“Mike”: ya están disponibles los primeros episodios de la serie sobre la vida de Mike Tyson

La producción biográfica dirigida por Steven Rogers, está protagonizada por Trevante Rhodes, uno de los actores con mayor futuro de la industria audiovisual estadounidense. Protagonizó Luz de luna, la ganadora del Oscar a Mejor película y luego tomó proyectos tan diferentes como atractivos. Ahora se pone en la piel de Mike Tyson en la serie de Star+.

Puede que conozcas la historia deportiva de Mike Tyson y algunos de sus escándalos o excentricidades, pero esta serie tiene algo más para mostrar. O por lo menos es la propuesta de la serie del creador y guionista Rogers, quien estuvo detrás de Yo, Tonya y la showrunner Karin Gist.

Según la sinopsis oficial “la miniserie Mike presenta los altibajos de la carrera como boxeador de Tyson y de su vida personal: de ser un adorado atleta internacional a ser criticado y viceversa. Sin perder el foco en Mike Tyson, la serie también examina el racismo y clasismo en Estados Unidos, la fama y el poder de los medios, la misoginia, la división de la riqueza, la promesa del sueño americano y, en última instancia, el papel del público en la historia de Mike”.

La serie biográfica es “no autorizada y sin límites”, según amplió Star+ pero trata de abordar todas las facetas de esta gran figura del boxeo. La serie limitada tiene ocho episodios y explora los tumultuosos altibajos de la carrera de boxeo y la vida personal de Tyson, desde ser un atleta mundial querido hasta un paria y viceversa. Aunque se enfoque en él, la ficción también examina la clase en Estados Unidos, la fama y el poder de los medios, la misoginia, la división de la riqueza, la promesa del sueño americano y, en última instancia, nuestro propio papel en la configuración de su historia.

Imagenes exclusivas de "Mike: más allá de Tyson", la ficción biográfica de Star+ sobre el boxeador

El actor y ex-velocista de pistas estadounidense Trevante Rhodes (Moonlight, 2016, Bird Box: a ciegas, 2018), será quien tenga la responsabilidad de interpretar al exboxeador Michael Gerard «Mike» Tyson, también conocido como Malik Abdul Aziz. Digno a su comprometido trabajo, el cambio físico de Trevante más la expresión de sus gestos y el modo de hablar es notorio. Ya en pocas imágenes del boxeador llamó poderosamente la atención en los primeros adelantos.

Otra de las figuras que acompañan a Trevante en esta ficción es Harvey Keitel (Perros de calle, 1992), tomando el papel de su entrenador y mentor Cus D’Amato. Junto a ellos veremos a Laura Harrier (Hollywood), quien personificará a la actriz Robin Givens, primera mujer de la estrella. Por otro lado, Russell Hornsby (El odio que das, 2018) será el promotor Don King y Li Eubanks (If Not Now, When?, 2019) dará vida a Desiree Washington, la modelo por cuya violación la estrella del boxeo obtuvo una condena en 1992.

Mike ya se encuentra disponible en Star+.

