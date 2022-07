Primer póster de “Oppenheimer”, el film de Christopher Nolan con Cillian Murphy: ¿cuándo veremos el tráiler?

Póster de "Oppenheimer" con Cillian Murphy. (Universal Pictures)

Este jueves 21 de julio se estrenó el primer póster oficial de Oppenheimer protagonizada por el siempre extraordinario Cillian Murphy como J. Robert Oppenheimer, el científico apodado como el “padre de la bomba atómica” y quién será el foco de esta nueva producción dirigida por Christopher Nolan, el responsable de Memento, la trilogía de Batman y Tenet.

Aunque todavía no hay información concreta sobre lo que va a suceder en el film ni una sinopsis de Oppenheimer, el subtítulo “el mundo cambiará para siempre”, deja en claro que el foco será la invención de la bomba atómica, los costos físicos, psicológicos, presiones para crearla y las consecuencias o repercusiones de su llegada.

El póster viene acompañado de la noticia que su primer tráiler no saldrá en exclusiva en redes sociales, sino se verá en los cines de Estados Unidos este mismo fin de semana acompañando al estreno de Nop, el nuevo largometraje de Jordan Peele que ya está generando una extraordinaria repercusión.

Esto sigue en la línea del director británico, quien siempre pelea por la buena salud del cine en salas y no alimentar al negocio del streaming y las redes, sino promover que más gente vaya a ver películas a la pantalla grande. Nolan es un defensor de la experiencia cinematográfica y en el peor momento del negocio decidió estrenar Tenet en los cines cuando el negocio de la distribución de películas no funcionaba. De todos modos, no demorará en llegar el adelanto a las redes sociales.

La película llegará a los cines en 2023. (Universal Pictures)

Otro dato particular del estreno de Oppenheimer es que el nuevo trabajo del director de Interstellar será la primera película en muchos años que no se distribuya con Warner, ya que Nolan cerró un importante acuerdo con Universal que aceptó sus altas exigencias. Entre ellas, el costo de sus producciones, siempre con elenco de primera línea y un poder visual de lo mejor del cine contemporáneo. Oppenheimer se filmó enteramente en el formato IMAX y el costo de la película ronda los 100 millones de dólares.

Además de Murphy, el elenco contará con Kenneth Branagh, Michael Angarano, Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, Rami Malek, Benny Safdie, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Jack Quaid y Matthew Modine.

Julius Robert Oppenheimer (1904 - 1967). (Keystone/Getty Images)

El estreno de Oppenheimer sería el 20 de julio de 2023 en América Latina.

