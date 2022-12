“Succession”, “The Last of Us” y más series de HBO Max en un vistazo de lo que llegará en 2023

De "Succession" a "The Last of Us", esto es todo lo que se verá en la plataforma en 2023. (HBO Max)

Para el nuevo año, HBO Max alista un atractivo catálogo de lanzamientos de series y nuevas temporadas de sus títulos originales. En un nuevo avance compartido este 21 de diciembre, se revelaron nuevos vistazos de la cuarta temporada del aclamado drama Succession, la adaptación televisiva de The Last of Us, lo nuevo de True Detective, los próximos episodios de Barry y mucho más.

En el clip de poco más de dos minutos, se aprecian nuevas imágenes de la comedia negra protagonizada por Jeremy Strong, Sarah Snook y Kieran Culkin, actores que dan vida a los hijos del clan familiar liderado por Logan Roy (Brian Cox). El estreno de los nuevos capítulos de la ficción ganadora del Emmy será en la primavera de 2023 en Estados Unidos.

La cuarta temporada del aclamado drama familiar se lanzará el próximo año. (HBO)

Por otro lado, también se observa nuevas escenas de la producción que protagonizan Pedro Pascal y Bella Ramsey en base al videojuego de PlayStation. Creada por el director del videojuego, Neil Druckmann, y Craig Mazin (Chernobyl), la historia sigue a Joel Miller en un viaje que le cambiará la vida para siempre y en el que desarrollará un vínculo paternal con la adolescente Ellie.

Más producciones de HBO Max para 2023

True Detective: Night Country es como se titula la siguiente entrega de la antología de crímenes y detectives que nació en 2014 para la pantalla chica. La nueva protagonista será la reconocida estrella Jodie Foster, quien dará vida a una oficial a cargo del caso de un brutal asesinato.

Pedro Pascal y Bella Ramsey en la adaptación del videojuego de PlayStation. (HBO)

Además, logran verse también adelantos inéditos de Lakers: tiempo de ganar (temporada 2), Barry (temporada 4), And Just Like That (temporada 2), Tokyo Vice (temporada 2), Julia (temporada 2), Nuestra bandera es de muerte (temporada 2), Hacks (temporada 3), Warrior (temporada 3), Los honestos Gemstones (temporada 3), Curb Your Enthusiasm (temporada 12), Perry Mason, The Idol entre otros más.

Love & Death, la próxima serie con Elizabeth Olsen, también aparece entre los títulos más esperados de la plataforma. Del género true crime, la producción aborda el crimen real cometido por Candy Montgomery hace unas décadas: el ama de casa estadounidense asesinó con más de 40 hachazos a su vecina, Betty Gore, luego de que esta descubriera que su esposo le era infiel con ella.

Jodie Foster protagonizará la cuarta temporada de "True Detective". (HBO)

Entre las producciones animadas de HBO Max, aparece la cuarta temporada de Harley Quinn, una serie basada en las historietas de DC Comics que narra las aventuras en solitario de la villana de Gotham. Kaley Cuoco (The Big Bang Theory) pone su voz a la anti heroína en esta versión del personaje enfocada desde una era más moderna.

Las temporadas previas de algunos títulos mencionados se pueden ver actualmente en el servicio streaming.

