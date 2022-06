Nuevas fechas de estreno para “Godzilla vs. Kong 2″ y “Dune: parte 2″

Zendaya en "Dune". (WARNER BROS.)

Con el estreno de Minions: nace un villano, el calendario de estrenos del 2020 queda saldado y la industria cinematográfico, al menos en títulos importantes, quedaría al día respecto a los pospuestos durante el año que se instaló el Covid-19 en el mundo. En el camino a la prepandemia, las grandes productoras buscar reforzar su grilla y acomodarla para lo que viene. Este jueves Warner Bros. y Legendary anunciaron los cambios para dos de sus más valiosas franquicias.

Por el lado de Dune: parte 2, confirmada algunos meses después de su estreno en salas y que repetirá elenco y director (Denis Villeneuve), tendrá un retraso de apenas un mes y se anunció para el 17 de noviembre de 2023 en Estados Unidos. Para el calendario del norte, significa que la secuela tendrá la ventaja de estrenarse durante las vacaciones de Acción de Gracias. En América latina llegaría el 16 de noviembre del 2023.

"Dune 2" se estrenará el 17 de noviembre de 2023 en Estados Unidos. (Warner Bros.)

Adam Wingard volverá a dirigir Godzilla/Kong (leve cambio en el nombre) y llegaría a los cines el 15 de marzo de 2024 en Estados Unidos. La primera película llamada Godzilla vs. Kong se estrenó en marzo de 2021 cuando el regreso al cine todavía era bastante tibio. De todas formas, los números acompañaron al enfrentamiento más esperado entre ambos monstruos y consiguió casi 500 millones de dólares, buenos números para un estreno en pandemia más el estreno en simultáneo en HBO Max.

Esta será la quinta entrega del universo de monstruos después de las dos Godzilla en solitario, Kong: la isla calavera y luego el enfrentamiento entre ambos que tendrá una secuela. Además, Legendary también confirmó una serie del Monsterverse para Apple TV Plus este jueves.

La última vez que se vio al enorme lagarto en la pantalla grande fue en "Godzilla vs. Kong". (Warner Bros.)

A diferencia del universo de monstruos, Dune de Villeneuve es una saga más joven que debutó en el 2021. Tuvo un doble estreno en cines y HBO Max (por lo que disminuyó los posibles asistentes en salas) y recaudó 400 millones de dólares en todo el mundo, pero tuvo una mejor recepción en la industria en general y ganó seis premios Oscar.

La secuela de Dune, que en realidad siempre estuvo pensada como una segunda parte, estará protagonizada por Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Josh Brolin, Florence Pugh, Austin Butler, Christopher Walken y Javier Bardem. Los productores son Mary Parent, Cale Boyter, Villeneuve y Tanya LaPointe. En esa fecha, competirá con The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes de Lionsgate. Cerca se van a estrenar Trolls 3 de Universal y DreamWorks, y la película Imaginary Friends de John Krasinski con los protagónicos de Ryan Reynolds y Steve Carell, que lo reunirá otra vez en pantalla con Krasinski.

"Dune" es una saga que debutó en el 2021. (Warner Bros.)

Dune y Godzilla vs. Kong se pueden ver ambas en HBO Max.

