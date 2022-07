Estrenos en streaming: semana del 4 al 10 de julio

Los estrenos más top que podrás disfrutar esta primera semana de julio. (Apple TV+, Netflix, NBC, Paramount Pictures, Starzplay)

Estos próximos 7 días del mes, el universo del streaming y todas las plataformas correspondientes llegan con nuevo y particular contenido, además de sorpresas cinematográficas para no perderse. Te actualizamos a continuación.

NETFLIX

6 DE JULIO

Hola, adiós y todo lo que pasó

Después de pactar que terminarían antes de la universidad, Clare y Aidan pasan su última noche como pareja recordando su relación... (Netflix)

“Pactaron terminar su relación antes de ir a la universidad: sin remordimientos ni corazones rotos. Pero, ¿tendrá el amor una última oportunidad en su cita de despedida?”. Así la describe Netflix en su sinopsis.

La niña de la foto: Documental de 1 hora y 42 minutos, con una historia que inició en 2002, cuando un hombre recibió la foto de un padre abrazando a su hija, pero esta foto era diferente. La expresión de la niña era singular y causaba mucha inquietud. Así que quienes la recibieron comenzaron a querer saber quién era ella, qué le había pasado y por qué la foto resultaba tan alarmante.

7 DE JULIO

Vinland Saga

"Vinland Saga" es una serie de manga escrita e ilustrada por Makoto Yukimura. (Netflix)

Su historia habla de Thors, un gran guerrero vikingo asesinado en batalla por un mercenario llamado Askeladd. Thors tiene un hijo llamado Thorfinn, quien juró vengarse. Por ello, se decide realizar mil y un hazañas para Askeladd, con el fin de ganar el derecho de retarlo a un duelo, lo que lo lleva a involucrarse en la guerra por la corona de Inglaterra.

8 DE JULIO

Viajes maestros Pokémon: parte 3

Más historias por contar en el mundo Pokémon. (Netflix)

En la continuación de esta historia, Goh sigue trabajando en sus habilidades, mientras Ash aumenta su nivel en cada batalla con el fin de obtener el título al mejor entrenador de la Serie Mundial de Coronación.

La noche más larga

Cuando todo lo que importa está en riesgo, tus principios desaparecen y hasta tu enemigo acérrimo puede convertirse en tu mejor aliado. Caos, acción y misterio se apoderarán de la prisión Monte Baruca. (Netflix)

En la prisión psiquiátrica Monte Baruca, siendo un 24 de diciembre, un grupo de hombres armados rodea el complejo y corta las comunicaciones con el exterior con el único plan sacar de ahí a Simón Lago, un peligroso asesino en serie. Si los guardias lo entregan, el asalto acabará en cuestión de minutos. Pero Hugo, el director de la prisión, se niega a obedecer y se prepara para resistir el ataque; lo que conlleva a una larga noche de asedio y violencia para todos ellos.

Monstruo del mar

En una época en la que bestias aterradoras rondaban los mares, los cazadores de monstruos se consideraban héroes..., y nadie era más estimado que el gran Jacob Holland. (Netflix)

Esta historia animada de fantasía y aventuras marinas nos adentra en la vida de un legendario cazador de monstruos marinos, que se pone patas arriba cuando una joven se refugia en su barco y se hace amiga de la bestia más temida de todas.

Cómo diseñar una habitación erótica

¿Reformas de cocinas y de baños? Seguro que ya has visto varias. ¿Pero reformas como estas? Seguro que no. (Netflix)

Varias parejas que quieren avivar la pasión en el dormitorio encargan a Melanie Rose, diseñadora de interiores de lujo, espacios en los que disfrutar al máximo de sus fantasías.

Boo, Bitch

Relaciones peligrosas

HBO MAX

4 DE JULIO

The Office

Los papeles principales de "The Office" los integran Steve Carell, Rainn Wilson, John Krasinski, Jenna Fischer, Ed Helms y B.J. Novak. (NBC)

Calificada como una de las mejores sitcom de la historia, The Office retrata los miembros de una empresa y sus experiencias en su día a día como compañeros. Esta es la versión americana de una popular serie británica de la BBC del mismo título.

