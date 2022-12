La película de Whitney Houston ya se estrenó en Estados Unidos: cuándo llegará a América Latina

Biopic sobre la cantante Whitney Houston.

I Wanna Dance with Somebody (Quiero bailar con alguien) es una celebración en honor a la incomparable cantante estadounidense de R&B, soul, blues y góspel, Whitney Houston. Ella nació para brillar el 9 de agosto de 1963 en Nueva Jersey y falleció en Beverly Hills el 11 de febrero del 2012.

La historia de la afroamericana conocida como la artista femenina más premiada de todos los tiempos según Guinness World Records, jamás pasó desapercibida. Es por ello que Sony Pictures Entertainment, en sociedad con otras compañías, se inspiraron en ella para mostrar al mundo una pieza deslumbrante en la gran pantalla.

"I Wanna Dance with Somebody" es la biopic de Whitney Houston. (Sony Pictures)

Según SPE, la película es un retrato directo de la compleja y polifacética mujer detrás de The Voice. “De niña del coro de Nueva Jersey a una de las artistas más vendidas y premiadas de todos los tiempos, el público se embarca en un viaje inspirador, conmovedor y muy emotivo a través de la vida y la carrera de Houston”, se lee en la sinopsis oficial. Esta se compone de actuaciones espectaculares y una banda sonora con los éxitos más queridos de la ícono, como nunca antes los habías oído.

Whitney Houston fue una cantante y actriz también conocida bajo su apodo ‘La Voz’ (The Voice, en inglés). Vendió más de 200 millones de discos a nivel mundial y su legado influyó en otros artistas por las siguientes décadas, incluso, después de su muerte. La estrella alcanzó la fama por su grandiosa habilidad vocal para entonar notas altas, siendo reconocida más tarde con múltiples premios Grammy, Emmy, Billboard y más.

"I Wanna Dance With Somebody" es protagonizada por Naomi Ackie. (Sony Pictures)

I Wanna Dance with Somebody está bajo la dirección de Kasi Lemmons (Harriet, El silencio de los inocentes), escrita por el nominado al Oscar Anthony McCarten, producida por el legendario ejecutivo musical Clive Davis y protagonizada por la ganadora del Premio BAFTA Naomi Ackie. A la actriz se le ha visto en producciones como Lady Macbeth (2016), Star Wars: Episodio IX (2019), The score (2021) y Yo era famoso (2022); entre otras.

Ackie es acompañada en el reparto principal por Stanley Tucci en el papel de Clive Davis, productor discográfico y amigo de Whitney; Ashton Sanders como Bobby Brown, el esposo; Tamara Tunie como Cissy Houston, madre de la cantante; Nafessa Williams se metió en el personaje de Robyn Crawford, amiga, asistente y ex novia de la estrella; Clarke Peters como John Houston, el estricto padre de Whitney y Dave Heard como Rickey Minor, su bajista.

Uno de los pósters oficiales de "I Wanna Dance with Somebody". (SPE)

Los críticos especializados ya están dando sus opiniones y pensamientos sobre la biopic. Uno de los primeros en reaccionar fue David Fear de Rolling Stone, quien dijo: “La película biográfica oficial de la gran cantante ofrece sus éxitos y altibajos, pero en realidad sólo quiere ser la mejor carta de amor de todas”. De igual manera, las palabras de Hollywood Reporter y Variety, entre otros medios la han aplaudido e invitan a verla.

I Wanna Dance with Somebody ya se encuentra disponible en las salas de cine de Estados Unidos. En cuanto al estreno en Latinoamérica, Sony aún no confirma las fechas oficiales, pero será durante los primeros meses del 2023.

