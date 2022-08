La desgarradora película mexicana ovacionada en Cannes que llega a Star+

Film basado en un hecho real sobre una madre a quien le secuestran a su hija. (Urban Distribution International)

Los largometrajes mexicanos que mayor impacto y reconocimiento tienen alrededor del mundo son aquellos que hablan de la situación política y social que ocurre en el país y en el caso de La civil no es la excepción.

El film dirigido por Teodora Mihai y protagonizado por Arcelia Ramirez, antes de su estreno en pantallas nacionales llegó al Festival de Cannes, donde tuvo una ovación superior a los ocho minutos y la actuación de Ramirez fue alabada por la crítica internacional.

Arcelia interpreta a Cielo, una madre a quien le secuestran a su hija. (Star Plus)

Pero, ¿qué tiene este largometraje que tras su paso por festivales y salas de cine ha hecho que nadie se muestre indiferente a esta historia basada en hechos reales? El film llega este 5 de agosto a la plataforma de Star+ y antes de ver este desgarrador trabajo, aquí algunas detalles a tener en cuenta para poder ser testigo de una de las películas mexicanas más relevantes de 2021.

El plan original de la directora era crear un documental observacional, pero considerando las peligrosas circunstancias de la filmación, optó por desarrollar una historia de ficción en colaboración con el novelista Habacuc Antonio de Rosario.

Albaro Guerrero interpreta al padre de Laura y exesposo de Cielo. (Star Plus)

La inspiración para hacer La civil

Este film está basado en el caso real de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez. Mujer tamaulipeca que en 2012 sufrió el secuestro de su hija a manos de grupos armados, quienes la extorsionaron al inicio y que tras pagar el rescate no le devolvieron a su hija. Dos años más tarde la mujer la encontró en una fosa clandestina. Tras esto, ella buscó dar con los captores hasta que lo consiguió.

Para encontrar a los responsables se hizo pasar por trabajadora del gobierno, funcionaria electoral y hasta encuestadora. En 2017, la mujer, quien se había convertido en activista, fue asesinada, luego de que tres de los secuestradores de su hija escaparon de prisión y luego de que pidiera protección a la autoridades.

La película compitió por la Cámara de oro y Una cierta mirada en el Festival de Cannes. (Urban Distribution International)

¿De qué trata La civil?

El film se centra en Cielo, una mujer cuya hija, Laura, es secuestrada. En su afán por rescatarla hace lo posible por encontrarla. En el largometraje, luego de que su hija no regresa tras pagar el rescate, la mujer se involucra en el ejército mexicano en búsqueda de sus secuestradores.

Esto, luego de que a Cielo las autoridades no ofrecen apoyo para la búsqueda, razón por la que decide tomar cartas en el asunto y se transforma de ama de casa a una militante vengativa.

Teodora Ana Mihai, Habacuc Antonio De Rosario, Arcelia Ramirez y Alvaro Guerrero a su paso por Cannes. (Reuters)

Recepción internacional

El largometraje fue inscrito en el Festival de Cannes 2021 y compitió en dos categorías, Cámara de oro y Una cierta mirada. Luego de la proyección que tuvo en el certamen fílmico, los asistentes alabaron el trabajo de Arcelia y a la película con una ovación de más de ocho minutos.

Luego de esta recepción Ramirez contó a CNN la emoción de que este trabajo tocara las fibras de los europeos: “Cuando terminó la proyección tenía un nudo en la garganta porque tuve que contener toda la emoción. Si no, me hubiera echado a llorar. Cuando empezaron los aplausos sí me ganó la emoción, pero sobre todo porque fue muy impresionante”, dijo.

Arcelia Ramírez dijo que su personaje en "La civil" es lo más complicado que ha hecho. (EFE)

Una cinta Rumana con sabor a México

Este trabajo fue dirigido por la directora belgo-rumana Teodora Ana Mihai y cuenta con un guion escrito por ella y Habacuc. Ambos conocieron a Miriam (la activista en quien se basa esta historia) dos años antes de su muerte y documentaron su lucha. En 2020 decidieron llevar tantos años de valentía a la gran pantalla.

La filmación de la cinta se llevó a cabo en 2020 en Nombre de Dios, el poblado más antiguo de Durango. Aun cuando aquel estado estaba en semáforo rojo por la pandemia, el equipo sacó adelante la filmación sin un solo contagio en toda la producción.

Arcelia Ramírez recibió ocho minutos de aplausos en Cannes.(Instagram/@arceliaramirezoficial)

Un elenco estelar

Al frente de este proyecto está Arcelia Ramírez junto a Álvaro Guerrero, Jorge Jímenez, Ayelén Muzo, Daniel García y Alessandra Goñi Bucio. El filme es producido entre otros por: los hermanos Jean Pierre y Luc Dardene, Christian Mungiu, Michel Franco y Eréndira Núñez.

SEGUIR LEYENDO: