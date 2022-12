Las series más esperadas de HBO Max para el 2023

Algunas de las producciones que llegan a HBO Max en 2023

El 2023 ya está por llegar y los nuevos títulos comienzan a desembarcar en la señal. Algunos de ellos no cuentan con una fecha de estreno asignada pero verán la luz a lo largo de este año. HBO Max tiene acostumbrado a sus suscriptores a entregarle material de gran calidad.

Por ejemplo, en 2022 se estrenó la precuela de Game of Thrones, House of the dragon y también nuevas temporadas de ficciones con gran calidad como Euphoria, Sucession y la súper premiada del año, The White Lotus que este año que se va estrenó su segunda temporada. Siguiendo la línea de estos títulos de calidad, llegan nuevas propuestas y renovaciones de temporadas que seguro darán que hablar. Estos son algunos de ellos para que puedas ir eligiendo y armando tu lista con tus preferidas.

Del ganador del Emmy y creador de "Chernobyl", y el creador del galardonado videojuego, la nueva serie estrena el 15 de enero.

The last of us

Es uno de los estrenos más esperados de la señal del próximo año. Pedro Pascal y Bella Ramsay protagonizan esta serie que se estrena el 5 de enero en la señal basada en el videojuego de Naughty Dog en la que interpretan a Joel y Ellie respectivamente. Completan el elenco Nico Parker (Sarah), Storm Reid (Riley), Lamar Johnson (Henry), Murray Bartlett (Frank), Keivonn Woodard (Sam), Nick Offerman (Bill), Anna Torv (Tess), Gabriel Luna (Tommy) y Merle Dandrige (Marlene). Troy Baker y Ashley Johnson, quienes harán un cameo en la serie (son la pareja del videojuego).

Nuevas imágenes de la serie basada en el popular videojuego





The White House Plumbers

Woody Harrelson y Justin Theroux son los protagonistas de esta nueva serie de HBO Max. Ellos interpretan a E. Howard Hunt y a G. Gordon Liddy respectivamente, reconocidos como los saboteadores políticos del presidente Richard Nixon y quienes fueron los autores intelectuales de Watergate. Una historia que rebela el espionaje y sabotaje ocurrido en los años del gobierno de Nixon. La serie contará con 5 episodios y tiene previsto su estreno en marzo de 2023.

Justin Theroux y Woody Harrelson en la serie "hte White House Plumbers"

The idol

Lily-Rose Melody Depp interpreta a Jocelyn en esta nueva serie de HBO Max. The idol fue creada por Abel Tesfaye, Reza Fahim y Sam Levinson para HBO. La industria de la música como eje central esta serie se centra en un gurú de la autoayuda y que es a su vez el líder de un culto que tendrá una extraña y compleja relación con una cantante de pop que interpreta a la ídola de la historia que está en pleno ascenso. La frutilla del postre es la presencia del cantante The Weeknd, quien se suma a esta ficción como quien se enamora de esta estrella en ascenso. Completan el elenco Troye Sivan (Corazón borrado), Debby Ryan (Jessie), Rachel Sennott (Call Your Mother), Steve Zissis (Feliz día de tu muerte 2), Hari Nef (Nación asesina), Juliebeth Gonzalez y hasta Kim Jennie (miembro del grupo surcoreano Black Pink). La serie llegará en 2023.

Lily-Rose Melody Depp protagoniza esta serie que se verá en HBO MAx este año





Perry Mason

La segunda temporada de la serie protagonizada por Matthew Rhys (The Americans) tiene ya su fecha de estreno confirmada. Será el 6 de marzo próximo cuando regrese uno de los detectives más importantes de la televisión. “Perry, Della (Juliet Rylance) y Paul (Chris Chalk) se encuentran en el centro de un caso que destapará conspiraciones de gran alcance y les obligará a reconocer lo que realmente significa ser culpable”, así adelanta la sinopsis de esta serie producida por Robert Downey Jr.

Matthew Rhys regresa como el detective Perry Mason





Mariachis

Esta serie mexicana explorará los origines del cine de oro mexicano cuando surgieron Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix, Pedro Armendáriz, Dolores del Río y Javier Solís. A pesar de que se centrará sobre la música de los mariachis, también explorará las relaciones familiares y los vínculos entre los amigos. Dirigida por Hammudi Al-Rahmoun Font (El Chapo) y Mario Antonio Mandujano Sánchez, la serie cuenta Vadhir Derbez (El Mesero), Pedro Fernández (Malverde: el santo patrón), Consuelo Duval (La Familia P.Luche), Regina Orozco (Los pecados de Bárbara), Antonio Mauri A. (Herederos por accidente, Luis Miguel: La serie) y Alberto Estrella (La Desalmada) en los roles centrales. Se estrenará a lo largo de 2023.

"Mariachis" llegará en 2023





Velma

El 12 de enero se estrena esta serie animada en la señal donde el personaje surgido de Scooby doo, Velma Dinkley, contará su propia historia. La primera temporada tendrá diez episodios y Mindy Kaling le dará la voz a este personaje. “Cuando se anunció que iba a hacer la voz de Velma, la gente me apoyó mucho y estaba feliz en Twitter. Luego, cuando se reveló que el personaje sería reinventado, la gente no estaba contenta, sobre todo por su color de piel. Realmente no sabía que ella provocaba reacciones tan fuertes, en cualquier dirección”, contó Kaling en el programa Late Night with Seth Meyers.

Una versión del personaje de Scooby-Doo tendrá su propia serie





Succesion

En este año los suscriptores podrán ver la cuarta temporada de eta serie que ya se convirtió en una de las mejores de la señal. Brian Cox, Jeremy Strong, Kieran Culkin, Sarah Snook y Alan Ruck regresan con sus roles originales para seguir contando el entramado de esta familia y sus juegos de poder. Tiene previsto su estreno en los primeros meses del año.

"Succesion" estrenará su cuarta temporada en HBO Max





Lakers: tiempo de ganar

Basada en el libro “Showtime: Magic, Kareem, Riley and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s” de Jeff Pearlman, la serie narró la vida profesional y personal de los Lakers en los años 80, un equipo que definió una época, tanto dentro como fuera de la cancha. Este año se podrá ver la segunda temporada de la serie que contó en su primera temporada con John C. Reilly, Quincy Isaiah, Jason Clarke, Adrien Brody, Gaby Hoffmann, Tracy Letts, Jason Segel, Julianne Nicholson, Hadley Robinson entre sus actores centrales.

"Lakers tiempo de ganar" regresará con una nueva temporada





Gremlins

Llega la serie animada de los reconocidos personajes de las película de terror. Se trata de una precuela de lo que se conoce a través de los films. La producción se ambientará en 1920 en Shanghái, y muestra cómo Sam Wing, se convierte en el dueño de la tienda de antigüedades en la película de 1984. Nuevos episodios llegan en 2023.

La serie Gremlins llegará con nuevos episodios

También esperan sus estrenos Te quiero, me duele creado por Cris Morena, un musical que reunirá a artistas jóvenes de varios países de Latinoamérica, una nueva temporada de Love and Death y la serie BFF Girls. Todas ellas llegarán a lo largo de este 2023.

