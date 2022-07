“La mujer del viajero en el tiempo” no tendrá segunda temporada en HBO

Rose Leslie y Theo James nos llevan por una historia de romance enmarcada por los viajes en el tiempo en esta serie de televisión basada en el libro de Audrey Niffenegger. (HBO Max)

La adaptación televisiva de La mujer del viajero en el tiempo (The Time Traveler’s Wife) no volverá con más episodios, después de recibir las noticias de una cancelación por parte de HBO. Protagonizada por Rose Leslie y Theo James, la serie se basó en la novela de Audrey Niffenegger para narrar las peripecias que atraviesa una mujer, desde la niñez hasta la adultez, cuando conoce a un extraño hombre que salta en el tiempo.

Esta nueva versión de carne y hueso del famoso libro fue desarrollada por Steven Moffat, ampliamente conocido por su trabajo como showrunner de Doctor Who y co-creador de Sherlock , y dirigida por David Nutter. A diferencia de la película de 2009, la trama dividida en seis episodios se centró principalmente en el vínculo de la pareja que se conoce en diferentes etapas del tiempo y que, al contraer matrimonio, deben lidiar con el problema del “viaje en el tiempo” y otras situaciones propias de una relación amorosa.

Steven Moffat, co-creador de "Sherlock", figuró como guionista y productor ejecutivo de la nueva adaptación. (HBO Max)

La temporada de La mujer del viajero en el tiempo emitió su única emporada entre el 15 de mayo y el 19 de junio a través de la señal de HBO y la plataforma HBO Max. El pasado 1 de julio, la cadena de televisión decidió no seguir adelante con el proyecto y, por lo tanto, no se verá una segunda temporada. “Aunque HBO no seguirá adelante con una segunda temporada de La mujer del viajero en el tiempo, fue un privilegio para nosotros asociarnos con los maestros narradores Steven Moffat y David Nutter”, indicó una portavoz de HBO al portal Deadline.

“Estamos muy agradecidos por su pasión, trabajo duro y cuidado por adaptar este querido libro. También agradecemos a Theo y Rose, y al resto de nuestro brillante elenco por sus conmovedoras actuaciones, que cautivaron por completo al público”, añadió en sus declaraciones. Además de Leslie y James en los protagónicos, el reparto estuvo conformado por Desmin Borger, Natasha Lopez, Kate Siegel, Josh Stamberg, entre otros más.

La primera temporada de "La mujer del viajero en el tiempo" tiene seis episodios. (HBO Max)

Un romance casi imposible en La mujer del viajero en el tiempo

El relato de esta ficción inicia con Rose Leslie en el rol de Clare Abshire explicando cómo es estar casada con un hombre que viaja repentinamente en el tiempo sin aviso previo, Henry DeTamble (Theo James) . Detrás de él, solo deja una pila de ropa, ya que aparece en su lugar de destino completamente desnudo. Aunque no lo parezca en un comienzo, sus aterrizajes en el pasado o el futuro tienen una razón de ser y afectan la vida entera que construyen ambos desde que son muy jóvenes e inocentes.

A lo largo de los episodios, el espectador va entendiendo el orden de los eventos y cuál es la razón de que Henry y Clare cruzaran sus caminos por primera vez en diferentes espacios de tiempo. Él la conoció en una biblioteca, pero ella tenía una vida entera de haber gozado de su compañía, puesto que había recibido sus visitas desde que era pequeña. En algún punto, ella le dice que será su esposa, pero el misterioso sujeto no está seguro de que eso realmente vaya a pasar.

La historia sigue a una mujer que relata cómo es estar casada con un hombre que viaja en el tiempo. (HBO Max)

La primera temporada de La mujer del viajero en el tiempo está compuesta por seis capítulos, y todos están disponibles para ver actualmente en el catálogo de HBO Max .

