra la obesidad, o simplemente sientes que estás en un mar oscuro, quiero que sepas que si tú también puedes tener la fuerza para simplemente ponerte de pie e ir a la luz, sucederán cosas buenas”.

Brendan Fraser ganó como mejor actor por su trabajo en "The Whale". (Reuters/Mario Anzuoni)

La película sigue a Charlie (Fraser), un profesor de inglés que vive con obesidad, quien ha decidido comerse a sí mismo hasta morir. Su dolor y miseria provienen del abandono y la muerte de su amante gay, lo que lo lleva a comer de manera compulsiva. Mientras tanto, el protagonista, quien se ha convertido en un hombre con obesidad mórbida de 600 libras de peso, lucha por reconectar con su hija de 17 años, interpretada por Sadie Sink de Stranger Things. La película se estrenó mundialmente en el 79º Festival Internacional de Cine de Venecia, donde el actor recibió una ovación de más de seis minutos.

Hasta ahora The Whale ha superado los 10 millones de dólares en la taquilla estadounidense, un récord notable para una película independiente en la era de la post pandemia. En tiempos anteriores a Covid, esas cifras no serían relevantes, pero el sector de cine de autor ha tenido problemas para recuperarse ya que el público es más selectivo a la hora de ir al cine. El largometraje ha superado en venta de boletos a Tár (5.7 millones), She Said (5.8 millones), El triángulo de tristeza (4.1 millones) y Ellas hablan (393,985 dólares). Los Fabelman, de Steven Spielberg apenas logró superar a la producción protagonizada por Fraser con 13 millones de dólares, mientras que Los espíritus de la isla ha recaudado 9.1 millones.

Fraser da vida a Charlie, un hombre gay de 300 libras confinado a una silla de ruedas. (A24)

¿La historia se basa en un hecho real?

La historia de The Whale no está inspirada en algún suceso verídico pero si está basada en la obra de teatro off-Broadway del mismo nombre escrita por Samuel D. Hunter, quien también escribió el guión de la adaptación cinematográfica. El hecho de que Hunter esté tan directamente involucrado en el proceso de escritura es una señal de que la película es fiel a la historia original que cautivó los corazones y las mentes de tantos dentro del mundo del teatro.

Aunque esta obra de teatro hasta el momento no ha llegado a las principales carteleras de Broadway, con el tiempo su historia se convirtió en objeto de críticas muy favorables y consiguió diversos prestigiosos premios teatrales. El diario Chicago Tribune, calificó a este montaje ganador del premio Lucille Lortel como “una exploración notablemente elocuente de la forma en que la necesidad de honestidad nos abruma cuando sentimos que nuestro tiempo es corto”.

Fraser tuvo que usar prostéticos para dar vida al protagonista. (A24)

¿Quién está detrás de este film?

La mente a cargo de esta alabado proyecto es Darren Aronofsky, quien en su carrera tiene un gran número de premiadas producciones como Réquiem por un sueño (2000), El luchador (2008) y El cisne negro (2010). El resto del equipo que también forma parte de este proyecto está conformado por Rob Simonsen (Foxcatcher) como compositor, Matthew Libatique como director de fotografía, Andrew Weisblum (La crónica francesa) como editor, Mark Friedberg (Joker) y Robert Pyzocha (Black Flies) como diseñadores de producción, y Jurasama Arunchai (Amor sin barreras) como director de arte.

Película dirigida por Darren Aronofsky y protagonizada por Brendan Fraser. (A24)

¿Quién participa en la película?

Sin duda la figura central de este largometraje es Brendan Fraser, conocido mundialmente su trabajo en la trilogía de La momia. Brendan tiene una filmografía diversa con papeles en distintos géneros, que van desde las comedias clásicas como Al diablo con el diablo (2000) hasta proyectos de fantasía y acción como Viaje al centro de la Tierra (2008). Esto sin olvidar su participación en recientes series dramáticas como Doom Patrol (2019-2021). Sin embargo muchos críticos consideran que The Whale es posiblemente el trabajo más ambicioso y desafiante del actor hasta ahora, ya que este es un estudio profundo de personaje.

El elenco que acompaña a Brendan en este viaje emocional incluye a Sadie Sink (Stranger Thing ) como Ellie, la hija de Charlie, Hong Chau (Pequeña gran vida) da vida a Liz, la enfermera del protagonista y Ty Simpkins (Iron Man 3) como el misionero mormón Thomas. Por su parte la actriz Samantha Morton (La reina serpiente) interpreta a Mary, la ex esposa de Charlie.

Brendan Fraser poses with the Best Actor award for "The Whale", at the 28th annual Critics Choice Awards in Los Angeles, California, U.S., January 15, 2023. REUTERS/Aude Guerrucci

Antes de que estrene The Whale en cines de Latinoamérica (a partir del 9 de febrero en México y 9 de marzo en Argentina), disfruta las cuatro temporadas de la serie Doom Patrol, donde también brilla el actor y están disponibles en HBO Max.

