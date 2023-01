“Sharper”, la próxima película con Julianne Moore, ya tiene tráiler oficial

La película se desarrolla dentro de los secretos de la ciudad de Nueva York, desde los áticos de la Quinta Avenida hasta los rincones sombríos de Queens. Protagonizada por Julianne Moore. (Apple TV Plus)

Uno de los proyectos más esperados del año es Sharper, el próximo largometraje con Julianne Moore. La película que también es protagonizada por el nominado al Óscar John Lithgow y Sebastian Stan lanzó un nuevo e intrigante tráiler. El film es dirigido por el ganador del Globo de Oro y del Emmy Benjamin Caron (The Crown). La producción tendrá un estreno limitado en cines de Estados Unidos el próximo 10 de febrero y, finalmente, llegará al servicio de Apple TV+ el 17 del mismo mes.

Caron recibió buenos comentarios el año pasado por su trabajo en la dirección de Andor y ahora regresa para liderar esta nueva historia, una película neo-noir ambientada en la ciudad de Nueva York. El cineasta planeó esta trama junto a su compañera de producción y hermana, Jodie Caron. Aunque los detalles de este título se han ido revelando poco a poco desde que el proyecto se anunció en julio del año pasado, el avance da una muestra de cómo la intriga y las mentiras serán parte fundamental.

John Lithgow dará vida a un millonario empresario y esposo del personaje de Julianne Moore. (Apple TV+)

En el video, se puede ver como el actor Sebastian Stan (Falcon y el Soldado de Invierno) dará vida a Max, un estafador inteligente y conocido por llevar a cabo planes complicados y con métodos complejos para robar grandes sumas de dinero. Su personaje se verá envuelto en un problema que lo orillará a unirse a la protagonista y trabajar juntos en un nuevo atraco. Junto a ellos, también como parte del elenco figuran Justice Smith y Briana Middleton.

“Nadie es lo que parece, en un thriller lleno de secretos y mentiras, ambientado en los dormitorios, bares y salas de juntas de la ciudad de Nueva York. Los personajes compiten por las riquezas y el poder en un juego de mucho riesgo y de ambición, codicia, lujuria y celos que mantendrá al público en vilo hasta el momento final”, así se describe Sharper, un drama que Moore también produce junto a su esposo, Bart Freundlich, y Erik Feig.

Sebastian Stan interpreta a un estafador de gran nivel. (Apple TV+)

Se trata de la segunda colaboración de Julianne Moore con la productora A24, ya que, antes protagonizó When You Finish Saving the World junto a Finn Wolfhard (Stranger Things). Esa película es dirigida por Jesse Eisenberg (The Social Network) y se estrenó a principios de este año en el Festival de Cine de Sundance con una recepción positiva. Todavía no se ha anunciado una fecha para su lanzamiento.

En una entrevista concedida a People, el director Benjamin Caron habló sobre cómo fue trabajar con el elenco: “Cada uno de ellos aportó mucho ingenio y sentimiento a este guion. Trabajar con Julianne fue un sueño. Durante mucho tiempo admiré su trabajo en la pantalla y es tan segura de sí misma. Sebastian aporta una energía mercurial y peligrosa a su papel, y Justice te rompe el corazón en de la mejor manera. Briana es una estrella en ciernes. Estoy emocionado por que la gente sepa su nombre. John Lithgow aporta seriedad a cada escena”.

La película tendrá un estreno limitado en cines de Estados Unidos. (Apple TV+)

En ese sentido, añadió que el largometraje está inspirado en una larga lista de grandes películas con las que creció y que el público ama. Algunos de ellos son Sospechosos comunes, Casa de juegos, The Thomas Crown Affair y El color del dinero.

Sharper llegará a cines estadounidenses el 10 de febrero y, una semana después, estará disponible en el catálogo de Apple TV+. Antes de que estrene en streaming, puedes disfrutar de otras producciones de Moore como Gloria Bell en Netflix y Siempre Alice en HBO Max.

