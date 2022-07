A sus 76 años, Sylvester Stallone vuelve a ser un superhéroe en el avance de “Némesis”

Stallone participa en esta película hecha por los creadores de "The Boys". (Prime Video)

Envejecer es algo de lo que nadie puede escapar, incluso hasta los superhéroes lo hacen y el nuevo adelanto de Némesis con Sylvester Stallone como protagonista da muestra de ello.

Se dio a conocer el avance del nuevo trabajo de Stallone para Prime Video en el que el actor de 76 años es una persona con superpoderes que se ha retractado de las calles y dejado la impartición de justicia en manos de las autoridades y de las propias personas.

La historia fue adaptada de las novelas gráficas del mismo nombre creadas por Marc Olivent y Renzo Podesta. (Prime video)

Con este proyecto, que estrenará en la plataforma el próximo 26 de agosto, el actor demuestra que no existe edad para ser un héroe en la pantalla ya que él lleva haciéndolo más de 50 años.

Némesis sigue Joe Smith (Stallone), años después de sus días de héroe. Desde que terminó su lucha contra el crimen, Smith ha estado haciendo una vida como recolector de basura. Pero cuando salva a un niño (interpretado por Javon Walton de Euphoria), el pequeño reconoce al héroe supuestamente desaparecido de inmediato y señala que un trabajo recogiendo basura de la calle no es exactamente la tapadera más sutil para un exluchador contra el crimen tratando de dejarlo todo atrás.

Samaritan (Stallone) es un heróe al que se cree muerto, pero se deberá enfrentar a su enemigo, Némesis. (Prime video)

Hace veinte años, el superpoderoso vigilante de Granite City, Samaritan, fue declarado muerto después de una feroz batalla en un almacén con su rival, Némesis. La mayoría creía que el héroe murió en el incendio, pero algunos en la ciudad, como Sam, tienen la esperanza de que todavía esté vivo. Con el crimen en aumento y la ciudad al borde del caos, Sam tiene como misión convencer a su vecino de que salga de su escondite para salvar la ciudad de la ruina.

“Me encantan las películas de acción que también tienen corazón. Quería involucrarme con Némesis porque esta historia tiene muchas capas con las que creo que la gente se puede relacionar”, compartió Sylvester Stallone con el anuncio oficial comunicado por Prime Video.

El coprotagoista de Stallone es Javon "Wanna" Walton, comocido por su papel de Ashtray de "Euphoria". (Prime video)

En esta historia también participan Pilou Asbæk, Dascha Polanco y Moises Arias, en co-producción con Metro Goldwyn Mayer Pictures y Balboa, con la dirección de Julius Avery y guion de Bragi F. Schut.

“Es algo así como una historia con moraleja que también es muy emocionante de ver. Estamos muy emocionados de que esto se vea a nivel mundial en Prime Video, donde mis fanáticos y todas las audiencias pueden disfrutarlo juntos en todo el mundo”, añadió.

A sus 76 años, Stallone continúa siendo un héroe de acción. (Prime Video)

Este título se une a otros que se pueden disfrutar en streaming como los son El protegido que está en Star+, Hancock en Applet TV+ y The Boys en Prime Video.

Stallone ha demostrado que no hay edad para seguir siendo un héroe de cine y televisión. Hace poco participó en The Suicide Squad, en la cual prestó su voz a King Shark, así como las dos primeras películas de Creed en las que repitió uno de sus papeles más famosos como el boxeador Rocky Balboa. Junto con Samaritan, las próximas películas de Stallone incluyen The Expendables 4 y Guardians of the Galaxy Vol 3.

