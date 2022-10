Nuevo adelanto de “The Idol”, el drama de HBO con The Weeknd

Del creador de "Euphoria", protagonizada por The Weeknd y Lily-Rose Depp, The Idol llega a HBO Max en 2023.

Luego del éxito Euphoria, ahora viene en camino The Idol, la nueva serie creada por Sam Levinson, The Weeekend y Reza Fahim. La producción de este drama está protagonizado por Lily-Rose Depp (Instintos ocultos), el propio The Weekend y Troye Sivan (State Of Pride). La serie arribará a las pantallas de HBO Max en 2023 pero hoy salió a la luz el teaser #3 con mucha más energía que se desborda.

Uno de sus creadores, Levinson, ya había dado muestra de su gran trabajo y preocupación exponiendo las problemáticas de los jóvenes cuando en 2018 lanzó Nación asesina. Luego creó Euphoria, protagonizada por Zendaya, y ahora vuelve al ruedo con The Idol; producción que tiene a muchas almas en vilo esperando su estreno.

"The Idol" es protagonizada por Lily-Rose Depp y The Weeknd. (HBO)

“Con la industria de la música como telón de fondo, The Idol se centra en un gurú de la autoayuda y líder de un culto moderno, que entra en una relación complicada con una ídolo del pop en ascenso”; apunta su sinopsis oficial.

A inicios del nuevo avance, se escucha: “Gente, hagamos realidad este sueño. Necesitamos un hit”, manifiesta la directora de un video que está a punto de realizar la joven protagonista y estrella, llamada Jocelyn. Luego se escucha la voz de The Weeknd, quien caracterizará al otro personaje protagónico del que se enamora la chica, quien asevera: “Los ángeles es donde se reúnen todos los monstruos del mundo. No confíes en nadie”. Ello, entre mucha, pero mucha presión, sensualidad, sexo, drogas, “amor” y más.

Kim Jennie de Black Pink hará parte del reparto de "The Idol". (HBO)

Según Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO, en un comunicado se refirió a The Idol como “una versión subversiva y reveladora del culto a la música”. Orsi dio a conocer además que esta nueva producción diferente a todo lo que HBO había hecho antes y por eso se sienten muy identificados con el proyecto.

Reparto

Además de The Weeknd y Rose Depp, The Idol cuenta con brillantes y juveniles figuras del cine, la Tv y hasta la música como lo so son Troye Sivan (Corazón borrado), Debby Ryan (Jessie), Rachel Sennott (Call Your Mother), Steve Zissis (Feliz día de tu muerte 2), Hari Nef (Nación asesina), Juliebeth Gonzalez y hasta Kim Jennie, una de las integrantes del famoso grupo surcoreano Black Pink; entre muchos otros actores secundarios.

"The Idol" llegará a las pantallas de HBO Max en 2023. (HBO)

Por el momento, aún no se cuenta con una fecha exacta de estreno para The Idol. Mientras llega, te recomendamos ver Instintos ocultos, otra producción de HBO Max con Lily-Rose-Depp, exuberante de miedo, lujuria y hambre de poder.

