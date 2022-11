“The Crown”: sus protagonistas hablan sobre la quinta temporada

Un detrás de cámaras con el elenco de "The Crown", quien habla sobre la importancia de la quinta temporada de la serie. (Netflix)

Desde que se anunció la quinta temporada de The Crown y las posibles tramas que podría presentar la nueva entrega, la producción recibió infinidad de críticas. Muchos detractores consideran que ciertos pasajes en la monarquía británica no debería contarse e incluso se le ha pedido a Netflix que desista de su intención de presentar los momentos incomodos de la reina Isabel II. No obstante el servicio de entretenimiento se mantuvo firme y alista el estreno para el próximo 9 de noviembre, no sin antes lanzar un nuevo clip con entrevistas al elenco y al director Peter Morgan, quien habló sobre la polémica producción.

La plataforma digital dio a conocer un video detrás de cámaras donde se observa a Morgan detallando a los espectadores que los periódicos y otros medios a menudo fueron muy negativos en su cobertura de la familia real durante los años 90, la década en la que se desarrollan los próximos 10 episodios. Por ello la manera en la que se retratará ese periódo, buscará replicar ese oscuro momento en la vida de la monarquía, un tiempo en el que los escándalos ocuparon los títulares de los medios impresos y televisivos.

Previo al estreno de la Temporada 5, Netflix hace un repaso por las actrices que han dado vida a la reina Elizabeth II.

“La temporada cinco juega en contra de un período de crítica real, incertidumbre y falta de confianza. Es bastante impactante lo abiertamente críticas que eran las personas con la monarquía en ese momento”, se escucha decir a Morgan. Por su parte el video ofrece puntos de vista de Imelda Staunton, quien interpreta a la Reina Isabel , Dominic West, quien da vida al príncipe Carlos , y de Elizabeth Debicki, quien fue elegida en esta ocasión para meterse en la peil de la princesa Diana .

“Comienza con el cuestionamiento de la gente y ella tiene que montar esa tormenta en particular”, dice Staunton. Mientras que West señaló que “las grandes tensiones que se ven en esta temporada, sobre las que ha escrito Peter, son entre esta perspectiva de la década de 1950 sobre la monarquía y la vida pública y sobre el matrimonio y la actualidad, y cómo chocan, y cómo Diana realmente representa el día moderno, y Charles está como atrapado entre los dos”.

"The Crown" no recreará el momento exacto de la muerte de Lady Di.

Hablando sobre su actuación como Diana, Debicki explicó que “como resultado de la ruptura del matrimonio y de cómo ella se aleja cada vez más del resto de la familia real, eso, por supuesto, la alienta a hacer crecer otras partes de su vida. En un intento de recuperar el control de la situación que siente la está llevando en una espiral descendente”. El elenco de la nueva entrega también incluye a como la princesa Margarita, Olivia Williams como Camilla Parker-Bowles y Jonny Lee Miller como el primer ministro británico John Major.

Esta nueva temporada iniciará en 1992, año en el que la relación entre el príncipe Carlos y Diana de Gales se había resquebrajado, lo que los llevó años más tarde al divorcio. Fue a partir de este momento cuando la prensa se obsesionó más con los entretelones de la pareja y por todo lo que sucedía alrededor. En ese momento el primogénito de Isabel II intentaba tener una imagen pulcra y de carácter que podría gobernar a la población, mientras Diana buscaba alejarse de la familia real y hablar de lo que vivió mientras fue parte de ellos.

La quinta temporada de "The Crown" abordará al separación de Carlos y Diana.

Los críticos de esta producción señalan que el estreno de la nueva temporada, a tan poco tiempo del fallecimiento de Isabel II, es algo burdo y de mal gusto. Además de que la manera en que se verá retratado el padre de William y Harry, podría dañar la imagen que el pueblo británico tiene sobre él, especialmente cuando está a unos meses de ser coronado como monarca de Reino Unido.

Hace unos días Morgan habló con Entertainment Weeekly y compartió la manera en que la nueva entrega podría impactar en el público y como podría cambiar la percepción que se tiene del nuevo rey. “Creo que todos debemos aceptar que la década de 1990 fue una época difícil para la familia real, y es casi seguro que el rey Carlos tendrá algunos recuerdos dolorosos de ese período. Pero eso no significa que, con el beneficio de la retrospectiva, la historia será cruel con él o con la monarquía. El programa ciertamente no lo es. Siento una enorme simpatía por un hombre en su posición; la gente es más comprensiva y compasiva de lo que esperamos”, dijo Morgan.

(Netflix)

Antes de su estreno, puedes revivir las cuatro primeras temporadas de The Crown en Netflix.

