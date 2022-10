Laura Donnelly sobre “Hombre lobo por la noche”, dijo: “Fue rápido y fácil, siempre pensé que el proceso de entrar en el MCU sería como de 10 pruebas de pantalla”

Laura Donnelly es la coprotagonista de "Hombre lobo por la noche", quien caracteriza a la hija de uno de los más poderosos asesinos de monstruos, y tendrá que luchar por ganarse el lugar de su padre.

Laura Donnelly es norirlandesa e hipnotiza a los espectadores en cuanto estreno se presente. Se desempeña mayormente en televisión y en los últimos 10 años solo pasó de éxito en éxito: Outlander, The Fall, Britannia y protagonizó la serie de HBO The Nevers. Ese camino tan prolijo y ascendente la llevó a Marvel Studios. Antes del estreno de Hombre lobo por la noche (Werewolf by Night), la actriz conversó con Infobae sobre el desafió de contar algo diferente en una estructura establecida como el MCU y otros tantos.

La actriz interpreta a Elsa, el personaje femenino co-protagónico junto al mexicano Gael García (Jack, el hombre lobo) en el próximo mediometraje de Marvel, Werewolf by Night, el thriller que llegará a la pantalla de Disney+ el próximo 7 de octubre. Sobre su personaje, la hija de uno de los más poderosos asesinos de monstruos, su proceso de creación y la llegada al MCU, explicó: “Fue muy divertido porque a pesar de ser el MCU se sentía como una pequeña película independiente”.

(Disney Plus)

Hombre lobo por la noche se centra en Jack Russell, un descendiente de la rama de humanos alterados místicamente conocidos como Lycantropes. Durante la noche de la luna llena de cada mes y las dos noches que lo rodean, se ve obligado a mutar en un hombre lobo, una forma grande y poderosa (híbrido de humano y lobo) que pierde todo su intelecto humano durante esos días. A través de una serie de eventos, también es capaz de mutar voluntariamente fuera de la luna llena, momento en el que permanece en control. Su historia se enlaza con la de Elsa, una aguerrida mujer que se enfrentará a varios cazadores mientras compite por ganarse una poderosa piedra que pertenecía a su progenitor.

Donnelly contó cómo llegó Elsa a su vida, explicando que un día común la llamaron para saber si estaba interesada en el papel, el cual por supuesto a ella le pareció una gran idea. Según explicó, el proceso continuó con una charla de acercamiento al director estadounidense Michael Giacchino, y luego el trabajo fue suyo. “Me sorprendió, fue rápido y fácil. Siempre pensé que el proceso de entrar en el MCU sería como de 10 pruebas de pantalla diferentes. Pero creo que Michael y yo congeniamos. Él conocía mi trabajo de antes, al igual que la directora de casting, Sarah. Así que nos llevamos muy bien en esa llamada y supe que quería hacerlo. Fue fácil”, detalló.

(Disney Plus)

Con relación a la experiencia de ser parte del largometraje de Marvel Studios, la intérprete de Elsa, dijo: “No se sentía toda la presión de ese tipo de mundo exterior que entra en ella. Sentí que Gael y yo pudimos explorar nuestros personajes y tener una especie de entrada creativa. Todo se sentía muy experimental. Todos estábamos encontrando nuestro camino.”

La norirlandesa que se dio a conocer en Londres, mencionó además que con Hombre lobo por la noche, era la primera vez que Michael dirigía algo así. Por lo tanto, sentía que todos buscaban su camino y de una u otra forma, fueron creativamente libres. “Lo que fue una sorpresa para mí. No me lo esperaba y fue simplemente divertido”; agregó.

“Werewolf By Night”: el especial de Halloween de Marvel con Gael García (Foto: Marvel Studiso)

En cuanto a pensar o creer que se le podrían abrir más puertas en el mundo del cine por haber participado en esta, la actriz manifestó que le encantaría que así fuera. Aún no tiene claro los planes existentes, pero considera que hay un gran potencial para el lado del universo sobrenatural, como para la propia Elsa, porque tiene un trasfondo realmente fascinante que podría ser explorado. “Y también tiene un viaje para convertirse en el personaje que conocemos de los cómics; alguien que tiene el control de sí misma y de su vida, y es esa clase de personaje 100% rudo que conocemos”.

De acuerdo a las características similares o diferentes que definen a Elsa del hombre lobo, ella recalca que primero que todo es totalmente humana. Además supone que es menos consciente de sí misma en muchos momentos y menos consciente de sus demonios internos. Mientras que para el hombre lobo, obviamente es una transformación literal muy obvia. “Creo que para él es físico y para ella ocurre algo similar, pero es más psicológico; y es una batalla que ella está luchando internamente. Creo que ella está realmente en el punto en que la conocemos. Ella está luchando con su crianza, su relación con su padre, y cómo eso la ha llevado a donde está ahora y en quién quiere convertirse para el resto de su vida ahora que su padre ha fallecido. Hay mucho que explorar en términos de su lucha interior, y eso es lo que hace que sea fascinante de interpretar”; asevera.

Werewolf By Night - Tráiler - Disney Plus

Se le pidió a Donnelly que describiera en una sola palabra la historia de Hombre lobo por la noche y expresó lo siguiente: “Yo sólo diría que es emocionante. Tiene muchos elementos diferentes, y uno de los más particulares es ese lado de miedo. Eso es lo que implica mi tipo favorito de películas de miedo, que te dan una verdadera emoción; pero también cuentan una historia”. También sumó: “Espero que disfruten viendo una nueva faceta del MCU, explorando el mundo sobrenatural con nosotros, y que disfruten conociendo a estos personajes. Y por supuesto, espero que se asusten”; finalizó.

Hombre lobo por la noche ya está disponible en Disney+.

