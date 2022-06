David Castañeda y Justin H. Min sobre “The Umbrella Academy 3”: “Fue aterrador bailar ‘Footloose’”

David Castañeda y Justin H. Min, los actores detrás de Diego y Ben en "The Umbrella Academy", nos comparten detalles inéditos sobre su experiencia al filmar la tercera temporada. ¿Qué fue lo más increíble de los nuevos episodios?

Después de detener el apocalipsis en el año 1963, los hermanos Hargreeves están de vuelta en el presente con muchos más problemas que antes. La tercera temporada de The Umbrella Academy ya está disponible para ver en la plataforma Netflix y, a propósito de su estreno, Infobae conversó con dos estrellas del elenco principal sobre el interminable viaje a través del tiempo y espacio para esta excéntrica familia.

En los nuevos episodios, David Castañeda retoma su rol como Diego y Justin H. Min nos presenta a una versión alternativa de Ben, conocido también como el Número dos de la Academia Sparrow. Esta última es el nuevo grupo de superhéroes que reemplaza el lugar que alguna vez los Umbrella tuvieron en esta línea temporal. Son más listos y están mejor preparados que ellos para dar batalla y así lo deja saber el primer capítulo. Aunque, no sin antes una escena ridícula para volver hacernos reír: un inesperado baile al ritmo de “Footloose”.

La nueva entrega de "The Umbrella Academy" llegó el 22 de junio a la plataforma streaming. (Netflix)

“Fue aterrador”, concuerdan los actores mediante una videollamada. “Muchas horas en el gimnasio tratando de aprender esos pasos. Antes de empezar a filmar en el set, tuvimos que hacer cuarentena porque esto todavía fue en el punto alto de la pandemia, así que, durante la cuarentena, estábamos todos ensayando por Zoom. Fue un poco caótico, porque nuestro increíble coreógrafo, John, estaba tratando de enseñarnos los pasos a través de la plataforma y la música que le gustaba mientras tratábamos de aprender los pasos”.

Min confiesa que no podría volver a escuchar esa canción nunca más, porque tuvieron que practicar con esa música muchísimas veces. “Sí, pero igual la escucharía”, opina Castañeda y su co-estrella admite que “fue muy divertido” volver a filmar un momento que los uniera mucho más como actores. Tal como en la ficción, el elenco mantiene una estrecha amistad como si también fueran una familia en la vida real, y parte de eso se traduce en las emotivas escenas que compartieron con Elliot Page, cuyo rol también se identifica como trans y lleva ahora el nombre de Viktor Hargreeves.

La continuación introduce a la Academia Sparrow, un nuevo equipo de superhéroes. (Netflix)

Para David Castañeda, la experiencia de The Umbrella Academy es como sentir que podrían ver ese programa mientras se lavan los dientes juntos. “Eso es lo que suele ser la familia. Solo sabes cuando alguien va a decir algo realmente tonto y alguien va a inventar otra broma”, sostiene. “Nuestra serie nunca ha sido sobre los superpoderes, el apocalipsis o el Kugelblitz esta temporada. Siempre ha sido sobre la familia, lo que significa eso y cómo trabajan juntos”, ahonda Justin H. Min en el verdadero significado detrás de esta historia. A lo que su compañero agrega con comicidad: “Es como Friends, pero con muchas pelucas”.

Los cambios para Diego y Ben en la tercera temporada

Cuando Diego regresa al presente, esperaba todo menos volver a encontrarse con su amor del pasado, Lila (Ritu Arya). De pronto, ella reaparece y lo deja a cargo de un niño de 12 años que sería fruto de la fugaz relación de ambos, una revelación bastante inesperada. Stan, interpretado por Javon Walton (conocido por su rol en Euphoria), es muy testarudo y tiene problemas de conducta, algo que lo hace muy similar al infantil hombre de los cuchillos. ¿Cómo fue trabajar en la dinámica de estos dos personajes?

David Castañeda y Javon Walton compartieron una dinámica de padre e hijo para los nuevos capítulos de "The Umbrella Academy". (Netflix)

“Creo que fue una experiencia maravillosa obviamente tener a Javon [Walton] como hijo por seis o siete episodios”, asegura David Castañeda para luego recordar un diálogo en específico: “Hay un momento en que estoy haciendo una escena con Javon en las escaleras y lo miro como: ‘Oye, no quiero ser como mi padre. Quiero estar allí, pero también tengo cosas que hacer’. Y realmente me recordó muchos escenarios de niños con los que crecí que no tenían padres y pensé en la transición de las personas que tienen que dejar a sus hijos, porque creen que tienen algo más importante que hacer. Fue realmente desgarrador darme cuenta de eso”.

Desde la casa de los Sparrow, tenemos a Ben de vuelta y es quizá el rostro más odioso de su agrupación heroica. Es sumamente engreído, cruel y carga con muchas inseguridades al siempre sentirse muy solo en el fondo. Cuando los Hargreeves opuestos llegan a su vida, los rechaza por completo, los insulta y también los desprecia, porque nadie es mejor que su propia familia, aunque esta misma esté muy fragmentada.

Justin H. Min volvió con Ben Hargreeves, aunque en una versión completamente diferente. (Netflix)

Justin H. Min detalla que fue divertido regresar a pesar de que su par ficticio murió en la segunda temporada de The Umbrella Academy y se pregunta: “¿Cuántas veces puedes interpretar dos personajes completamente distintos en una serie?”. La posibilidad que le dio el showrunner Steve Blackman de retomar este personaje en una forma diferente “fue un privilegio y una alegría”.

“Y, nuevamente, poder actuar junto a algunos de los miembros del elenco que conozco desde hace años y que nunca pude actuar con ellos porque estaba haciendo todas mis escenas con Klaus, con Robbie [Sheehan] para las últimas dos temporadas, así que fue genial, muy divertido”, admite sobre los más recientes capítulos. “Hagámoslo de nuevo”, añade su hermano en la ficción. “Ojalá”, finaliza el actor de ascendencia coreana.

"The Umbrella Academy" se basa en los cómics del mismo nombre creados por Gerard Way y Gabriel Bá. (Netflix)

Lo nuevo de The Umbrella Academy se estrenó el 22 de junio en Netflix .

