¿Quién está de vuelta acosando a las nuevas chicas en el tráiler de “Pretty Little Liars: un nuevo pecado”?

Hace veinte años, una serie de trágicos eventos casi destrozaron a Millwood. Ahora, en la actualidad, un nuevo grupo de pequeñas mentirosas se ve atormentado por un asaltante desconocido. (HBO Max)

Una nueva generación de mentirosas está haciendo de las suyas en el avance de Pretty Little Liars: un nuevo pecado (Pretty Little Liars: Original Sin), la cual tendrá estreno el 28 de julio de 2022 en HBO Max. Esta sería la secuela del exitoso drama adolescente de 2010, Pretty Little Liars (basado en la serie de libros de Sara Shepard con el mismo nombre), que continúa la historia de la serie original (duró siete temporadas y 160 episodios); pero en esta ocasión se enfoca en un grupo completamente nuevo de adolescentes y en otra locación.

El nuevo conjunto de amigas se conforma por las jóvenes promesas de la actuación de los Estados Unidos, Bailee Madison (Una esposa de mentiras), Malia Pyles (Memoria), Maia Reficco (Kally’s Mashup: un cumpleaños muy Kally), Chandler Kinney (Z-O-M-B-I-E-S 2; Z-O-M-B-I-E-S 3) y Zaria. Ellas caracterizan a los cinco personajes principales: Imogen, Minnie, Noa, Tabby y Faran; un grupo de jovencitas hostigadas por “A”, una identidad anónima con la que se camuflaban los villanos en el thriller original.

Actriz Malia Pyles, una de las protagonistas de "Pretty Little Liars: un nuevo pecado". (HBO Max)

Mientras que los “A” de la ficción original acosaban a las chicas con sus secretos personales, este tiene un foco diferente, puesto que persigue a estas cinco amigas, pero por los errores que sus madres cometieron cuando estaban en el instituto . Además de los cinco miembros principales del reparto, Pretty Little Liars: un nuevo pecado también será protagonizad por Mallory Bechtel (El legado del diablo), como la chica mala del instituto Karen, Eric Johnson (Cincuenta sobras más oscuras; cincuenta sombras liberadas) como el oficial de policía local, Sheriff Beasley, y Alex Aiono (Ohana: un magnífico tesoro) como el novio de Noa, Shawn.

"Pretty Little Liars: un nuevo pecado" está programada para ser estrenada el 28 de julio de 2022. (HBO Max)

¿Sabías que Pretty Little Liars: un nuevo pecado prosigue a dos spin-off anteriores de corta duración? Así es, te contamos que el primero fue la serie de drama sobrenatural Ravenswood, estrenada en 2013; mientras que el segundo, Pretty Little Liars: The Perfectionists, tuvo lugar en 2019. Ambas series se inauguraron en ABC Family/Freeform con tan solo una entrega.

Maia Reficco, otra de las protagonistas del nuevo grupo de chicas en "Pretty Little Liars: un nuevo pecado". (HBO Max)

Esta producción ha sido desarrollada por Roberto Aguirre-Sacasa y Lindsay Calhoon Bring, quienes anteriormente trabajaron juntos como guionistas de Las escalofriantes aventuras de Sabrina, de Netflix. Aguirre-Sacasa produce de forma ejecutiva a través de su empresa Muckle Man Productions, junto a Alloy Entertainment y Warner Bros. Television.

Para finalizar, otros productores ejecutivos son Calhoon Bring, Michael Grassi, Caroline Baron, Leslie Morgenstein y Gina Girolamo de Alloy. ¡Recuerda, espérala para el 28 de julio!

