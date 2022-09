“The Dating Game”, el thriller con el que Anna Kendrick debutará como directora

Anna Kendrick será la directora y protagonistas de "The Dating Game". (REUTERS)

La actriz y cantante estadounidense actualmente de 37 años dará un gran salto en su carrera con The Dating Game, un drama de intriga centrado en la particular historia de un asesino en serie llamado Rodney Alcala. Según muchos, esta historia escrita por Ian MacAllister McDonald había estado en la “lista negra de mejores guiones sin producir en Hollywood”, pero la actriz por fin decidió hacerse cargo.

Una de las figuras que la acompañará en la dirección será la cineasta Chloe Okuno, reconocida por debutar como directora en el largometrajes, Watcher, que estrenó en el Festival de Cine de Sundance de 2022 en la Competencia Dramática de EE. UU.

"The Dating Game", programa de TV de 1965 a 1886. (IMDB)

The Dating Game trata sobre Rodney Alcala, un asesino que participa descaradamente y gana una cita en el popular programa de televisión “The Dating Game”. Además de dirigir, Kendrick será su protagonista encarnando a Cheryl Bradshaw, una mujer que apareció en dicho programa de citas, quien fue la pareja del aparentemente encantador Alcala.

La historia de Rodney Alcala cuenta que, en 1978, el hombre concursó en el popular programa siendo presentado como un “fotógrafo de éxito que empezó cuando su padre lo encontró en el cuarto oscuro a los 13 años, totalmente revelado”. No obstante, un concursante describió más tarde a Alcala como un “tipo muy extraño” y con “opiniones extrañas”. Sin embargo, con toda esa crítica en su contra Alcala fue el ganador del concurso y de una cita con la soltera del episodio, Cheryl Bradshaw, quien posteriormente se negó a salir con él porque lo consideraba “espeluznante”.

Rodney Alcalá, en su juventud.

Luego, gracias a una criminóloga llamada Pat Brown, se dio a conocer que Alcala había matado al menos a tres mujeres después de su aparición en el Juego de las citas, especulando que el rechazo en el programa podría haber sido un factor agravante.

Respecto a la historia de The Dating Game, Kendrick expresó: “Me encantó este guion desde el momento en que lo leí. Y aunque obviamente estaba encantada de interpretar el personaje de Sheryl, me sentí tan conectada con la historia, el tono y los temas relacionados con el género y la intimidad, que cuando surgió la oportunidad de dirigir la película, me lancé. Parece que está destinado a pasar. El apoyo que ya he recibido de Stuart Ford (productor) y de todos los miembros de AGC, Vertigo y BoulderLight ha sido inspirador y empoderador”.

La reconocida actriz se lanzó a dirigir el thriller inspirado en la vida real, "The Dating Game". (REUTERS)

Por el momento, The Dating Game se encuentra en preproducción y Kendrick es la única figura del reparto confirmada. Se espera que este film llegue en 2023 y estará bajo las productoras AGC Studios, BoulderLight Pictures, Industry Entertainment, Let’s Go Again y Vertigo Entertainment. Netflix será su distribuidora oficial.

