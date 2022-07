“Las chicas superpoderosas” y “Mansión Foster” volverán con nuevas versiones

Ambos proyectos contarán con la participación del creador original, Craig McCracken. (Cartoon Network)

Durante más de dos décadas, los contenidos de Cartoon Network formaron parte de las infancias de diversas generaciones de niños y algunos de estos queridos personajes regresarán en nuevas series de televisión. Las chicas superpoderosas y Mansión Foster para amigos imaginarios serán las elegidas para volver en forma de un reboot y el creador de ambos títulos, Craig McCracken, estará detrás de estos proyectos.

“El regreso a casa de Craig en Hanna-Barbera fue una oportunidad que no podíamos dejar pasar”, indicó Sam Register, el presidente de Cartoon Network Studios, Warner Bros. Animation y Hanna-Barbera Studios Europe, a través de un comunicado oficial. “Junto con su inigualable sentido de la diversión y la imaginación, trae dos de sus mejores obras en Las chicas superpoderosas y Mansión Foster para amigos imaginarios y estamos muy emocionados de que estos personajes sean parte del nuevo legado que toma forma en el estudio”.

"Las chicas superpoderosas" se emitió entre 1998 y 2005. En 2016, se lanzó el primer reboot de la serie animada. (Cartoon Network)

Cabe destacar que, esta no es la primera vez que se lanza otra versión de la historia de las tres niñas heroínas de Saltadilla, la serie animada que se emitió entre 1998 y 2005. El primer reboot estuvo al aire entre 2016 y 2019 en el canal para niños y adolescentes, aunque no contó con la colaboración de McCracken. Además, The CW ordenó el desarrollo de una propuesta live-action, sin embargo, tuvo que ser reimaginada durante el rodaje y se encuentra paralizada hasta hoy.

Lo nuevo de Las chicas superpoderosas y Mansión Foster

El reboot de Las chicas superpoderosas seguirá los pasos de la trama original, puesto que se ambientará en la misma ciudad ficticia y tendrá a Bombón, Burbuja y Bellota como las poderosas protagonistas que se convirtieron en íconos del mundo animado. Más allá de sus actividades en la escuela, ellas luchan contra el crimen en la ciudad y salvan el día antes de irse a dormir.

El reboot de "Mansión Foster para amigos imaginarios" será un título para niños de preescolar. (Cartoon Network)

Por otro lado, la nueva versión de Mansión Foster para amigos imaginarios estará dirigida a un público preescolar , es decir, los personajes y su entorno serán adaptados a este tipo de género televisivo. Sin embargo, no se centrará específicamente en los divertidos amigos que ya conocíamos como Bloo, Max, Wilt o Eduardo, sino que se introducirá a un nuevo elenco de estas criaturas inventadas por los pequeños en este universo.

Las dos series que se unirán a Cartoon Network y –próximamente al catálogo de HBO Max– serán supervisadas por Sarah Fell, la vicepresidenta original de animación infantil y familiar en Hanna-Barbera Studios Europe, y serán animadas por este mismo estudio basado en Londres, Reino Unido. Por ahora no hay una fecha escogida para el inicio de la producción, por lo que se desconoce exactamente cuándo estrenará en Estados Unidos y otros países del mundo.