Luther

El actor Idris Elba interpreta a "Luther". (BBC)

Thriller psicológico en el que la estrella es un destacado miembro de la policía llamado John Luther. Para él, su profesión es una vocación más que un trabajo. Él tiene sus propios ideales acerca de la moral y el orden, las cuales traspasan las reglas y los códigos de la ley. A lo largo de la historia, el protagonista establecerá una serie de duelos psicológicos entre cazador y cazado, depredador y presa.

10 DE JULIO

Alf

"Alf" está disponible en HBO Max con sus 4 temporadas. (HBO Max)

La historia sigue a los integrantes de una familia corriente que se ven atrapados en un evento extraordinario cuando un Amorfismo Lejano Fantástico aterriza en su cochera y se une a la familia.

PRIME VIDEO

8 DE JULIO

Snake Eyes: G.I. Joe Originals

"Snake Eyes" es caracterizado por Henry Golding. (Paramount Pictures)

“Esta aventura llena de acción revelan los orígenes del héroe de G.I. Joe Snake Eyes. Para derrotar al grupo terrorista COBRA, Snake Eyes se convierte en guerrero ninja, pero cuando se revela su pasado, arriesga todo por lo que ha luchado”. Así lo describe Prime Video.

APPLE TV PLUS

8 DE JULIO

Encerrado con el diablo

Cuando alguien está en prisión, haría cualquier cosa con tal de volver a ser libre, incluso enfrentarse a un asesino en serie. Basada en hechos reales. (Apple TV )

Adaptación de las memorias criminales In With The Devil de James Keene y Hillel Levin, inspirada en hechos reales. Esta historia comienza cuando el futbolista estrella del instituto y traficante de drogas llamado Jimmy Keene, hijo de miembro de un policía condecorado, es sentenciado a 10 años en una prisión de mínima seguridad y se le proponen dos opciones: entrar en una prisión de máxima seguridad, lo que implica hacerse amigo del presunto asesino en serie Larry Hall, o quedarse donde está para cumplir su sentencia completa sin opción a libertad condicional.

STARZPLAY

10 DE JULIO

The Girl from Plainville

Basada en la historia real de Michelle Carter, una joven de un pequeño pueblo de Massachusetts que fue acusada de persuadir a su novio para que se suicidara. (Starzplay)

Largometraje basado en la historia real de Michelle Carter, una joven de un pequeño pueblo de Massachusetts que fue acusada de persuadir a su novio para que se suicidara.

STAR PLUS

6 DE JULIO

The Loudest Voice

Para poder entender los sucesos que llevaron al nacimiento del Partido Republicano tal y como se conoce hoy en día, es imprescindible entender el ascenso de Roger Ailes, el fundador de Fox News. (Showtime)

Miniserie que expone la vida social y personal del magnate fundador de Fox News, Roger Ailes, y algunos aspectos de su parte más personal, como las denuncias de acoso sexual que llevarían a su canal de televisión a su desplome.

Wu-Tang: An American Saga (T2)

Dentro de su reparto original se encuentra Tamiz U. Rezvi, Caleb Castille, Anthony Chisholm, Dave East y Zolee Griggs. (Hulu)

Este drama de Hip Hop da a conocer la historia del grupo de rap Wu-Tang Clan. Ambientada a principios de los 90 en Nueva York, en pleno apogeo de la epidemia de crack. “La serie sigue la formación del Clan, una visión de Bobby Diggs, alias The RZA, que se esfuerza por unir a una docena de jóvenes negros divididos entre la música y la delincuencia, pero que se convertirá en la más improbable de las historias del éxito americano”.

Captive Audience: A Real American

Horror Story (T2)

Family Guy (T20 - Parte 2)

8 DE JULIO

Emma

Guapa, inteligente y rica, la joven Emma Woodhouse es una reina sin rival en su pequeño pueblo.(Universal Pictures)

“Guapa, inteligente y rica, la joven Emma Woodhouse es una reina sin rival en su pequeño pueblo”. Es esta una nueva adaptación de la novela de Jane Austen publicada en 1815 sobre la vida de la joven Emma.

Watchmen

Noche Americana

DISNEY PLUS

Pecezuelos (6 de julio)

El maravilloso verano de Mickey Mouse (8 de julio)

Spider-Man: un nuevo universo (8 de julio)





SEGUIR LEYENDO: