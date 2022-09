Mario Castañeda, el actor que interpreta a Gokú, a solas con Infobae: “Es muy emocionante cuando la gente me dice: ‘Eres la voz de mi infancia’”

Mario Castañeda es el actor que hace más de 20 años interpreta a Gokú, el protagonista de "Dragon Ball" en todas sus versiones para el público de América Latina.

Mario Castañeda no es locutor y tampoco estudió doblaje, solo estudió teatro. Siempre tuvo una buena voz, buena dicción y cuando tuvo que elegir la ramificación específica de su carrera, salieron oportunidades como actor de doblaje. Uno, dos, tres y así infinitamente hasta el día de hoy. “El doblaje me eligió a mí”, reconoció entre risas y un poco de nostalgia el intérprete mexicano que es, indiscutidamente, parte del alma de Gokú para toda América Latina. Escucharlo es también escuchar al personaje de Dragon Ball.

Días antes del estreno de Super Hero en el cine (con gran éxito se mantiene en cartelera desde el 18 de agosto) y luego de una conferencia de prensa, Mario Castañeda conversó con Infobae. Insistentemente remarcaba que no nos preocupáramos por el tiempo, la buena predisposición llevó la conversación para todos lados, pero comenzó con un tema ineludible: “Para muchos yo soy Gokú, como si Gokú de verdad existiera y fuera mexicano. O sea, como que no tiene ninguna relación. Pero bueno, así es, así son los fans”, reconoce con mucho cariño y agradecimiento por tantos años de trabajo.

Está cerca de cumplir 30 años con el personaje y este año cumplió 60, la edad que tenía la voz original de Gokú, Mazako Nozawa, para Dragon Ball cuando el actor comenzó con el papel. Esos comienzos los recuerda perfectamente: “Toei Animation confió al 100% en la industria de doblaje mexicana cuando envió Dragon Ball al principio, con Goku niño. Primero fue Producciones Salgado y luego fue Intertrack, y dejó en manos de Gloria Rocha, la directora de doblaje de Dragon Ball. Todas las decisiones creativas, toda la selección de voces, todo lo hizo Gloria. La verdad es que Toei Animation confió al 100% y el resultado fue bueno. Nunca hubo una discusión”, recuerda Mario de sus comienzos con el personaje.

Dragon Ball en todas sus variantes es un fenómeno sin igual. Eso está claro por la permanencia, por la vigencia y la evolución que demostró el show basado en el manga de Akira Toriyama que participó activamente de su última película Dragon Ball Super: Super Hero. Actualmente la película lleva recaudados 70 millones de dólares en todo el mundo y en algunos mercados es la de mayor recaudación de su historia. Castañeda reconoce que hoy esos números se respaldan en dos cuestiones: evolución de la historia y el crecimiento de los niños y niñas que antes veían Dragon Ball y hoy se lo heredaron a sus hijos.

“Fue muy emocionante cuando la gente empezó a decirme: “Eres la voz de mi infancia”. Y la primera vez que lo escuché fue raro, porque a qué se referían... Como que no tenía sentido porque evidentemente ahí estaban papá y mamá para ocupar ese lugar. Pero viene a resultar que esta generación de papás fue la generación que tuvieron que salir a trabajar los dos, papá y mamá. Muchas veces solo era papá el que salía y mamá estaba en casa con los hijos, pero estas familias tuvieron que salir porque si no, no alcanzaba el dinero. Entonces la televisión, y en este caso Dragon Ball, era la serie que seguían, pues estuvo ahí como nana y acompañando a los niños en su crecimiento”, reconoció Castañeda sobre la permanencia y una especie de renacimiento por el fanatismo de la ficción.

-¿Por qué crees que las historias de Gokú y sus amigos siguen llamando al público después de casi 40 años desde su creación?

-Creo que hay una profunda relación con esa generación de fans -la que vio a DB desde chico- que ahora tienen hijos. Porque me encanta cuando llegan a conocerme a las convenciones y se convierten en niños, a veces comprendidos, a veces incomprendidos por la pareja. Como que hasta el momento antes de llegar conmigo eran una persona adulta, responsable, madura y ahí, frente a mis ojos, vuelven a ser niños y la esposa o a veces el esposo, los miran como diciendo: “¿Qué te pasa?”.

-Más allá de la historia y el amor que tienes por Dragon Ball, ¿fue el gran trabajo de tu vida?

