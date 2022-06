“El padre de la novia”: ya se estrenó en HBO Max la versión latina que quiere romper estereotipos

Tráiler de "El padre de la novia". (HBO Max)

El padre de la novia ya se estrenó en HBO Max. Se trata de un remake latino de la producción que fue protagonizada por Steve Martin comenzando la década del noventa, y de aquella que fue estelarizada por Spencer Tracy y Elizabeth Taylor en 1950. Ahora, con un nuevo reparto, más moderna y con varios cambios en la trama, la producción promete hacer reír, pero también, hacer reflexionar sobre varios temas.

La historia tiene como protagonistas a Gloria Estefan, Andy García, Adria Arjona y Diego Boneta, quienes pasarán por todo tipo de situaciones antes de una boda. Todo comienza cuando Sofía (Adria) les presenta a sus padres a Adan (Diego), quienes no están muy de acuerdo con esta relación, en especial el papá, Billy, interpretado por García.

Gloria Estefan, Andy García, Adria Arjona y Diego Boneta son los protagonistas de esta historia. (HBO Max)

Sin embargo, este solo es el comienzo del problema. Y es que Sofía sigue sorprendiendo a su familia, muy conservadora, con múltiples noticias. Primero, ella le ha pedido matrimonio a él, cuando según Billy e Ingrid (Gloria Estefan), debería ser todo lo contrario. Segundo, la boda se realizará en cuestión de días y tercero, Sofía se irá a vivir a México con Adan, dejando definitivamente el nido.

Ingrid comienza a entender poco a poco la relación, pero Billy no. Y es que, además de todas las noticias de última hora, no puede con la personalidad de Adan, un hombre diferente, que no tiene miedo a mostrar todas sus emociones.

"El padre de la novia" reflexiona sobre la cultura latina y la masculinidad. (HBO Max)

“Adan es sensible y no teme decirlo. Es un hombre que apoya a su novia, que se desvive por ella y que iría a cualquier parte con ella si fuese necesario. Él es el que la sigue, y no al contrario, y eso está bien”, contó Diego Boneta en una conferencia de prensa.

El actor también agregó que: “Crecimos con este estereotipo de que ser hombre significa ser fuerte y que ser vulnerable está mal visto. Y ya es hora de dejar atrás estos pensamientos, tanto en el cine o en la televisión, como en la vida real”.

Justamente, a medida que vaya avanzando la película los espectadores se irán dando cuenta del cambio de Billy, quien comienza a dejar atrás esos estereotipos de los que habla el actor mexicano.

Los espectadores se reirán, pero también reflexionarán sobre diversos temas. (HBO Max)

Los latinos en la pantalla chica

Pero además de reflexionar acerca de la masculinidad, El padre de la novia también se concentra en otro punto: mostrar a los latinos a partir de sus diferencias.

“Creo que con esta película los espectadores se entretendrán, pero también verán cómo se rompen varios clichés respecto a quienes venimos de Latinoamérica. Verán una boda de dos familias latinas: una cubana y otra mexicana, y era importante para nosotros mostrar que no solo porque hablamos español, somos lo mismo”, aseguró Diego.

"El padre de la novia" ya puede verse en HBO Max. (HBO Max)

Para el actor, hay un concepto de homogeneidad que también se debe romper en las series, películas y demás producciones. “Los latinos somos diferentes en muchos aspectos como la cultura, la manera de comer y hasta la forma de socializar”.

En esto estuvo de acuerdo el director del film, Gary Alazraki, quien contó una anécdota respecto a la elección del casting: “Me preguntaban que si Javier Bardem como el papá mexicano, o Antonio Banderas. Por eso, yo les pedí un favor: que como estábamos hablando de dos culturas diferentes, seleccionáramos a un elenco con mayor precisión”.

