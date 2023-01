Las series más esperadas que puedes ver en Netflix en el 2023

Algunas de las series que llegan en 2023

Comienza un nuevo año y las propuestas de ficciones se empiezan a anunciar. Algunas de ellas se tratan de historias que ya tienen capturados a sus espectadores que esperan su continuación y otras son producciones que desembarcan para atrapar a los consumidores.

Las series de Netflix que lideraron en 2022 Desde la cuarta temporada de “Stranger Things” hasta “Dahmer”, conoce los títulos en inglés que fueron lo más visto este año en la plataforma VER NOTA

Netflix ofrece un 2023 con muchísimas opciones y aquí se consigan algunas de ellas que abarcan desde precuelas, spin off y regresos de ficciones que parecían terminadas y por supuesto nuevas temporadas. A tomar nota de aquellas que consideres serán de tu agrado.

El amor después del amor

La influencia de Vivienne Westwood en el cine y la televisión El legado de la diseñadora de modas se extendió más allá de las pasarelas. “Cruella” es una de las producciones que se inspiró en su trabajo VER NOTA

Se trata de una serie biopic sobre el cantante argentino Fito Páez. La ficción se sumergirá en el universo y la historia del reconocido músico, cantautor, compositor y director de cine. Gaspar Offenhenden y Iván Hochman, son quienes personificarán al músico de pequeño y de adulto respectivamente. Es una producción de Juan Pablo Kolodziej y Mariano Chihade que relatará la genialidad y la tragedia, éxitos, fracasos, excesos, amores y canciones del gran rosarino.

Algunas de las imágenes de la serie se revelaron en el lanzamiento de la serie que verá la luz en 2023 (Netflix)





10 series nuevas del 2022: dónde verlas y por qué no puedes perdértelas Una selección de títulos que debutaron en las plataformas durante este año. “El oso”, “Severance” y “Andor”, entre otras, aparecen en el listado VER NOTA

Lupin

Este 2023 llega la tercera temporada de la gran Lupin protagonizada por Omar Sy en el rol del ladrón de guante blanco Assane Diop. Luego del éxito de las dos entregas anteriores, la plataforma apuesta a una tercera parte en la que el ladrón más buscado de Francia está desaparecido. Pero no por mucho tiempo.

Regresa con una tercera temporada en 2023





Berlín

Se trata de un spin off de La casa de papel que relatará la historia de un gran personaje como fue el de Berlín (Pedro Alonso). La serie llevará su nombre contará el pasado del hermano de El profesor (Álvaro Morte), el cerebro detrás de los atracos. Hasta ahora se confirmaron los nombres de Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña y Joel Sánchez que formarán parte del elenco.

"Berlín": contará la historia de este personaje clave de "La casa de papel"





La reina Charlotte

El universo Bridgerton es inmenso y los spin off no tardaron en aparecer. Se trata de una precuela escrita en este caso por la showrunner de la serie, Shonda Rhimes (a diferencia de la saga de Bridgerton que fue escrita por Julia Quinn) que toma como tema central la juventud y el ascenso al poder de la reina Charlotte (Golda Rosheuvel). India Amarteifio (Line of Duty) quien dará vida a la reina en los ocho episodios que durará este spinoff. La serie se centrará en el matrimonio de Charlotte con el rey Jorge, una unión por amor que generó un gran cambio social en la época.

India Amarteifio como la joven Reina Charlotte (Netflix)





Vikingos: Vahalla

El 12 de enero estrena la segunda temporada en Netflix esta serie que funcionó como una secuela de la gran Vikings: Valhalla. Freydis, Leif y Harald lidian con viejos y nuevos enemigos mientras recorren los confines del mundo en busca de poder y mundos por conquistar. Un elenco que ya encontró nuevos seguidores en esta historia que funcionó a la perfección y va en camino a convertirse en un gran clásico.

Luego de perder el dominio de Kattgat, Freydis intentará recuperarla (Netflix)





El reino

La segunda temporada de la serie argentina protagonizada por Diego Peretti, Mercedes Morán, Peter Lanzani, Joaquín Furriel, Chino Darín y Nancy Duplaá entre otros, verá la luz en 2023. La ficción que se llevó el premio a mejor serie en los Premios Sur, retomará la historia del pastor evangélico que enfrentará nuevas presiones luego de que quedara revelado el horroroso hecho que cometió en el pasado.

MERCEDES MORAN como la pastora Elena y DIEGO PERETTI como el Pasto Emilio en "El reino. Cr. NETFLIX © 2021





Estamos muertos

En enero de 2022 se estrenaba la serie de zombis Estamos muertos que arribaba a la plataforma desde Corea del Sur. El final invitaba a una continuación y luego del anuncio, la segunda temporada desembarcará en Netflix el año que viene. Basada en el webtoon coreano Now at Our School de Joo Dong-geun, la historia se ubicaba en una escuela secundaria donde se dispara un virus mortal que ataca a los alumnos que los convierte en zombis.

All of us are Dead Cr. Yang Hae-sung/Netflix © 2021





Black Mirror

Esperadísima temporada que llegará a Netflix en 2023. Se trata de la sexta tanda de episodios creada por Charlie Brooker. La mala utilización de la tecnología como eje central que atraviesa a las más creativas historias, regresará con nuevos capítulos para seguir sorprendiendo a sus seguidores. Algunos de los nombres que se confirmaron para esta temporada son: Zazie Beetz, Paapa Essiedu, Josh Hartnett, Aaron Paul, Kate Mara, Danny Ramirez, Clara Rugaard, Auden Thornton, Rory Culkin y Anjana Vasan entre otros. Se estima que se verá la luz en el segundo semestre de 2023.

En el episodio Nosedive de Black Mirror se plantea un futuro donde la gente recibe una puntuación a través de una app y en función de ese crédito pueden acceder a ciertos beneficios en la vida real, o incluso terminar siendo excluidos por completo de la sociedad.





Bridgerton

La temporada 3 llegará este año a Netflix. Tiene como protagonistas a Penélope Featherington (interpretada por la actriz inglesa Nicola Coughlan) y Colin Bridgerton (encarnado por Luke Newton). Esta tanda de capítulos se saltará el orden que venía respetando Rhimes con respecto a las novelas de Quinn, y en vez de adaptar el tercer libro (Te doy mi corazón, An Offer from a Gentleman), avanzó hasta la cuarta novela titulada Seduciendo a Mr. Bridgerton. La tercera temporada se situará cuando Colin regresa de un largo viaje por el extranjero y comienza a conectarse con su amiga de siempre, Penélope. Pero de la amistad al amor a veces hay un solo paso y empezará un romance entre ambos.

Nicola Coughlan como Penelope Featherington, la protagonista de la nueva temporada de "Bridgerton". Cr. Liam Daniel/Netflix © 2022

Un lugar para soñar

La quinta entrega de Virgin River (su título en inglés) verá la luz en 2023 en la plataforma. La historia de amor de Jack y Mel, que están esperando su primer hijo, continuará en este pueblito de ensueño mientras lidian con su propio pasado y con las historias de cada uno de los vecinos.

Jack y Mel luchan por su amor en Virgin River





El abogado de Lincoln

La segunda temporada de esta exitosa serie basada en el film protagonizado por Matthew McConaughey, regresará con más episodios. La serie creada por el renombrado productor David E. Kelley y basada en las novelas escritas por Michael Connelly, tendrá 10 nuevos episodios y se basará en el cuarto libro de la saga de Connelly llamado El quinto testigo (The Fifth Witness).

Segunda temporada que verá la luz en 2023 para "El abogado de Lincoln"

Seguir leyendo: