Estrenos de Star+ en diciembre: “Mira cómo corren”, “Top Gun: Maverick” y “Amsterdam” entre los más destacados

Los 8 títulos más populares de Netflix entre películas y series de la última semana Desde “El país de los sueños” hasta “Merlina”, estas son las producciones que lideran lo más visto del servicio streaming VER NOTA

El último mes del año llega con una gran cantidad de estrenos a Star+ y de muy buena calidad. Algunas de ellas son películas que pasaron por la pantalla grande y ahora tienen la posibilidad de poder verse desde casa. Estos son los títulos que llegan a la plataforma a lo largo de este mes.

La última

Estrenos de Paramount+ en diciembre: “Yellowstone”, “Tulsa King”, “Top Gun: Maverick” y más Siete meses después de estar en cines, se estrena la película de Tom Cruise y variadas opciones para toda la familia VER NOTA

Miniserie española que se estrena en su totalidad el 2 de diciembre en Star+. Narra la historia de encuentros y desencuentros de Candela (Aitana Ocaña) y Diego (Miguel Bernardeau), en un viaje a través del amor, la amistad y la lucha por abrirse camino. Candela una chica que trabaja en una empresa de logística mientras persigue su sueño de convertirse en cantante. Su vida cambia cuando un ejecutivo de una discográfica multinacional la escucha cantar en un bar. Esa misma noche, Candela se reencuentra con Diego un antiguo compañero de sula escuela que quiere ser boxeador profesional.

Miniserie española sobre las relaciones y el amor

8 emocionantes películas sobre fútbol que puedes ver en streaming Estas son las conmovedoras producciones argentinas, españolas, mexicanas y más que se relacionan con la temática futbolística VER NOTA

Ámsterdam

David O. Russell dirige este film con un elenco coral. La película que tuvo su paso por el cine relata una historia fascinante e intrincada que entreteje de manera brillante hechos históricos con ficción. El reparto incluye a Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Alessandro Nivola, Andrea Riseborough, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Matthias Schoenaerts, Michael Shannon, Mike Myers, Taylor Swift, Timothy Olyphant, Zoe Saldaña, Rami Malek y Robert De Niro. Se podrá ver en la plataforma a partir del 7 diciembre.

Llega a la plataforma el 7 de diciembre





Mira cómo corren

En el West End de Londres de la década de 1950, los planes para una versión cinematográfica de una obra de teatro de gran éxito se interrumpen abruptamente cuando el director de la película de Hollywood es asesinado. Cuando el desganado inspector Stoppard (Sam Rockwell) y su compañera Constable Stalker (Saoirse Ronan) se hacen cargo del caso. El elenco también incluye a Adrien Brody, Ruth Wilson, Reece Shearsmith, Harris Dickinson, Charlie Cooper, Shirley Henderson, Lucian Msamati, Pippa Bennett-Warner, Pearl Chanda, Paul Chahidi, Sian Clifford, Jacob Fortune-Lloyd, Tim Key, Ania Marson y David Oyelowo. La película está dirigida por Tom George, fue escrita por Mark Chappell y producida por Damian Jones y Gina Carter. Se estrena el 14 de diciembre.

La película que tuvo su paso por cines llega a Star+ (Searchlight Pictures)

Top Gun: Maverick

La secuela de Top Gun se podrá ver a partir del jueves 22 de noviembre en Star+. Tom Cruise regresa con este papel después de varias décadas. Maverick encuentra con el teniente Bradley Bradshaw, el hijo de su amigo fallecido Goose. Al enfrentar un futuro incierto y los fantasmas del pasado, Maverick debe afrontar sus miedos más profundos, lo que culmina en una misión que demanda el mayor sacrificio por parte de aquellos elegidos para llevarla a cabo.

La exitosa secuela de Top Gun llega a Star+





LA Lakers

Serie de 10 episodios sobre el equipo de básquet producida por la directora ejecutiva y propietaria mayoritaria de los Lakers, Jeanie Buss y dirigida por Antoine Fuqua. Se relata el ascenso de una de las franquicias deportivas más dominantes e icónicas del deporte profesional. Se llevan a cabo entrevistas reveladoras a jugadores, entrenadores y altos ejecutivos. Se estrena el 7 de diciembre.

La historia del club de básquet LA Lakers

El paciente

Se trata de un thriller psicológico escrito por Joel Fields y Joe Weisberg (The Americans) sobre un terapeuta, Alan Strauss (Steve Carell), que es tomado prisionero por un paciente, Sam Fortner (Domhnall Gleeson), que resulta ser un asesino serial y tiene un pedido terapéutico inusual para Alan: que lo ayude a frenar sus impulsos homicidas. Para sobrevivir, Alan debe desenmarañar la mente de Sam e impedir que cometa otro asesinato, pero Sam evita hablar de temas cruciales para el tratamiento, como por ejemplo hablar de su madre, Candace (Linda Emond). Impresionante estreno que llega el 21 de diciembre.

Uno de los estrenos más esperados, "El paciente"

Otros estrenos programados son American Dad con su temporada número 18 (21 de diciembre), The handsmaid´s Tale que llega con las temporadas 1 a la 4 (14 de diciembre), What we do in the shadows con su cuarta temporada completa (21 de diciembre), American Horror Story con un nuevo episodio de la decimoprimera temporada cada jueves y Bienvenidos a Chippendale con un nuevo episodio de la primera temporada cada martes.

SEGUIR LEYENDO: