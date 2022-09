“The Crown”, la serie que enojó a la reina Isabel II por su polémica trama

Mientras Gran Bretaña se recuperaba de la guerra y su imperio estaba en declive, una joven subió al trono por obligación. (Netflix)

The Crown es conocida como la producción más costosa de la historia y es una serie británica de 4 temporadas y 40 episodios hasta el momento, que debutó en noviembre de 2016 bajo la creación y dirección del guionista y dramaturgo Peter Morgan, basada en su obra de teatro The Audience”. Esta es una crónica de la vida de la reina Isabel II de los años 40 a los tiempos modernos. A medida que pasan las décadas, se desvelan intrigas personales, romances y rivalidades políticas. Recordamos la polémica alrededor de esta producción, a propósito del lamentable fallecimiento de la reina Isabel II.

Este drama histórico y biográfico es protagonizado por Claire Foy (la reina joven, temporada 1 y 2) y Olivia Colman (la reina adulta, temporada 3 y 4), acompañadas de Matt Smith (House of the Dragon), John Lithgow, Vanessa Kirby, Tobias Menzies, Josh O’Connor, Emma Corrin y Helena Bonham Carter; entre otros.

Póster oficial de "The Crown", primera temporada. (Netflix)

“Dos casas, dos cortes, una corona. Cada temporada trata las rivalidades políticas e intrigas personales durante una década del reinado de Isabel II y explora el delicado equilibrio entre su vida privada y la vida pública. La primera temporada comienza con una princesa de 25 años que se enfrenta a la abrumadora tarea de dirigir la monarquía más famosa del mundo, al mismo tiempo que forja una relación con un dominante Primer Ministro curtido por la guerra: Winston Churchill”; detalla su sinopsis oficial.

La quinta temporada llegará el 22 de noviembre del año en curso y la actriz Imelda Staunton personificará a la monarca británica en su tercera edad.

Claire Foy interpretó a la reina Isabel II en la primera temporada. (Netflix)

Cuando la monarca y otros miembros de la corona vieron la primera temporada de dicha producción que relata su historia, al parecer quedaron encantados. Primero se supo que el príncipe Eduardo y su mujer, Sofía (los condes de Wessex), confesaron ser fanáticos de The Crown y hasta convencieron a la reina para que le diese una oportunidad, a la que ella accedió, y además quedó muy contenta con lo que vio. Aunque, cabe resaltar que pensó que habían asuntos exagerados en el dramatizado, según reveló una fuente confiable y cercana al la familia real al diario británico Sunday Express.

Pero, no todo podía ser color de rosa siempre, en cuanto a la reina y su gusto por The Crown, puesto que, se dio a conocer que para la cuarta entrega, la reina no estuvo nada feliz con el desenlace de la misma, ya que no estuvo de acuerdo con la imagen que la producción le dio al mundo sobre ella y su familia.

Olivia Colman interpreta a la reina Isabel II en su edad adulta. (Netflix)

“Nadie sabe lo que sucede detrás de las puertas cerradas de los palacios y el hecho de que su majestad la reina y sus descendientes cercanos sean vistos ahora a través de la lente difamatoria de The Crown es tan horrible como trágico”, aseveró un informante al medio Hello!. A eso se sumó que el exsecretario de prensa de la reina, Dickie Arbiter, aseguró que la soberana estaba molesta por la representación que se dio de su familia en la nueva temporada”.

Imelda Staunton como la reina Isabel II. (Netflix)

De igual manera, se supo que desde el Palacio de Buckingham están muy desilusionados por la aparición en una escena (que veremos en la próxima entrega), en el que la actriz que interpreta a Lady Di (Elizabeth Debicki) aparece sentada en una tribuna junto a Mohamed Al-Fayed (Salim Dau), última pareja de la princesa, que también murió en el mismo accidente de auto en el que Diana Spencer perdió su vida. Según trascendió, esta presencia molestó mucho a la Corona, ya que el padre del heredero de Harrods y del hotel Ritz, afirma que dicho accidente fue una especie de conspiración generada por los servicios secretos de Reino Unido.

