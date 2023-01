“Ginny y Georgia”: ya está disponible la segunda temporada en Netflix y estos son todos los detalles

"Ginny y Georgia" vuelven con más caos que nunca en la segunda temporada que ya está disponible en Netflix.

Ginny y Georgia llegó al catálogo de Netflix en 2021 y se convirtió en uno de los títulos más elegidos por los suscriptores. Luego de ser comparada con la serie The Gilmore Girls, que planteaba una trama similar, esta serie logró afincarse entre una audiencia renovada que disfrutó de la primera temporada y ahora puede ver una nueva tanda de episodios (10 en total) en la plataforma.

La historia se centra en el vínculo muchas veces tenso e irresuelto de madres e hijas, así es como esta serie que parecía una típica comedia sin sustento detrás se convirtió en un título que entrega mucho más de lo que se ve en apariencia. Georgia está interpretada por Brianne Howey (Scream Queens), una joven mujer que en su adolescencia tuvo a Ginny (Antonia Gentry). Ambas llevan una vida bastante nómade para el gusto de la hija, pero aventurero y desafiante para su madre.

Brianne Howey y Antonia Gentry protagonizan la serie juvenil. (Netflix)

Su llegada a Nueva Inglaterra en búsqueda de un lugar definitivo para afincarse, les planteará nuevos desafíos a ambas. Mientras Ginny intenta encajar en una nueva escuela, se siente acorralada porque su madre atrae la atención de todos.

Creada por Debra J. Fisher y Sarah Lampert -que figuran como showrunners de la producción-, se mete también de lleno en el tema del racismo que sigue siendo un tema central dentro de la agenda de la industria. La joven Ginny debe enfrentar la discriminación por parte de sus compañeros blancos que la acosan por su color de piel. Además, se describen los desafíos de una maternidad adolescente y la mirada de los otros.

Georgia toma desiciones algo polémicas en relación a sus hijos. (Netflix)

Qué pasó en la temporada 1 de Ginny y Georgia

En el final de la primera temporada, Ginny descubrió que su madre había envenenado a su ex esposo y así decide huir con su pequeño hermano Austin (Diesel La Torraca). “¿Cómo puedes vivir sabiendo que tu madre es una asesina? Eso es lo que Ginny tendrá que averiguar”, dice la sinopsis de la continuación. “Perturbada con la noticia de que su padrastro, Kenny, no había muerto por causas naturales, ahora Ginny no solo deberá lidiar con que Georgia es una asesina, sino que lo hizo para protegerla”.

Por su parte, Georgia regresa a su casa y la encuentra vacía. Entonces, deberá enfrentar su propio pasado mientras intenta continuar su relación junto a Paul (Scott Porter), el alcalde de la ciudad. ¿Podrá Ginny retomar el vínculo con su madre que está en plenos planes de organizar su propia boda? Ginny deberá enfrentar las consecuencias de su engaño a Hunter con Marcus Baker (Felix Mallard).

La serie también ahonda el dramático tema de la discriminación racial en algunos lugares de Estados Unidos. (Netflix)

En la segunda temporada, forman parte del elenco Jennifer Robertson (Ellen), Felix Mallard (Marcus), Sara Waisglass (Maxine), Scott Porter (el alcalde Paul Randolph), Raymond Ablack (Joe), Katie Douglas (Abby), Nathan Mitchell (Zion) y Chelsea Clark (Norah) y a ellos se incorpora Aaron Ashmore (Locke & Key) en el rol de Gil Timmons, ex de Georgia y padre del pequeño Austin.

Puedes ver las dos temporadas de Ginny y Georgia en el catálogo de Netflix.