Sí, definitivamente. Es una enorme tarjeta de presentación. Donde quiera que vaya, donde quiera que pare, me abre puertas y me consigue ascensos en vuelos en primera clase, cosas así. Y cuando regresó Dragon Ball Kai, los últimos episodios, toda la saga de Majin Buu y todo Super, hubo un arreglo económico al que no llegamos antes y por eso que no grabamos todo Kai. Entonces, sí significó un presupuesto más elevado que el tabulador normal de doblaje. Y con todo Super también. Pero aparte están las convenciones... las convenciones evidentemente son invitaciones a presentarme personalmente en el escenario de las mismas y evidentemente hay un pago por esto. Y la verdad es que si te digo que viajo cada fin de semana a una convención diferente, no estoy mintiendo. A veces son dos, a veces son tres, a veces voy a una el viernes, a otra el sábado y a otra el domingo. Y todo esto es entrada económica. Así que sí, sí, definitivamente Dragon Ball no sólo me acercó a la gente y al público físicamente, sino que económicamente es algo importante en mí.

-Es imposible escucharte y no traer a Gokú, el protagonista de todo Dragon Ball, a la mente. ¿Cómo conectas con él?

Cuando se hace este proceso de creación de una caracterización de voz, se busca un sonido base que te recuerde en todo momento cómo suena el personaje. Por ejemplo, Mickey Mouse tiene el “ja ja”. En el caso de Bugs Bunny es “Emmm, emmm” y “¿qué hay de nuevo viejo?”. Entonces, evidentemente la persona que lo graba tiene esta referencia básica. En mi caso, son dos palabras: “¡Gohan! ¡Krilin!”. Cuando yo dudo de mi voz o cuando quiero pensar en Gokú, yo solo tengo que subirme al coche (es un lugar maravilloso para grabar porque sella absolutamente el ruido exterior) y decir: “¡Gohan! ¡Krilin! ¡Gohan! ¡Krilin!”.

La voz de Mario está no solo en la animación japonesa, también es la voz de actores tan conocidos y populares como el personaje animado. En su lista de trabajos más identificados por los fans se encuentra primero Bruce Willis y luego Jim Carrey. El tercer lugar lo ocupa Mark Ruffalo como Bruce Banner / Hulk. “Y aunque no sea muy popular el actor, mucha gente me recuerda por Harrison Wells, el personaje de Tom Cavanagh que interpreta al Doctor Wells y al Flash reverso. Es más, muy seguido me piden que diga: ‘Corre, Barry, corre’. Entonces es curioso, porque no, no es tan grande como Hulk, pero mucha gente lo tiene presente”, detalló Castañeda a través de videollamada.

La música de Dragon Ball siempre fue muy característica. La mayoría de sus openings o endings son cantados por todos los fans por la interminable repetición en la televisión de cada episodio. Sobre ese aspecto tan potente del anime, Castañeda también eligió sus favoritos: “‘Chala head chala’, ‘Ángeles fuimos’, ‘El poder nuestro es’ y la última, la de Dragon Ball Super (’Chozetsu Dynamic’), son mis favoritas”.

El encuentro fue a la tarde noche de México. Castañeda realizó la entrevista desde su estudio, lleno de cuadros y reconocimientos relacionados al personaje de Dragon Ball. Sin dudas, un gran compañero a esta altura que es imposible determinar cuándo se cortará esa relación. Pero ante la consulta de un deseo para su personaje, Castañeda no dudó: “ En algún momento creo que Gokú tiene que detenerse , ¿No? Me pareció maravilloso este no protagonismo en esta película eh, porque hay personajes muy importantes también que pueden tomar ese lugar”.

-¿Un deseo para Dragon Ball en general?

Me gustaría una película femenina 100% con Milk a la cabeza y con Bulma, con Videl y Pan. Que algo pasará, como ahora están involucrados Piccoro y Gohan, pero que fueran ellas las protagonistas. Es decir, estarán siempre Gokú, Vegeta, Gohan, Piccolo y Krilin, también Androide 18, pero bueno, es una idea que a mí me da. Quitarles un poco de protagonismo a Gokú y hacerlo más repartido con todos los demás. ¿Qué pasó con Ten Shin Han? ¿Qué pasó con Chaos? El maestro Roshi apareció hace poco por ahí y fue muy fuerte. Son personajes muy importantes que sencillamente desaparecieron y llegaron nuevos personajes porque todo es evolución, etc. Pero si me preguntaran personalmente, yo diría: “Oigan, ¿no puede haber algo por acá?”

Dragon Ball Super: Super Hero se encuentra disponible en cines y más tarde se estrenará en Crunchyroll.

