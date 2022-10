“La abuela”, “Mamá”, “La llorona” y otras películas de suspenso y terror para ver en streaming

Top 6 de escalofriantes films que giran en torno a personajes de la familia.

El terror es tan amplio que da lugar a las familias como temática. en este caso, todas las historias de terror y suspenso con relaciones familiares como eje de la trama. Muchos creen que estas contienen un grado más de horror debido a la asociación de una persona importante para la vida de alguien, pero en un plano malévolo. Conócelas a continuación.

Seis películas con el protagonismo de Margot Robbie y Cara Delevingne Las actrices que estuvieron de visita en la ciudad de Buenos Aires tienen una variada opción de títulos para disfrutar VER NOTA

La abuela

Película de terror fantástico y psicológico que recién llegó a HBO Max. Se encuentra entre las 100 mejores producciones de terror de los últimos 5 años. La abuela se centra en una chica de nombre Susana, quien tiene que dejar su vida en París, donde trabaja como modelo, para regresar a Madrid, debido a que su abuela acaba de sufrir un derrame cerebral. Ahora Susana necesita encontrar a alguien que cuide de Pilar, pero lo que deberían ser solo unos días con su abuela se acabarán convirtiendo en una terrorífica pesadilla.

"La abuela" es una película de terror protagonizada por Almudena Amor y Vera Valdez. (Sony Pictures España)





Umma

“Chucky 2”, “Déjame entrar”, “La escuela del bien y del mal” y el final de “House of the Dragon”, entre los estrenos del 17 al 23 de octubre Los servicios de streaming traen nuevas series catálogos durante la semana, donde también destaca el final del show de HBO Max, el documental sobre la boyband CNCO y una serie de Star Wars VER NOTA

“Amanda y su hija viven una vida tranquila en una granja estadounidense, pero cuando los restos de su madre separada llegan de Corea, Amanda se ve obsesionada por el temor de convertirse en su propia madre, pues teme ser poseída por ella”; apunta su sinopsis oficial. Protagonizada por Sandra Oh, el film se encuentra disponible en HBO Max.

Iris K. Shim es la creadora y directoa de "Umma". (Sam Raimi)





Los títulos más vistos esta semana en HBO Max que no deberías perderte “House of the Dragon” sigue destacando entre las producciones más vistas de los últimos días en la plataforma VER NOTA





Mamá

Largometraje de terror que cuenta que, tras la muerte de su madre, dos niñas encuentran refugio con su tío, pero pronto se hace patente que no vienen solas. Protagonizada por Jessica Chastain, Nikolaj Coster-Waldau y se encuentra disponible en Netflix.

"Mamá" es una película de terror sobrenatural de 2013. (Universal Pictures)





La casa de los abuelos

Film de terror familiar que relata la historia de dos hermanos que descubren un misterioso agujero en la casa de sus abuelos, ocurren horribles accidentes y salen a la luz escalofriantes secretos de la familia. Esta es una película tailandesa del año 2021 disponible en Netflix.

La película tailandesa se estrenó el pasado 2 de diciembre en la plataforma. (Netflix)









Goodnight Mommy

Goodnight Mommy relata que, luego de que dos hermanos gemelos llegan a casa y encuentran el comportamiento de su madre alterado, además de su rostro cubierto con vendajes quirúrgicos, comienzan a sospechar que la mujer debajo de la gasa no es quien dice ser. A partir de entonces comienzan a sospechar que algo no está bien y poco a poco descubren pequeños detalles que los hacen dudar de que ella no sea su verdadera mamá. Remake de la película austriaca homónima de 2014. Disponible en Prime Video.

"Goodnight Mommy" es protagonizada por Naomi Watts, Cameron Crovetti y Nicholas Crovetti. (Prime Video)





La llorona

“Los Ángeles, década de 1970. Un legendario fantasma que se oculta en la oscuridad de la noche aterra a los niños. Tras ignorar espeluznantes advertencias, una trabajadora social y sus hijos se adentran en un mundo sobrenatural repleto de misterio. Su única esperanza para sobrevivir a la Llorona radica en un sacerdote que practica el misticismo”, detalla su sinopsis. La Llorona es una aparición tenebrosa, atrapada entre el cielo y el infierno, con un destino terrible sellado por su propia mano. La mera mención de esta terrorífica leyenda mexicana ha causado terror durante generaciones. Disponible en Prime Video.

"La llorona" es un thriller sobrenatural protagonizado por Linda Cardellini. (Warner Bros.)

SEGUIR LEYENDO: