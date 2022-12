5 razones para no perderte “Los espíritus de la isla”, la película más nominada a los Globo de Oro

Una película de tragicomedia oscura de 2022 escrita y dirigida por Martin McDonagh.

Llega un film diferente de la mano de uno de los directores más originales de los últimos tiempos como Martin McDonagh. Los espíritus de la isla explora la vida de dos amigos que dejan de serlo mientras muestra en una remota isla donde los habitantes tienen poco para hacer. Pero, por qué resultó tan interesante para la crítica y algunas de las razones por las cuales este film se convirtió en le favorito de la próxima entrega de los premios Globo de oro.

Su historia

Pádraic (Colin Farrell) y Colm (Brendan Gleeson) solían ser amigos estrechos. Pero de un día para al otro y sin mucha explicación Colm decide cortar este vínculo y deja de vincularse con quien durante años fue su otra cara. Pádraic intentará entender cuál es la causa de este alejamiento que no sólo lo sorprendió a él sino a los habitantes de la isla Inisherin. ¿Qué pasó con estos dos hombres?. Pádraic se refugiará en dos personajes. Por un lado en su hermana Siobhan (Kerry Condon) y por otro en Dominic (Barry Keoghan) el clásico muchacho conflictivo del pueblo que tiene una relación conflictiva con su padre abusador. Mientras Colm es un violinista y compositor, Pádraic es algo tosco y rústico sin mucha formación intelectual.

Colin Farrell y Barry Keoghan en una escena de "Los espíritus de la isla"

Duelo de actores

Colin Farrell ha recorrido en todos estos años diversos papeles que le han generado los aplausos de la crítica como así también el pulgar para abajo. Sin embargo en los últimos sus elecciones no han hecho más que recoger excelentes críticas. Sus trabajos tan disímiles como aquel en The Gentleman o en la reciente The Batman como el Pingüino hicieron que Farrell regresara con gloria a la pantalla grande. El caso de Gleeson, recordado por aquel amigo fiel de William Wallace en el film Corazón Valiente, trabajó con Farrell en el film Escondidos en Brujas. Ambos generan una química interesante en el film que llevan al espectador a creer realmente en el vínculo de amistad/enemistad que tienen.

Guerra civil

Aunque no se trata para nada de una película bélica, el conflicto armado es uno de los grandes protagonistas de Los espíritus de la isla. Lo que sucedió no dejará al pueblo de la misma manera ya que lo atravesó de manera visceral. Así los estragos de la guerra y la búsqueda de la paz tratarán se superar el conflicto armado entre el ejército revolucionario irlandés (IRA) y el gobierno que lideró el poder entre 1922 y 1923. Así la guerra está de fondo constantemente y el deseo de independencia intacto.

En esta imagen proporcionada por Searchlight Pictures, Colin Farrell, izquierda, y Brendan Gleeson en "The Banshees of Inisherin". (Searchlight Pictures via AP)

Director ganador

El británico Martin McDonagh sabe lo que es hacer una película que le guste a los espectadores, ala crítica, a la industria y a la prensa. Así en 2008 se llevó el Oscar al mejor guion y Mejor película por Tres anuncios por un crimen, película protagonizada por Frances McDormand y Sam Rockwell. En esta película McDonagh explora temas que forman parte de la realidad como el paso del tiempo y la llegada de la vejez como así también la vida pueblerina que parece estar detenida en un loop que no avanza.

La más nominada

Esta semana se dieron a conocer las nominaciones a los Globos de Oro y Los espíritus de la isla se convirtió en la película con más candidaturas. Así figura en las categorías de comedia o musical como Mejor película, Mejor actor, Mejor actor de reparto, Mejor banda sonora, Mejor guion, Mejor actriz de reparto y Mejor director. La ceremonia se llevará a cabo el próximo 10 de enero.

En esta imagen proporcionada por Searchlight Pictures Brendan Gleeson en "The Banshees of Inisherin" (Searchlight Pictures via AP)

Los espíritus de la isla se estrena en cines el 2 de febrero de 2023.

