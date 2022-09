Nuevas peleas, intrigas y mucha violencia en el 7° episodio de “House of the Dragon”

La historia continuará explorando el peligro de no concretarse la sucesión de la princesa Targaryen en el futuro. (HBO Max)

Cada vez está más cerca el final de la primera temporada de House of the Dragon y las alianzas, amenazas e intrigas parecen no parar, tal como se pudo ver en el capítulo seis “La princesa y la reina”, el cual además de presentar a algunos actores nuevos que interpretan personajes clave, también trajo una gran cantidad de personajes nuevos.

En el sexto episodio de la serie, el Príncipe Aemond Targaryen (Leo Ashton) se burló de su hermano mayor, el príncipe Aegon Targaryen (Ty Tennant) y sus sobrinos, el príncipe Jacaerys Velaryon (Leo Hart) y el príncipe Lucerys Velaryon (Harvey Sadler), ya que él es el único de los cuatro sin un dragón propio.

Otto Hightower aparentemente de regreso como Mano del Rey. (HBO Max)

Después de su encuentro con un dragón en Dragonpit of King’s Landing, Aemond visitó a su madre, la reina Alicent Hightower (Olivia Cooke), quien estaba pasando tiempo con su hija, la princesa Helaena Targaryen (Evie Allen). Cuando Alicent le preguntó a su segundo hijo sobre lo que había sucedido y mostró su disgusto por su obsesión por obtener un dragón propio, Helaena sostuvo uno de los insectos de su colección y comentó que tendrá que “cerrar los ojos” para obtener uno.

De forma aislada, esto parece un comentario aleatorio de un personaje un poco peculiar, pero en realidad presagia un evento en el libro Fire & Blood que seguramente sucederá en la serie muy pronto.

Emma D'Arcy da vida a Rhaenyra desde el capítulo seis de la primera temporada. (HBO)

El próximo episodio “Driftmark”, seguirá adelante con este nuevo giro que parece ser uno de los más violentos de la temporada, ya que como se mostró desde antes que estrenará la serie, se verá el conflicto que llevará a que Alicent le saque un cuchillo a Rhaenyra en algún especie de reunión, probablemente el funeral de Laena Velaryon.

En el adelanto mostrado por HBO Max, también se escucha susurros de alguien diciendo: “Alguien robó Vhagar”. Además se observa Daemon Targaryen entre el elenco principal, ahora con sus hijas gemelas Rhaena y Baela. Además también se ve a Otto Hightower aparentemente de regreso como Mano del Rey.

Desde el sexto episodio, la serie dio un salto en el tiempo de una década y algunos de los actores son remplazados. (HBO)

En Fire & Blood, el príncipe sin dragón Aemond se acerca al dragón vivo más grande del mundo, Vhagar, en Driftmark tras la muerte de su jinete, Lady Laena Velaryon.

En el próximo episodio, titulado Driftmark, la Casa Targaryen y la Casa Velaryon se reunirán para llorar a Lady Laena Velaryon, cuya muerte deja a su dragón sin jinete.

El nuevo episodio de "House of the Dragon" se lanzará el domingo 2 de octubre. (HBO)

El nuevo episodio estrenará el domingo 2 de octubre a través de HBO Max.

