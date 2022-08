Estrenos de HBO Max en septiembre: “Elvis”, “Rick y Morty” y más de “House of the Dragon”

La historia de Elvis, un drama completamente cinematográfico, se ve a través del prisma de su complicada relación con su enigmático representante, el coronel Tom Parker. (Warner Bros.)

Este mes, la plataforma HBO Max también alista muchas sorpresas en su catálogo de películas, series y más. La historia cinematográfica de Elvis Presley llegará al streaming tras su paso por los cines este año; mientras que, el tan espero regreso de Rick y Morty se hace realidad con una sexta temporada. A su vez, House of the Dragon seguirá manteniendo en expectativa a la audiencia con el lanzamiento de sus capítulos semanales.

Elvis – 2 de septiembre

Protagonizada por Austin Butler y Tom Hanks, el drama biográfico dirigido por Baz Luhrmann recorre la vida Elvis a través de su compleja relación laboral con su representante, Tom Parker. Esta historia contada a lo largo de dos décadas profundiza en el salto a la fama del cantante estadounidense en medio de un panorama cultural y social muy particular a nivel histórico en Estados Unidos.

Austin Butler da vida a Elvis Presley en la cinta de Baz Luhrmann. (Warner Bros.)

El reparto lo completan por Helen Thomson como la madre de Elvis, Gladys; Richard Roxburgh como el padre de Elvis, Vernon; Olivia DeJonge como Priscilla; Luke Bracey como Jerry Schilling; Natasha Bassett como Dixie Locke; David Wenham como a Hank Snow; Kelvin Harrison Jr. como B.B. King; Xavier Samuel como Scotty Moore; y Kodi Smit-McPhee como Jimmie Rodgers Snow.

Cuatro días más – 2 de septiembre

Basada en un artículo de The Washington Post (“How’s Amanda? A Story of Truth, Lies and an American Addiction”), la cinta sigue a una mujer de 31 años con una adicción a las drogas que está lista para rehabilitarse. Antes de ello, va a casa de su madre para pedirle quedarse y desintoxicarse. En cuatro días, ambas tendrán que revivir situaciones del pasado para sanar en el presente. Actúan Mila Kunis, Glenn Close, Stephen Root, Sam Hennings, entre otros más.

Glenn Close y Mila Kunis son madre e hija en la historia de "Cuatro días más". (Vertical Entertainment)

Rick y Morty Temporada 6 – 4 de septiembre

La serie animada nos ha tenido acostumbrados al dúo como protagonistas de la mayoría de aventuras por el tiempo y espacio, pero la sexta temporada adelanta que el resto de la familia Smith volverá a estar involucrada en estas diversas locuras con destinos desconocidos. Veremos a Rick, Morty y Summer en una travesía al estilo Duro de matar o el regreso de Space Mom (Beth del espacio).

Los nuevos episodios de "Rick and Morty" presentarán nuevas y locas aventuras. (HBO Max)

Reyka – 9 de septiembre

Se trata de un thriller policiaco de origen sudafricano que se centra en Reyka Gama (Kim Engelbrecht), una detective brillante que carga con las secuelas de su pasado. A los 12 años, ella fue secuestrada por un granjero, sin embargo, a pesar de ser un evento traumático, tuvo que actuar con inteligencia y astucia para lograr escapar. Reyka se ha convertido en una experta para entrar en las mentes de los criminales más peligrosos y casi siempre da con el culpable hasta que comienza a seguir el rastro de un asesino en serie en su pueblo natal.

Kim Engelbrecht interpreta a la brillante y atormentada detective Reyka Gama. (HBO Max)

Los espookys Temporada 2 – 16 de septiembre

Ambientada en la Ciudad de México, esta comedia estadounidense narra las idas y venidas de un grupo de amigos que llevan su amor por el horror muy lejos: ahora pretenden vivir de ello mediante un negocio muy peculiar. Tras debutar en 2019, la segunda temporada llegará este año con los actores del elenco original: Bernardo Velasco, Cassandra Ciangherotti, José Pablo Minor Ana Fabrega, Julio Torres y Fred Armisen.

"Los espookys" es una comedia estadounidense centrada en un grupo de amigos de Ciudad de México. (HBO Max)

Batwheels – 17 de septiembre

Ethan Hawke (Antes del amanecer y Moon Knight) presta su voz a Batman en una producción animada infantil del universo DC Comics. En las calles de Gotham, los Batwheels tendrán que poner orden junto al justiciero y sus acompañantes, Robin y Batichica.

"Batwheels" es una serie de animación para el público infantil. (Warner Bros.)

Estreno de los próximos episodios de House of the Dragon

Episodio 3: 4 de septiembre.

Episodio 4: 11 de septiembre.

Episodio 5: 18 de septiembre.

Episodio 6: 25 de septiembre.

Opening oficial de la saga "Game of Thrones", ahora también para "House of the Dragon". (HBO Max)

