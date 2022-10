Zoe Saldana, actriz de “Avatar” y “Guardianes de la galaxia”, se une al nuevo drama romántico de Netflix

Dividida entre sus sueños y las expectativas de su padre, Amy llega a Italia para un programa de arte. Allí, conoce a un chef encantador que le da una nueva perspectiva de la vida.

Uno de los géneros más exitosos en Netflix es la comedia romántica y si a ello se le añade un poco de drama, la fórmula parece ser infalible y muestra de ello es la nueva produccion del servicio de streaming Desde cero (From Scratch). En ella se muestra una historia de amor interracial y multicultural protagonizada por Zoe Saldana, la cual está siendo popular en el servicio desde que estrenó hace unos días.

La nueva mini serie de la plataforma es un drama romántico que se basa en uno de los libros más vendidos del New York Times, escrito por Tembi Locke y titulado From Scratch: A Memoir of Love, Sicily, and Finding Home. La historia sigue a Amy (Saldana), una estudiante estadounidense, quien antes de ingresar a la universidad decide viajar a Italia, sin saber todo lo que el país europeo le tiene deparado.

Mientras camina con la dueña de un bar de nombre Sloane (Ruby Kammer), Amy literalmente se encuentra con Lino (Eugenio Mastrandrea), un chef que Sloane conoce. Ahí surge chispa instantánea entre ambos personajes, pero antes de que se reencuentren, Amy comienza a salir con Giancarlo (Giacomo Gianniotti), afable dueño de una galería, aunque en el fondo se siente atraída por Lino, y cuando ella y sus compañeros de cuarto van al restaurante de chef y él les hace de cenar, descubre que el hombre también se siente atraído por ella.

Lino representa la pasión, habiendo venido de Sicilia a Florencia para cocinar después de estudiar para ser traductor. Ella también quiere ese tipo de pasión en su vida, y le dice a su padre cuando él y la madrastra de Amy vienen de visita. Ella les dice que desea mudarse a Los Ángeles y ser una artista para ganarse la vida. Su trabajo es prometedor, pero a medida que ella y Lino se acercan más, ¿cómo vivirán sus vidas los dos?

Cuando se dan cuenta de que juntos podrían tener un viaje épico, estas dos almas de diferentes orígenes deciden vivir juntas en Estados Unidos, lo que lleva a la pareja a lidiar con el tema socio-cultural, mimso que tandrán que resolver si desean estar juntos. A pesar de crecer en extremos opuestos del mundo, su aprecio por la vida y sus sentimientos genuinos el uno por el otro los llevan a una montaña rusa de viaje.

Aunque la premisa pudisese ser un tanto melosa y hasta cursi, lo cierto es que este show está cargado de drama, ya que abordará también la enfermedad de uno de sus protagonistas y las visicitudes a las que se suelen enfrentar dos personas que provienen de mundos y lugares culturalmente distintos.

“En Italia tenemos un dicho. En los sueños, como en el amor, todo es posible”, se puede escuchar al inicio del avance de a serie de Netflix. Eso solo es el preambulo para narrar una historia de amor romántica entre un aspirante a artista estadounidense y un chef italiano Lino. Una vez que se conocen, tienen una conexión instantánea que supera su pasión por el arte y la comida.

La serie es protagonizada por Eugenio Mastrandreia y por Zoe Saldana, mejor conocida por sus papeles en blockbusters como Guardianes de la Galaxia y Avatar . En una reciente entrevista con People, la actriz habló sobre el libro en el que se basa y la conversación que tuvo con Reese Witherspoon, quien es la productora y la invitó a ser parte del proyecto.

“Cuando lo leí, obviamente todos sabemos cómo termina la historia de Tembi Locke y Saro, pero su amor, su amistad, su vida, su viaje, la historia de sus vidas juntos, es atemporal y eso me conmovió profundamente”, dijo la actriz de origen dominicano.

Por su parte su coprotagonista, Mastrandreia tiene experiencia previa en producciones de crímenes reales de Italia, pero nunca se había aventurado en un proyecto de romance en pantalla en su carrera como actor. Este es el primer papel a nivel internacional en el que participa el actor italiano.

La directora de este proyecto es Nzingha Stewart , quien previamente colaboró con Netflix en su debut como directora en el film Tall Girl, además dirigió algunos episodios en series como Maid, How to Get Away With Murder y Grey’s Anatomy. El elenco lo completa Giacomo Gianiotti (Grey’s Anatomy ), Danielle Deadwyler (The Harder They Fall), Keith David (Greenleaf), Terrell Carter (Empire), Jonathan Del Arco (The Closer), Peter Mendoza (Family Food) y Jonathan Dylan King (Taking the Fall).

La miniserie de ocho episodios Desde cero está disponible a traves de la plataforma de streaming Netflix.

