Estrenos de Prime Video en enero: las nuevas temporadas de “Hunters”, “De brutas, nada”, así como las comedias románticas “Meet Cute” y “Bodas de plomo”

Después de que un accidente descarrila sus planes en Europa, los Hunters deben unirse nuevamente para cazar a Adolf Hitler, quien está escondido en Sudamérica. (Prime Video)

Enero suele ser un mes complicado, las fiestas se han acabado y el regreso a la normalidad se vuelve una realidad. Sin embargo una buena manera de transitar por los primeros días del nuevo año podría ser disfrutando de los estrenos que Prime Video traerá durante este primer mes. Entre las novedades que se podrán encontrar está la segunda y última temporada de Hunters, protagonizada por Al Pacino, así como la tercera entrega de la comedica mexicana De brutas, Nada.

Las 9 series muy esperadas que se estrenan en enero 2023 Se trata de grandes historias que van a inaugurar el próximo año entre las que se encuentra la ansiada "The Last of us" VER NOTA

La comedias románticas también estarán presentes con una película protagonizada por Jennifer Lopez y Josh Duhamel, así como el nuevo largometraje a cargo de Kaley Cuoco y Pete Davidson. A continuación, una selección para tomar nota de todo lo que se viene en el servicio de entretenimiento para este mes que recién comienza y nos invita a recibir el año.

Nueva comedia romántica de Jennifer Lopez. (Prime Video)





Disney+ en enero: “El repatriado”, “Avatar: la inmersión profunda “, “Super Junior: The Last Man Standing” y mucho más Con estrenos todas las semanas, la popular plataforma presenta contenidos nuevos y exclusivos para todas las edades VER NOTA

La Huérfana: El Origen (4 de enero)

Lena Lammer se hace pasar por Esther, hija de Richard y Katie. Katie está convencida de que Lena no es quien dice ser y descubre el obscuro pasado de Lena, causando una terrible de rabia en ella. Precuela de La huérfana (2009) que nos presenta el origen de la terrible pero adorable Esther (Leena Klammer). En esta historia, la protagonista orquesta un escape brillante de un centro psiquiátrico de Estonia y viaja a Estados Unidos haciéndose pasar por la hija desaparecida de una familia adinerada.

7 películas que se ven en Navidad y en Año Nuevo para que vayan anotando Forman parte de ese listado de films se que se miran una y otra vez en plenas fiestas. Un recorrido por algunas de ellas y dónde puedes volver a verlas VER NOTA

Pero la nueva vida de Esther viene con una sorpresa inesperada y la enfrenta a una madre (Julia Stiles) que protegerá a su familia a cualquier precio. Es así como el público se volverá testigo de primera mano de como la psicópata elaboró el plan de escape de su prisión en la institución mental, como logró viajar hasta América y cómo terminó siendo adoptada por la familia que ya conocemos.

(Paramount Plus)





The Rig (6 de enero)

Ambientada en la plataforma petrolera Kinloch Bravo, ubicada frente a la costa escocesa en las peligrosas aguas del Mar del Norte. Una tormenta tropical se acerca a la costa de Luisiana, por lo que todos los trabajadores de una plataforma petrolífera comienzan a ser evacuados. En el transcurso de la noche, el equipo se da cuenta de que un hombre ha desaparecido y su búsqueda los lleva a descubrir que están siendo cazados por una criatura sedienta de sangre.

The Rig, la nueva serie de Prime Video





Escuadrón Suicida (6 de enero)

Un grupo de super villanos se encuentran encerrados en Belle Reve. La única manera de salir de ahí es unirse al grupo Task Force X, con el cual tendrán que cumplir una serie de misiones. Mientras el gobierno de Estados Unidos no tiene claro cómo responder a una visita alienígena con intenciones malignas, Amanda “El Muro” Waller (Viola Davis), la líder de la agencia secreta A.R.G.U.S., recluta a los antihéroes más crueles, para que trabajen para ellos. Sin demasiadas opciones, los ocho superhumanos más peligrosos del mundo acceden a colaborar con el Ejecutivo en peligrosas misiones secretas, casi suicidas, para así lograr limpiar su expediente.

Cara Delevigne y Margot Robbie comparten elenco en este film de villanos del universo DC. (Warner Bros.)





This is Us - T6 (7 de enero)

El final de This Is Us se acerca y decirle adiós a la familia Pearson no es fácil. Dado el sorprendente final de la quinta temporada y con un gran giro en final, muchas preguntas y dudas existen en esta última temporada. La serie retomará la historia en la que se vivieron dramas como el terrible enfrentamiento entre Randall y Kevin. También se verá el divorcio de Kate y Toby y la cancelación de la boda entre Kevin y Madison (Caitlin Thompson) tras la bomba que supuso su embarazo tras una noche loca.

Llega la sexta y última temporada de este drama protagonizado por Mandy Moore. (NBC)





Venganza y Redención (11 de enero)

Al ser testigos de un intento de asesinatos, unos policías se vuelven el blanco de un agente de la mafia que recibe la orden de eliminarlos. Un ex marine debe luchar contra su conciencia y su código de honor cuando se ve obligado a hacer cosas para la mafia. Largometraje estrenado en cines este año y protagonizado por Bruce Willis y John Malkovich.

Una de las últimas películas de Bruce Willis antes de su retiro de la actuación. (AMC)





Hunters T2 (13 de enero)

La próxima temporada tiene lugar después de que un accidente descarrila los planes de los Cazadores en Europa, los Hunters unirse nuevamente para cazar al nazi más infame de la historia, Adolf Hitler, que se esconde en Sudamérica. Mientras tanto, una mirada al pasado revela a Meyer Offerman (Pacino) encontrando una peligrosa amenaza que podría develar su secreto y exponer su verdadera identidad, con repercusiones explosivas para el grupo de cazadores.

La segunda estrega trae de regreso a Al Pacino, quien regresa para la épica conclusión junto a Jennifer Jason Leigh, quien había sido anunciada como nueva integrante del elenco regular. Además del resto del talento que vuelve, figuran Logan Lerman, Jerrika Hinton, Lena Olin, Josh Radnor, Tiffany Boone, Carol Kane, Louis Ozawa, Kate Mulvany y Greg Austin.

A la par de la segunda temporada se lanzará un podcast de seis episodios llamado "Chutzpah: Hunters Presents True Stories of Resistance". (Prime Video)





De Brutas, Nada T3 (18 de enero)

En su tercera temporada, la historia retoma justo unas semanas después de donde termina la segunda: Cristina y Alejandro están de vuelta de su corta luna de miel, dos semanas en las que han estado evitando enfrentarse a ciertas dificultades en sus vidas. Rodrigo está un poco disgustado con Cristina por no haberlo invitado a su boda exprés.

Hannah aún tiene que enfrentarse a su prueba de embarazo positiva y Grace ha preferido no adentrarse a su crisis matrimonial e ignorar lo que está sucediendo, en tanto que Cris no sabe qué hacer: finalmente está con Alejandro, el hombre que ama, y su ex está esperando un bebé de él.

Después de un año regresa la nueva temporada de esta serie protagonizada por Tessa Ía. (Prime Video)





The Legend of Vox Machina T2 (20 de enero)

Después de salvar al reino del mal y la destrucción. Vox Machina se enfrentará a salvar el mundo una vez más, pero esta vez, de un siniestro grupo de dragones conocidos como Chroma Conclave. Esta serie anime sigue la historia de Vox Machina, un grupo de siete variopintos héroes quienes se embarcan en una aventura para intentar salvar el reino de Exandria de las fuerzas mágicas oscuros, todo en un intento desesperado por pagar la cuenta de un bar.

Comenzó como una webserie donde actores de doblaje jugaban al rol y se ha convertido en una de las grandes series de animación a tener en cuenta. (Prime Video)





Meet Cute (20 de enero)

Si pudieras viajar al pasado y cambiar el pasado, los traumas, solucionar sus problemas. Y convertir a tu pareja en en la persona perfecta ¿lo harías? Sheila (Kaley Cuoco) tiene una vida completamente normal, tiene citas que no salen bien y no está excesivamente contenta en su trabajo. Una noche, conoce en un bar de Manhattan a Gary (Pete Davidson), del que cae completamente enamorada.

Su cita no sale bien y todo se acaba. Sheila pensará que ha perdido al amor de su vida y que nunca volverá a sentirse así. Sin embargo, todo da un giro cuando encuentra una máquina de tiempo en la peluquería y la usará para continuamente arreglar su desastrosa cita con Gary

Nuevo largometraje de comedia a cargo de Pete Davidson. (Prime Video)





Godzilla Vs Kong (20 de enero)

Godzilla y Kong, dos de las fuerzas más poderosas de un planeta habitado por aterradoras criaturas, se enfrentan en un espectacular combate que sacude los cimientos de la humanidad. Monarch se embarca en una misión de alto riesgo y pone rumbo hacia territorios inexplorados para descubrir los orígenes de estos dos titanes, en un último esfuerzo por tratar de salvar a dos bestias que parecen tener las horas contadas sobre la faz de la Tierra.

Eiza González en el largometraje "Godzilla vs Kong". (Warner Bros.)





Cry Macho (25 de enero)

Texas, 1978. Una ex estrella de rodeo y criador de caballos retirado (Eastwood) acepta un encargo de un antiguo jefe: traer a su hijo pequeño desde México de vuelta a casa para alejarlo de su madre alcohólica. En el viaje, ambos se embarcarán en una inesperada aventura.

Es la más reciente película dirigida y protagonizada por Clin Eastwood. (Warner Bros.)





Bodas de Plomo (27 de enero)

La película sigue a una pareja cuya extravagante boda de destino es tomada por criminales. Todo comienza con Darcy y Tom reúnen a sus queridas pero obstinadas familias para el mejor viaje de bodas, justo cuando la pareja empieza a arrepentirse de su decisión.

Por si eso no fuera una amenaza suficiente para cancelar la celebración, repentinamente las vidas de todas las personas asistentes a la boda están en peligro, cuando se convierten en rehenes. “Hasta que la muerte los separe” cobra un nuevo significado en esta divertida aventura llena de adrenalina, ya que Darcy y Tom deben rescatar a sus seres queridos—si no se matan entre ellos primero.

No todos confirmaron su asistencia a esta boda. Jennifer Lopez y Josh Duhamel protagonizan "Bodas de plomo". (Prime Video)





Tenet (27 de enero)

Un agente de la CIA es reclutado por una extraña organización llamada Tenet para evitar la Tercera Guerra Mundial, una misión que rompe las barreras del tiempo. Armado con tan solo una palabra –Tenet– el protagonista de esta historia deberá pelear por la supervivencia del mundo entero en una misión que le lleva a viajar a través del oscuro mundo del espionaje internacional, y cuya experiencia se desdoblará más allá del tiempo lineal.

El largometraje estrenó en plena pandemia por Covid. (Warner Bros.)

Seguir leyendo: