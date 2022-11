El esperanzador drama romántico brasileño que más de 40 países están viendo

"Más allá del universo" es un drama en torno al amor, la música y una enfermedad. (Netflix)

Más allá del universo (Depois do Universo) es una película de drama y romance originaria de Brasil que aterrizó en la plataforma de streaming el 27 de octubre de 2022. Esta conmovedora película, protagonizada por Henrique Zaga (Por trece razones y Los nuevos mutantes) y la cantautora Giulia Be, es puro amor y música.

Con una duración de 2 horas y 7 minutos, el drama se adentró en el Top 10 de Netflix ocupando el cuarto lugar -películas de habla no inglesa-, siendo visto actualmente por 43 países a nivel mundial, los cuales están enganchados con esta emotiva historia de amor.

Henrique Zaga y la cantautora Giulia Be, son los protagonistas de esta emotiva historia llamada "Más allá del universo". (Netflix)

“Mientras espera un trasplante de riñón, una joven y brillante pianista encuentra una inesperada conexión con su médico... y el valor para cumplir sus sueños musicales”; se lee en su sinopsis oficial.

Más allá del universo sigue a Nina, una talentosa pianista que padece la enfermedad de lupus. En el transcurso de su vida por salir adelante y tener suficiente vida para alcanzar sus metas, la joven forja una inesperada pero fuerte conexión con Gabriel, uno de los médicos del equipo que la cuida. Con el tiempo, ambos se enamoran pese a las advertencias que el médico recibe por parte del hospital. Sin imaginar las vueltas de la vida, él la llena de confianza para que intente tocar con una gran orquesta en São Paulo.

La protagonistas Giulia Bourguignon Marinho, más conocida por su nombre artístico Giulia Be, es una cantante, compositora, e instrumentista brasileña. También aporta su voz en la música de "Más allá del universo". (Netflix)

“En algún lugar del universo hay alguien 100% compatible conmigo, el problema es encontrarlo entre los siete mil millones de personas que viven en esta tierra. No soy pesimista, pero a diferencia de la mayoría de la gente, no tuve mucho tiempo para buscar. Mi tiempo aquí es corto, pero es lindo imaginar que hay algo después”; se le escucha decir a Nina en un avance no oficial de la película.

El reparto de Más allá del universo se complementa con João Miguel, Othon Bastos, Rita Assemany, Leo Bahia, Viviane Araújo, Isabel Fillardis y Denise Del Vecchio. La película es una producción de Camisa Listrada dirigida por Diego Freitas con guion de Diego Freitas y Ana Reber.

Henry Zaga es un actor brasileño, actualmente de 29 años, quien interpreta a Gabriel, el protagonista masculino de "Más allá del universo". (Netflix)

Gracias a Más allá del universo, su protagonista femenina Giulia Be, se está convirtiendo en la nueva estrella de Netflix. Nacida en Río de Janeiro con el nombre de Giulia Bourguignon Marinho, la chica demostró su talento tan solo a los ocho años de edad. Ha sido tanto su amor por la música que, en 2017, según CNN Brasil Soft, tuvo la oportunidad de cantar “She Will Be Loved” junto Maroon 5 en Rock in Río. Por otra parte, su protagonista masculino Henrique Zaga, es un joven actor reconocido en su país.

Más allá del universo está disponible en el gigante de la “N” desde el 27 de octubre.

