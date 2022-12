Hugh Grant se une a Kate Winslet en el elenco de “The Palace”, la nueva serie de HBO

Hugh Grant se une a Kate Winslet en el elenco de “The Palace” de HBO. (EFE)

El actor británico Hugh Grant volverá a trabajar con HBO en una nueva serie limitada The Palace, en donde compartirá crédito con Kate Winslet, quien además de actriz también será la productora. Por el momento, no se ha revelado ningún detalle sobre el personaje que encarnará el reconocido intérprete en esta historia dramática.

La participación de Grant supone su reencuentro con Frears, con quien trabajó en la serie de drama y comedia A Very English Scandal en 2018 y en el filme autobiográfico de Florence Foster Jenkins, Florence, de 2016.

Kate Winslet será la protagonista y productora ejecutiva de "The Palace". (REUTERS/Mario Anzuoni)

Se trata del regreso de Grant a HBO después de dos años del estreno de The Undoing, que fue calificada como la serie más vista del 2020 en el servicio de streaming de la compañía, HBO Max, cuya actuación le valió una serie de nominaciones, entre ellas a los Emmy.

The Palace es creada por Will Tracy, quien además funge como showrunner y productor ejecutivo. La historia del drama gira en torno a la crónica que sucede en un año entre los muros del palacio de un régimen autoritario que empieza a desmoronarse. Además de Winslet y Grant, la miniserie tendrá en su reparto al actor belga Matthias Schoenaerts (De rouille et d’os, 2012) y a la inglesa Andrea Riseborough (Amsterdam, 2022).

"The Undoing", miniserie de intriga y drama de 2020. (HBO)

La carrera de Grant es conocida por sus papeles en películas como Bridget Jones, junto a Renée Zellweger; Notting Hill (1994), con Julia Roberts; Cuatro bodas y un funeral (1994), que protagonizó con Andie MacDowell; y Paddington 2 (2017).

Al respecto, Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de Programación de HBO, se expresó emocionada con las siguientes palabras: “Nos sentimos honrados de trabajar con este increíblemente talentoso grupo de cineastas en The Palace. La idea de que Kate Winslet y Stephen Frears, dos de las luces principales de nuestra industria (quienes, sorprendentemente, nunca han colaborado antes), están uniendo fuerzas para dar vida a los guiones tremendamente originales, proféticos y deslumbrantes de Will Tracy en HBO es un sueño. hecho realidad para nosotros.”

Hugh John Mungo Grant​, actor de 62 años que hará parte del reconocido elenco de "The Palace". (Getty Images)

Con The Palace, su estrella femenina Winslet completaría cuatro proyectos audiovisuales con la plataforma propiedad de Warner Bros. Esta nueva producción se prepara para llegar a las pantallas en 2024.

